Khoảnh khắc đáng yêu của con gái diễn viên Chi Bảo trong đêm tiệc sinh nhật 1 tuổi

Mới đây, vợ chồng diễn viên Chi Bảo – Lý Thùy Chang đã tổ chức tiệc sinh nhật hoành tráng cho công chúa Gia Linh tròn 1 tuổi.

Theo hình ảnh được chia sẻ, vợ chồng nam diễn viên tổ chức tiệc sinh nhật cho công chúa tại một nhà hàng khá sang trọng ở TPHCM. Nhà hàng nằm ngay trung tâm Sài Gòn được bao phủ bởi không xanh xanh mát, nơi đây có thể tổ chức các tiệc Vip lên tới 500 khách.

Lý Thùy Chang đã làm 2 background sinh nhật cho bé với tông màu hồng nổi bật. Một background với chủ đề Hello Kitty, background còn lại là hoa tươi giúp khách mời lưu lại những bức ảnh kỷ niệm cùng gia đình.

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo tổ chức tiệc sinh nhật 1 tuổi cho con gái Gia Linh. Ảnh: Chang TV

Tham dự buổi sinh nhật bé Gia Linh có nhiều người nổi tiếng như: Vợ chồng hoa hậu Hà Kiều Anh, vợ chồng diễn viên Bình Minh – Anh Thư, ca sĩ Bảo Thy, diễn viên Kim Thư…

Trước đó, gia đình vợ chồng diễn viên Chi Bảo – Lý Thùy Chang cũng đã thực hiện bộ ảnh mừng sinh nhật một tuổi bé Gia Linh.

Con gái nhà Chi Bảo chào đời tháng 9/2024. Theo tiết lộ của Lý Thùy Chang, vợ chồng cô chọn mang thai lần hai bằng phương pháp IVF vì muốn chủ động trong việc sinh nở, chắc chắn "săn" được "rồng con".

Tham dự tiệc sinh nhật bé Gia Linh có vợ chồng diễn viên Bình Minh - Anh Thư, vợ chồng hoa hậu Hà Kiều Anh.

Từ khi lọt lòng đến nay, cô bé Gia Linh tận hưởng cuộc sống "tiểu thư hào môn". Nhóc tì và anh trai Gia Khang thường cùng bố mẹ đi du lịch khắp nơi, từ các địa điểm trong nước đến nước ngoài.

Hồi đầu tháng 9, Chi Bảo đưa gia đình nhỏ sang Anh thăm bà ngoại và họ hàng. Gia Linh thường được mẹ diện cho nhiều váy vóc, quần áo, giày dép hàng hiệu. Mới một tuổi, nhóc tì đã có tủ đồ hiệu đầy ắp.

Trước đó vợ chồng diễn viên Chi Bảo chụp bộ ảnh mừng công chúa Gia Linh 1 tuổi.

Lý Thùy Chang cho biết cô rất mê đồ em bé, đặc biệt là những bộ đồ bé gái xinh xắn, bắt mắt nên thường "khó kiềm chế" trong việc vung tiền sắm đồ hiệu cho con. Nhiều lần nữ doanh nhân khoe những video đi mua trang phục cho hai con, thu hút hàng triệu lượt xem.

Chi Bảo và bà xã Lý Thùy Chang hẹn hò từ năm 2019. Sau thời gian yêu đương, cặp đôi kết hôn vào tháng 3/2021. Dù chênh lệch nhau 16 tuổi nhưng cả hai vẫn đẹp đôi khi sánh bên nhau. Hiện tại, gia đình Chi Bảo chủ yếu hoạt động kinh doanh, có mối quan hệ tốt với nhiều nghệ sĩ.

Hình ảnh bé Gia Linh và gia đình trong tiệc sinh nhật tròn 1 tuổi:

Nguồn ảnh: Chang.TV

