Khoảnh khắc đáng yêu của con gái diễn viên Chi Bảo trong đêm tiệc sinh nhật 1 tuổi
GĐXH - Vợ chồng diễn viên Chi Bảo và bà xã Lý Thùy Chang đã tổ chức tiệc sinh nhật hoành tráng cho con gái Gia Linh tròn 1 tuổi.
Mới đây, vợ chồng diễn viên Chi Bảo – Lý Thùy Chang đã tổ chức tiệc sinh nhật hoành tráng cho công chúa Gia Linh tròn 1 tuổi.
Theo hình ảnh được chia sẻ, vợ chồng nam diễn viên tổ chức tiệc sinh nhật cho công chúa tại một nhà hàng khá sang trọng ở TPHCM. Nhà hàng nằm ngay trung tâm Sài Gòn được bao phủ bởi không xanh xanh mát, nơi đây có thể tổ chức các tiệc Vip lên tới 500 khách.
Lý Thùy Chang đã làm 2 background sinh nhật cho bé với tông màu hồng nổi bật. Một background với chủ đề Hello Kitty, background còn lại là hoa tươi giúp khách mời lưu lại những bức ảnh kỷ niệm cùng gia đình.
Tham dự buổi sinh nhật bé Gia Linh có nhiều người nổi tiếng như: Vợ chồng hoa hậu Hà Kiều Anh, vợ chồng diễn viên Bình Minh – Anh Thư, ca sĩ Bảo Thy, diễn viên Kim Thư…
Trước đó, gia đình vợ chồng diễn viên Chi Bảo – Lý Thùy Chang cũng đã thực hiện bộ ảnh mừng sinh nhật một tuổi bé Gia Linh.
Con gái nhà Chi Bảo chào đời tháng 9/2024. Theo tiết lộ của Lý Thùy Chang, vợ chồng cô chọn mang thai lần hai bằng phương pháp IVF vì muốn chủ động trong việc sinh nở, chắc chắn "săn" được "rồng con".
Từ khi lọt lòng đến nay, cô bé Gia Linh tận hưởng cuộc sống "tiểu thư hào môn". Nhóc tì và anh trai Gia Khang thường cùng bố mẹ đi du lịch khắp nơi, từ các địa điểm trong nước đến nước ngoài.
Hồi đầu tháng 9, Chi Bảo đưa gia đình nhỏ sang Anh thăm bà ngoại và họ hàng. Gia Linh thường được mẹ diện cho nhiều váy vóc, quần áo, giày dép hàng hiệu. Mới một tuổi, nhóc tì đã có tủ đồ hiệu đầy ắp.
Lý Thùy Chang cho biết cô rất mê đồ em bé, đặc biệt là những bộ đồ bé gái xinh xắn, bắt mắt nên thường "khó kiềm chế" trong việc vung tiền sắm đồ hiệu cho con. Nhiều lần nữ doanh nhân khoe những video đi mua trang phục cho hai con, thu hút hàng triệu lượt xem.
Chi Bảo và bà xã Lý Thùy Chang hẹn hò từ năm 2019. Sau thời gian yêu đương, cặp đôi kết hôn vào tháng 3/2021. Dù chênh lệch nhau 16 tuổi nhưng cả hai vẫn đẹp đôi khi sánh bên nhau. Hiện tại, gia đình Chi Bảo chủ yếu hoạt động kinh doanh, có mối quan hệ tốt với nhiều nghệ sĩ.
Hình ảnh bé Gia Linh và gia đình trong tiệc sinh nhật tròn 1 tuổi:
Nguồn ảnh: Chang.TV
Diện mạo "chuẩn quân đội" của Vũ tại V Fest VietNam Today 2025Giải trí - 4 ngày trước
GĐXH - Tại sân khấu V Fest Vietnam Today 2025 đêm 20/9, ca sĩ Vũ khiến khán giả ngỡ ngàng với diện mạo “chuẩn quân đội”, khác hẳn hình ảnh lãng tử quen thuộc.
Hồ Hoài Anh tiết lộ bí mật đằng sau chiến thắng của Đức Phúc ở Intervision 2025Thế giới showbiz - 4 ngày trước
Ca sĩ Đức Phúc giành Quán quân Intervision 2025 với tiết mục "Phù Đổng Thên Vương", mang về 9 tỷ đồng và khẳng định vị thế âm nhạc Việt Nam trên đấu trường quốc tế.
'Không tặc' Thái Hòa hé mở con trai 21 tuổi, học ngành CNTT từ lâu không xin tiền bố mẹThế giới showbiz - 6 ngày trước
GĐXH - Diễn viên Thái Hòa gây bất ngờ khi cùng con trai - Bom (Hồ Thái Thiên Minh) đóng chung phim "Tử chiến trên không". Trong cuộc gặp gỡ với báo chí, Thái Hòa đã có những chia sẻ nhỏ về cậu con trai đầu lòng của mình.
Cưng xỉu khoảnh khắc đáng yêu con gái Á hậu Vũ Hoàng My gây sốt mạngThế giới showbiz - 1 tuần trước
GĐXH - Trên trang cá nhân, Á hậu Vũ Hoàng My chia sẻ loạt ảnh cô con gái nhỏ đáng yêu đốn tim nhiều người hâm mộ.
Lương Thùy Linh gây chú ý làm MC song ngữThế giới showbiz - 1 tuần trước
GĐXH - Lương Thùy Linh ghi điểm khi làm MC hội nghị cấp cao với phong thái tự tin và khả năng ngoại ngữ. Cô tạo dấu ấn với hình ảnh áo dài và sự kết nối tinh tế.
Hôn nhân viên mãn của Thanh Duy - Kha Ly, chờ 8 năm để được bế con đầu lòngThế giới showbiz - 1 tuần trước
Cặp đôi Thanh Duy - Kha Ly sát cánh bên nhau từ khi khó khăn tay trắng đến khi đủ đầy. Họ nhận niềm vui đón con đầu lòng sau 8 năm chờ đợi.
Video: Hồ Quỳnh Hương hát ru con gây sốt mạng xã hội vì giọng hát êm ái, truyền cảmThế giới showbiz - 2 tuần trước
GĐXH - Hồ Quỳnh Hương chia sẻ video ẵm và hát ru cho con trai ngủ thu hút hàng nghìn lượt xem và bình luận khen ngợi.
Nữ giảng viên Cao đẳng Y tế Ninh Bình giành vương miện Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt NamThế giới showbiz - 2 tuần trước
GĐXH - Tối 9/9 tại Khánh Hòa, nữ giảng viên Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình đã trở thành Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2025 trong sự thuyết phục của khán giả và BGK.
Hot girl Hàn Hằng bất ngờ tung bộ ảnh bầu siêu dễ thươngThế giới showbiz - 2 tuần trước
GĐXH - Tối 5/9, trên trang Instagram cá nhân hot girl Hàn Hằng và chồng Huyme đã đăng tải bộ ảnh bầu siêu đáng yêu: “The best chapter begins” (Chương đẹp nhất chính thức bắt đầu).
Cuộc sống độc thân quyến rũ ở tuổi U60 của Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnhThế giới showbiz - 3 tuần trước
Chuyện tình tan vỡ khiến nữ diễn viên này đau khổ và dần trở nên lãnh cảm với tình yêu, vì thế cô chọn cuộc sống độc thân dù đã bước qua tuổi 59.
Cưng xỉu khoảnh khắc đáng yêu con gái Đông Nhi – Ông Cao Thắng tròn 1 tuổiThế giới showbiz
GĐXH - Vẻ ngoài đáng yêu của con gái Đông Nhi – Ông Cao Thắng trong loạt ảnh mừng sinh nhật tròn 1 tuổi đã đốn tim nhiều người hâm mộ.