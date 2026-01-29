Đột nhập cửa hàng điện thoại trộm cắp tài sản, bị bắt sau 24 giờ gây án
GĐXH - Chưa đầy 24 giờ sau khi tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ đối tượng đột nhập cửa hàng điện thoại di động trộm cắp tài sản.
Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa làm rõ, bắt giữ đối tượng đột nhập cửa hàng điện thoại di động để trộm cắp tài sản, đồng thời mở rộng điều tra, triệt phá thêm một điểm đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề.
Trước đó, ngày 18/01/2026, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin trình báo của anh T.X.M (SN 1978, trú tại tổ 3, khu 8, phường Mông Dương, tỉnh Quảng Ninh) về việc cửa hàng điện thoại di động của gia đình tại khu 5, phường Mông Dương bị kẻ gian đột nhập, trộm cắp nhiều điện thoại di động và tiền mặt, với tổng giá trị thiệt hại khoảng 230 triệu đồng.
Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an phường Mông Dương và Công an phường Cẩm Phả khẩn trương triển khai lực lượng, tổ chức nhiều mũi trinh sát, rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn và khu vực lân cận.
Chưa đầy 24 giờ sau khi gây án, lực lượng chức năng đã làm rõ và bắt giữ đối tượng gây ra vụ trộm là Tẩn Cáo On (SN 1996, trú tại thôn Dền Thàng, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai; nay là xã Trịnh Tường, tỉnh Lào Cai).
Tại cơ quan Công an, Tẩn Cáo On khai nhận khoảng 03 giờ 30 phút ngày 17/1/2026 đã đột nhập cửa hàng điện thoại tại khu 5, phường Mông Dương, trộm cắp 9 chiếc điện thoại nhãn hiệu iPhone cùng khoảng 73 triệu đồng tiền mặt. Đối tượng cho biết do nợ nần phát sinh từ việc chơi lô, đề và cần tiền chi tiêu cá nhân nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.
Từ lời khai của đối tượng về việc sử dụng tiền trộm cắp để đánh bạc, cơ quan điều tra đã tiến hành mở rộng xác minh, qua đó triệt phá thành công một điểm đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề. Hai đối tượng có liên quan là Nguyễn Thị Loan (SN 1988) và Phạm Quang Bách (SN 1982), cùng trú tại tổ 3, khu Cẩm Thành 8, phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, đã bị bắt giữ về hành vi "Đánh bạc".
Ngày 19/01/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Tẩn Cáo On về các hành vi "Trộm cắp tài sản" theo Điều 173 và "Đánh bạc" theo Điều 321 Bộ luật Hình sự; đồng thời ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Loan và Phạm Quang Bách về hành vi "Đánh bạc" theo Điều 321 Bộ luật Hình sự.
