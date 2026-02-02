Bắt quả tang đang 'bẻ khóa' xe máy, nam thanh niên 21 tuổi bị khui lộ ra nhiều vụ trộm cắp
GĐXH - Hồ Văn Tàu (SN 2005, trú tỉnh Đắk Lắk) bị Công an phường Hòa Cường (TP Đà Nẵng) bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản. Qua đấu tranh khai thác, Tàu thừa nhận đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn TP Đà Nẵng.
Thông tin từ Công an TP Đà Nẵng, Công an phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng vừa bắt giữ Hồ Văn Tàu (SN 2005, trú tỉnh Đắk Lắk) về hành vi trộm cắp tài sản. Đây là đối tượng đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thời gian qua.
Khoảng 09 giờ ngày 27/1, trong quá trình tuần tra kiểm soát khu vực vỉa hè trước Trường Đại học Đông Á (đường Xô Viết Nghệ Tĩnh), Tổ tuần tra Công an phường Hòa Cường phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn, lén lút sử dụng đoản tự chế để bẻ khóa xe máy. Tổ công tác đã nhanh chóng tiếp cận, khống chế và bắt giữ đối tượng, đưa về trụ sở để làm việc.
Tại hiện trường, Công an phường thu giữ 01 xe mô tô hiệu Honda Wave Alpha; nhiều dụng cụ chuyên dùng để bẻ khóa xe như đoản kim loại, chìa khóa mài cạnh, khóa mở từ cùng các giấy tờ xe nghi vấn.
Qua đấu tranh khai thác, mặc dù đối tượng che giấu hành vi rất tinh vi, thường xuyên thay đổi biển số và địa điểm cất giấu tang vật, song bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Hòa Cường đã làm rõ thêm nhiều vụ việc có liên quan.
Hồ Văn Tàu khai nhận ngoài vụ việc bị bắt quả tang, đã thực hiện thêm 02 vụ trộm cắp xe máy khác (đã thu hồi tang vật) và đặc biệt thừa nhận gây ra thêm 09 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, Công an phường Hòa Cường tiếp tục thu giữ nhiều biển kiểm soát, giấy đăng ký xe, phụ tùng xe máy và 01 xe mô tô nghi có nguồn gốc do phạm tội mà có.
Công an phường Hòa Cường đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, làm rõ các vụ việc liên quan để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.
