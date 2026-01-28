Đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản, 2 đối tượng người nước ngoài bị bắt khi trên đường lẩn trốn ra Hà Nội
GĐXH - Đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản với tổng trị giá khoảng 300 triệu đồng, 2 đối tượng người nước ngoài bị bắt giữ khi đang trên đường lẩn trốn ra Hà Nội.
Thông tin từ Công an TP Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố vừa phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ 2 đối tượng người Trung Quốc là Ling Zingfeng (SN 1980) và Yang Jun Yun (SN 1987) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Trước đó, lúc 21 giờ ngày 24/1/2026, anh H.T.L (SN 1992, trú phường Ngũ Hành Sơn) đến Công an phường Ngũ Hành Sơn trình báo về việc gia đình bị kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản với tổng trị giá khoảng 300 triệu đồng.
Theo trình bày của anh L, khoảng 17 giờ cùng ngày, gia đình anh đi ra ngoài, đến hơn 20 giờ quay về thì phát hiện két sắt mini trong phòng ngủ bị cạy phá, cửa thoát hiểm tầng trệt có dấu hiệu bị đột nhập.
Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã phân công tổ công tác phối hợp Công an phường Ngũ Hành Sơn và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an thành phố tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy xét đối tượng gây án.
Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định 2 nghi phạm là người nước ngoài thực hiện vụ trộm cắp trên. Sau khi gây án, các đối tượng thay quần áo rồi sử dụng xe công nghệ để tẩu thoát theo nhiều hướng, gây khó khăn cho công tác truy xét. Nhận định các đối tượng có khả năng đã rời khỏi địa bàn thành phố, Phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai nhiều mũi trinh sát tại các bến xe, nhà ga, sân bay để truy bắt các đối tượng.
Đến khoảng 20 giờ ngày 25/1, tại ga tàu, trinh sát phát hiện 2 đối tượng Ling Zingfeng và Yang Jun Yun đã đặt vé tàu đi Hà Nội. Xác định đây chính là các đối tượng gây án, Phòng Cảnh sát hình sự lập tức cử tổ công tác phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đón lõng, bắt giữ thành công 2 đối tượng khi tàu dừng tại ga Vinh.
Qua khai thác nhanh, các đối tượng khai nhận nhập cảnh vào Việt Nam để đánh bạc. Sau khi thua hết tiền đã mua công cụ phá khóa, cạy cửa nhằm trộm cắp tài sản tại nhà dân. Sau mỗi vụ trộm, các đối tượng di chuyển ra Hà Nội để tiêu thụ tài sản rồi quay lại Đà Nẵng tiếp tục đánh bạc.
Tang vật thu giữ gồm 8 thỏi bạc, 3 lắc vàng, 1 dây chuyền vàng, 1 chiếc bông tai vàng và 2 đồng hồ các loại.
Phòng Cảnh sát hình sự đã di lý các đối tượng về TP Đà Nẵng để tiếp tục đấu tranh, thu thập chứng cứ, củng cố hồ sơ và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Tại cơ quan Công an, Trương Thị Bắc (SN 1979, trú tại xã Yên Ninh, tỉnh Thanh Hoá), giúp việc bạo hành cụ bà 82 tuổi đã khai nhận hành vi phạm tội.
GĐXH - Thuê đất nông nghiệp rồi móc nối với các công ty môi trường để đổ trộm hàng nghìn tấn rác thải xây dựng, sau đó "ngụy trang" bằng cách phủ đất thịt lên trên trồng cây. Thủ đoạn tinh vi của nhóm đối tượng tại Bát Tràng vừa bị Công an TP Hà Nội bóc gỡ.
GĐXH - Liên quan vụ bạo hành người cao tuổi gây bức xúc dư luận tại ngõ 190 Lò Đúc (phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội). Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Trương Thị Bắc - nữ giúp việc về tội "Hành hạ người khác".
GĐXH - Lợi dụng nhu cầu "tìm của lạ" của một số phụ nữ trung niên, Đỗ Văn Thành (SN 1984, trú tại Hà Nội) đã lập đường dây môi giới bán dâm nam, điều hành hoạt động tinh vi qua mạng xã hội. Đường dây này vừa bị Công an tỉnh Bắc Ninh triệt phá, nhiều đối tượng liên quan đã bị xử lý theo quy định pháp luật.
GĐXH - Lợi dụng nhu cầu cần ghép thận, Châu và Tiến môi giới việc mua bán thận, hợp thức hóa hồ sơ để trục lợi tiền của người khác.
GĐXH - Lập website kêu gọi đầu tư tiền ảo theo mô hình đa cấp, quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội, hai đối tượng tại Hà Nội đã lôi kéo nhiều người tham gia, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản.
GĐXH - Cho rằng xe đi đường mưa bị bắn bẩn là chuyện bình thường và chỉ bị nhắc nhở hoặc phạt nhẹ, một nam tài xế tại Hà Nội đã quay clip tranh luận với CSGT. Tuy nhiên, kết quả xử lý sau đó là bài học đắt giá cho nhiều người.
GĐXH - Các đối tượng lợi dụng đêm khuya, thời điểm vắng người, sự sơ hở trong công tác quản lý, trông coi tài sản tại các cơ sở tôn giáo để thực hiện hành vi phạm tội.
GĐXH - Công an TPHCM vừa triệt phá một đường dây sử dụng khoảng 500 tấn Natri Silicate để xử lý khoảng 3.000 tấn thịt ốc bươu, sau đó đưa ra thị trường tiêu thụ trong nhiều năm, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.
GĐXH - Bằng việc dựng lên nhiều kịch bản như đầu tư, mua bán bất động sản, Nguyễn Tư Hoàng chiếm đoạt của 2 bị hại tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng.
