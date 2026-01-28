Mới nhất
Đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản, 2 đối tượng người nước ngoài bị bắt khi trên đường lẩn trốn ra Hà Nội

Thứ tư, 07:19 28/01/2026 | Pháp luật
L.Vũ
L.Vũ
GĐXH - Đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản với tổng trị giá khoảng 300 triệu đồng, 2 đối tượng người nước ngoài bị bắt giữ khi đang trên đường lẩn trốn ra Hà Nội.

Thông tin từ Công an TP Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố vừa phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ 2 đối tượng người Trung Quốc là Ling Zingfeng (SN 1980) và Yang Jun Yun (SN 1987) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, lúc 21 giờ ngày 24/1/2026, anh H.T.L (SN 1992, trú phường Ngũ Hành Sơn) đến Công an phường Ngũ Hành Sơn trình báo về việc gia đình bị kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản với tổng trị giá khoảng 300 triệu đồng.

Đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản, 2 đối tượng người nước ngoài bị bắt giữ khi trên đường lẩn trốn ra Hà Nội - Ảnh 1.

Hai đối tượng Ling Zingfeng và Yang Jun Yun. Ảnh: CATP Đà Nẵng

Theo trình bày của anh L, khoảng 17 giờ cùng ngày, gia đình anh đi ra ngoài, đến hơn 20 giờ quay về thì phát hiện két sắt mini trong phòng ngủ bị cạy phá, cửa thoát hiểm tầng trệt có dấu hiệu bị đột nhập.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã phân công tổ công tác phối hợp Công an phường Ngũ Hành Sơn và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an thành phố tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy xét đối tượng gây án.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định 2 nghi phạm là người nước ngoài thực hiện vụ trộm cắp trên. Sau khi gây án, các đối tượng thay quần áo rồi sử dụng xe công nghệ để tẩu thoát theo nhiều hướng, gây khó khăn cho công tác truy xét. Nhận định các đối tượng có khả năng đã rời khỏi địa bàn thành phố, Phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai nhiều mũi trinh sát tại các bến xe, nhà ga, sân bay để truy bắt các đối tượng.

Đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản, 2 đối tượng người nước ngoài bị bắt giữ khi trên đường lẩn trốn ra Hà Nội - Ảnh 2.

Tang vật vụ trộm. Ảnh: CATP Đà Nẵng

Đến khoảng 20 giờ ngày 25/1, tại ga tàu, trinh sát phát hiện 2 đối tượng Ling Zingfeng và Yang Jun Yun đã đặt vé tàu đi Hà Nội. Xác định đây chính là các đối tượng gây án, Phòng Cảnh sát hình sự lập tức cử tổ công tác phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đón lõng, bắt giữ thành công 2 đối tượng khi tàu dừng tại ga Vinh.

Qua khai thác nhanh, các đối tượng khai nhận nhập cảnh vào Việt Nam để đánh bạc. Sau khi thua hết tiền đã mua công cụ phá khóa, cạy cửa nhằm trộm cắp tài sản tại nhà dân. Sau mỗi vụ trộm, các đối tượng di chuyển ra Hà Nội để tiêu thụ tài sản rồi quay lại Đà Nẵng tiếp tục đánh bạc.

Tang vật thu giữ gồm 8 thỏi bạc, 3 lắc vàng, 1 dây chuyền vàng, 1 chiếc bông tai vàng và 2 đồng hồ các loại.

Phòng Cảnh sát hình sự đã di lý các đối tượng về TP Đà Nẵng để tiếp tục đấu tranh, thu thập chứng cứ, củng cố hồ sơ và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

