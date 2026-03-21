Khởi tố, bắt tạm giam người đàn ông hành hung nữ shipper ở TP.HCM

Thứ bảy, 13:34 21/03/2026 | Pháp luật
GĐXH - Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam Trương Nguyên Huy (SN 1995; ngụ tại phường Gia Định) – người hành hung nữ shipper hôm 15/3 để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Nguyên Huy (SN 1995; ngụ tại phường Gia Định) để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng.

Trương Nguyên Huy là người đã hành hung nữ shipper khi giao đồ ăn hôm 15/3.

Video người đàn ông hành hung nữ shipper giao đồ ăn (Nguồn: CAO)

Trước đó, khoảng 13 giờ 50 ngày 15/3, Công an phường Gia Định tiếp nhận tin báo của chị H.T.D.T (44 tuổi, ngụ TP.HCM) về việc bị một người đàn ông hành hung khi đang giao đồ ăn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an vào cuộc xác minh người hành hung chị H.T.D.T là Trương Nguyên Huy.

Theo trình bày của nạn nhân, chị T nhận đơn giao đồ ăn qua ứng dụng đến một khách sạn trên địa bàn phường Gia Định. Người đặt đề nghị để đồ ăn tại quầy lễ tân nhưng do không có nhân viên trực nên chị T đề nghị khách ra lấy trực tiếp.

Ít phút sau, Huy ra nhận hàng. Trong lúc trao đổi, hai bên xảy ra lời qua tiếp lại do bất đồng về cách thức giao nhận. Bất ngờ, Huy dùng tay đánh nhiều cái vào vùng đầu khiến chị T ngã xuống đường, xe máy đổ đè lên chân.

Khởi tố, bắt tạm giam người đàn ông hành hung nữ shipper ở TP.HCM - Ảnh 1.

Công an làm việc với Trương Nguyên Huy. Ảnh: CAO

Chưa dừng lại, Huy tiếp tục xô đẩy khiến chị T ngã thêm lần nữa. Vụ việc chỉ dừng lại khi người dân xung quanh đến can ngăn. Nạn nhân sau đó được đưa đi bệnh viện thăm khám.

Tại cơ quan công an, Huy thừa nhận do tranh cãi trong lúc nhận đồ ăn nên không kiềm chế được, đã nhiều lần đánh vào vùng đầu và kéo tay khiến nạn nhân ngã.

Công an phường Gia Định đang phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục thu thập, củng cố hồ sơ, tài liệu chứng cứ để xử lý theo quy định pháp luật.

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Công an TP Huế đang triển khai đồng bộ các giải pháp từ "chặn cung" đến "giảm cầu, từng bước dựng "lá chắn" nhiều lớp, hướng tới mục tiêu xây dựng địa bàn không ma túy, giữ vững bình yên cho nhân dân.

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Nguyễn Công Tiến (SN 1994; trú tại xã Đa Phúc, Hà Nội) bị Công an phường Bồ Đề bắt giữ vì hành vi trộm cắp tài sản. Đáng chú ý, Tiến từng có 6 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Theo cơ quan Công an, Trường dùng máy tính PC của quán Internet, sau đó sử dụng tài khoản cá nhân đăng nhập vào ứng dụng để đánh bạc dưới hình thức cá cược "tài xỉu", riêng ngày 22/1, đối tượng đã cá cược 93 lần với tổng số tiền hơn 45 triệu đồng.

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Công an TPHCM vừa thi hành lệnh bắt tạm giam doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền (vợ cố diễn viên Quý Bình) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Lực lượng CSGT tỉnh Ninh Bình mới đây đã xử lý 2 trường hợp điều khiển phương tiện giao thông dương tính với ma túy.

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Công an thành phố Cần Thơ cho biết, thêm 4 đối tượng trong nhóm “dàn cảnh” cướp giật tài sản tại Khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp đã ra đầu thú, nâng tổng số đối tượng lên 12 đối tượng.

Pháp luật - 1 ngày trước

Quá trình điều tra vụ án Mr Pips, cảnh sát thu giữ hàng chục tỷ đồng tiền mặt, hơn 1.000 miếng vàng, 60 đồng hồ cao cấp, 41 ô tô và 7 mô tô phân khối lớn.

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Hai đối tượng truy nã trong vụ mang hung khí chém người ở TP Huế vừa bị bắt giữ khi trở về địa phương sau thời gian lẩn trốn ở Campuchia.

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Làm theo lời kẻ giả danh cán bộ công an, một nữ sinh ở Hà Nội đã chuyển hơn 800 triệu đồng cho đối tượng lừa đảo.

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lợi dụng sự nhẹ dạ và niềm tin vào các vật phẩm phong thủy thần bí, một nhóm đối tượng đã dàn dựng kịch bản bán “thiên thạch” giả để chiếm đoạt 11 tỷ đồng của một nạn nhân tại Hà Nội. Vụ án vừa bị Công an tỉnh Bắc Ninh triệt phá thành công.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
