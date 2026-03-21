Khởi tố, bắt tạm giam người đàn ông hành hung nữ shipper ở TP.HCM

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Nguyên Huy (SN 1995; ngụ tại phường Gia Định) để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng.

Trương Nguyên Huy là người đã hành hung nữ shipper khi giao đồ ăn hôm 15/3.

Video người đàn ông hành hung nữ shipper giao đồ ăn (Nguồn: CAO)

Trước đó, khoảng 13 giờ 50 ngày 15/3, Công an phường Gia Định tiếp nhận tin báo của chị H.T.D.T (44 tuổi, ngụ TP.HCM) về việc bị một người đàn ông hành hung khi đang giao đồ ăn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an vào cuộc xác minh người hành hung chị H.T.D.T là Trương Nguyên Huy.

Theo trình bày của nạn nhân, chị T nhận đơn giao đồ ăn qua ứng dụng đến một khách sạn trên địa bàn phường Gia Định. Người đặt đề nghị để đồ ăn tại quầy lễ tân nhưng do không có nhân viên trực nên chị T đề nghị khách ra lấy trực tiếp.

Ít phút sau, Huy ra nhận hàng. Trong lúc trao đổi, hai bên xảy ra lời qua tiếp lại do bất đồng về cách thức giao nhận. Bất ngờ, Huy dùng tay đánh nhiều cái vào vùng đầu khiến chị T ngã xuống đường, xe máy đổ đè lên chân.

Công an làm việc với Trương Nguyên Huy. Ảnh: CAO

Chưa dừng lại, Huy tiếp tục xô đẩy khiến chị T ngã thêm lần nữa. Vụ việc chỉ dừng lại khi người dân xung quanh đến can ngăn. Nạn nhân sau đó được đưa đi bệnh viện thăm khám.

Tại cơ quan công an, Huy thừa nhận do tranh cãi trong lúc nhận đồ ăn nên không kiềm chế được, đã nhiều lần đánh vào vùng đầu và kéo tay khiến nạn nhân ngã.

Công an phường Gia Định đang phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục thu thập, củng cố hồ sơ, tài liệu chứng cứ để xử lý theo quy định pháp luật.