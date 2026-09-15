Lừa bán vàng qua mạng để chiếm đoạt tiền

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Ngày 15/9, TAND khu vực 3 (TP Huế) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Ngọc Hậu (SN 1996) và Trần Văn Quang Nhả (SN 1996, cùng trú tại phường Phong Quảng, TP Huế) về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Đánh bạc".

Nạn nhân của vụ việc lừa đảo mua bán vàng qua mạng là bà V.T.T.S. (SN 1970, trú tại Quảng Trị).

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Ngọc Minh.

Theo đó, Nguyễn Ngọc Hậu sử dụng tài khoản Facebook "Yến Nhi" liên hệ với tài khoản "Nguyễn Thị Gơ" để hỏi mua 2 lượng vàng SJC và được báo giá 187,5 triệu đồng/lượng.

Dù không sở hữu vàng, Hậu vẫn dùng tài khoản "Yến Nhi" đăng bài rao bán trên một nhóm Facebook khác nhằm tìm người mua.

Khi bà S. liên hệ, Hậu đưa ra giá 186,3 triệu đồng/lượng và thống nhất giao vàng tại TPHCM. Bà S. nhờ anh C.H.T. đến nhận, kiểm tra vàng.

Tiếp đó, Hậu lấy số điện thoại của anh T. để gửi cho người bán vàng thật, yêu cầu mang vàng đến địa điểm hẹn.

Sau khi vàng được đưa đến điểm hẹn, anh T. kiểm tra và báo với bà S. Lúc này, bà S. chuyển 372,6 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng do Hậu chỉ định.

Nhận được tiền, Hậu xóa tin nhắn, cắt đứt liên lạc và rút tiền sử dụng vào mục đích cá nhân.

Theo cáo trạng, không chỉ thực hiện hành vi lừa đảo, từ ngày 6-12/3, Hậu còn đánh bạc trên trang mạng J. Tổng số tiền sử dụng để đánh bạc được xác định hơn 1,54 tỷ đồng.

Trong khi đó, Trần Văn Quang Nhả là người cung cấp tài khoản game đánh bạc do mình tạo lập trên J. để Hậu sử dụng đánh bạc. Tổng số tiền Nhả dùng để đánh bạc và đồng phạm với Hậu được xác định hơn 1,607 tỷ đồng.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Hậu 7 năm 6 tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 3 năm 6 tháng tù về tội "Đánh bạc", tổng hình phạt bị cáo phải chấp hành là 11 năm tù. Trần Văn Quang Nhả 3 năm 6 tháng tù về tội "Đánh bạc".