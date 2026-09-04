Lập công ty làm 'vỏ bọc' để lừa đảo chiếm đoạt tiền
GĐXH - Khoa dùng danh nghĩa Giám đốc công ty để tạo lòng tin, nhận tiền làm hồ sơ đi nước ngoài rồi chiếm đoạt.
Ngày 4/9, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Đình Đăng Khoa (SN 1986, trú phường Thanh Thủy, TP Huế) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo cáo trạng, khoảng tháng 2/2023, do kinh doanh thua lỗ, cần tiền tiêu xài cá nhân, Khoa nảy sinh ý định lừa những người có nhu cầu đi lao động, du lịch nước ngoài.
Khoa thành lập Công ty TNHH MTV quốc tế Phương Đông Tourist – Khu du lịch sinh thái An Nhiên, giữ chức Giám đốc để tạo lòng tin. Tuy nhiên, công ty không được cấp phép đưa người đi lao động hoặc du lịch ở nước ngoài.
Dù vậy, từ tháng 3/2023 đến tháng 6/2024, Khoa giới thiệu có thể làm hồ sơ đưa người đi lao động thời vụ tại Hàn Quốc hoặc du lịch Mỹ, châu Âu, rồi đưa ra nhiều khoản chi phí, tiền đặt cọc để yêu cầu chuyển tiền.
Khoa chiếm đoạt của anh Nguyễn Văn Tài 80 triệu đồng, bà Lê Thị Hoài Phương 310,5 triệu đồng và ông Lê Quang Đạt 1,005 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền của bị hại, Khoa không thực hiện hồ sơ mà sử dụng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.
Tiếp đó, năm 2024, Khoa tiếp tục thông qua Trần Văn Kỳ để tìm người có nhu cầu đi lao động thời vụ tại Hàn Quốc. Kỳ nhận tiền của người thân, người quen rồi chuyển cho Khoa.
Khoa sau đó viện nhiều lý do trì hoãn việc làm hồ sơ và yêu cầu tìm thêm người. Cơ quan tố tụng xác định Khoa chiếm đoạt của 27 bị hại tổng cộng hơn 1 tỷ đồng.
Trước đó, Khoa từng bị tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" vào năm 2009, đã được xóa án tích. Năm 2025, Khoa tiếp tục bị TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt 6 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Đình Đăng Khoa 12 năm tù.
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