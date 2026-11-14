Hé lộ thủ đoạn trốn thuế tại hệ thống nhà hàng New Century ở Lạng Sơn

Ngày 14/11, Công an tỉnh Lạng Sơn thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố Vũ Xuân Trường (SN 1973, trú tại phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn) và Đinh Thị Thanh Cúc (SN 1972, trú tại phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn) về tội Trốn thuế, quy định tại khoản 3, Điều 200, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo kết quả điều tra, ngày 12/6/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vũ Xuân Trường và Đinh Thị Thanh Cúc về hành vi Trốn thuế.

Bị can Vũ Xuân Trường tại cơ quan công an (ảnh Công an Lạng Sơn).

Trong đó, Vũ Xuân Trường là Phó Giám đốc Công ty TNHH Trọng Tín, người trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của công ty. Doanh nghiệp này kinh doanh dịch vụ nhà hàng với hệ thống nhà hàng New Century tại đảo hồ Phai Loạn, đường Trần Đăng Ninh, phường Tam Thanh và nhà hàng New Century Luxury tại số 433A, đường Trần Đăng Ninh, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn. Đinh Thị Thanh Cúc là nhân viên công ty.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Vũ Xuân Trường đã chỉ đạo Đinh Thị Thanh Cúc lập 6 tài khoản ngân hàng mang tên cá nhân Cúc để nhận tiền thanh toán của khách hàng sử dụng dịch vụ ăn uống tại các nhà hàng.

Bị can Đinh Thị Thanh Cúc tại cơ quan công an - (ảnh Công an Lạng Sơn).

Số tiền thu được không được xuất hóa đơn giá trị gia tăng, không kê khai, hạch toán thuế mà để ngoài doanh thu, với tổng số tiền trên 25 tỷ đồng. Hành vi này gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước tổng số tiền trên 1 tỷ đồng.

Ngày 13/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố các bị can theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo các cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn trong quá trình hoạt động kinh doanh cần tuân thủ các quy định của pháp luật, đặc biệt là quy định về thuế; thực hiện đăng ký thuế đúng hạn, ghi nhận đầy đủ doanh thu thực tế, xuất hóa đơn hợp pháp và kê khai, nộp thuế minh bạch. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

