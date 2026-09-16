Nữ giám đốc công ty du lịch ở Tuyên Quang bị bắt về tội trốn thuế

Ngày 16/9, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Dung (SN 1987, trú tại phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang) về tội “Trốn thuế”, quy định tại khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Theo đó, ngày 10/9/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Dung và khám xét chỗ ở của bị can để phục vụ công tác điều tra.

Theo tài liệu điều tra, năm 2023, Vũ Thị Dung thành lập Công ty TNHH MTV Explore Ha Giang, ngành nghề kinh doanh là tổ chức du lịch lữ hành quốc tế. Dung trực tiếp giữ chức vụ Giám đốc, quản lý và điều hành hoạt động của doanh nghiệp.

Đối tượng Vũ Thị Dung, Giám đốc Công ty TNHH MTV Explore Ha Giang, bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi không kê khai, nộp thuế, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hàng tỷ đồng - (ảnh CATQ).

Tuy nhiên, kể từ khi thành lập đến nay, công ty của Vũ Thị Dung không thực hiện việc kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp với cơ quan thuế, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hàng tỷ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra xác định hành vi của Vũ Thị Dung có dấu hiệu của tội “Trốn thuế”, quy định tại khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ tính chất, mức độ hành vi vi phạm, số tiền thuế bị trốn, vai trò của bị can và những cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.