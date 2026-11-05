Bắc Ninh: Khởi tố 2 bị can lập khống bảng lương, chi phí thuê xe để trốn thuế

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GĐXH - Công an TP Bắc Ninh thông tin đã khởi tố 2 đối tượng Nguyễn Đức Thắng và Ngô Thị Lưu về tội Trốn thuế. Các bị can đã sử dụng chứng từ giả, hạch toán khống chi phí gây thất thoát ngân sách nhà nước hàng trăm triệu đồng.

Ngày 4/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh thông tin vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Thắng (sinh năm 1980, trú tại tổ dân phố Xương Giang, phường Bắc Giang) và Ngô Thị Lưu (sinh năm 1992, trú tại thôn Liên Sơn, xã Tân Dĩnh) để điều tra về hành vi "Trốn thuế".

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Nguyễn Đức Thắng là đối tượng chủ mưu trong vụ án. Từ tháng 8/2023, Thắng đã thuê Ngô Thị Lưu đứng tên pháp lý, giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MH 163 – một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Dù Lưu là người đại diện pháp luật, mọi hoạt động tài chính của công ty đều do Thắng đứng sau giật dây và chỉ đạo.

Bắc Ninh khởi tố vụ trốn thuế lập khống bảng lương và chi phí thuê xe - Ảnh 1.

Khởi tố 2 bị can Nguyễn Đức Thắng và Ngô Thị Lưu về tội trốn thuế. Ảnh: Công an TP Bắc Ninh

Để trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước, trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2025, Nguyễn Đức Thắng đã trực tiếp chỉ đạo Ngô Thị Lưu thực hiện hàng loạt hành vi gian lận tài toán.

Cụ thể, Lưu đã sử dụng các chứng từ, tài liệu giả mạo, không phản ánh đúng bản chất giao dịch kinh tế thực tế của công ty. Các đối tượng đã lập khống bảng lương cho những người lao động không có thật, đồng thời vẽ ra các khoản chi phí thuê xe "ma" nhằm mục đích đưa vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thủ đoạn tinh vi này đã giúp Công ty TNHH MH 163 giảm thiểu đáng kể số tiền thuế phải nộp trong 3 năm liên tiếp (2023, 2024, 2025), gây thất thoát cho ngân sách nhà nước hàng trăm triệu đồng.

Căn cứ vào hệ thống tài liệu và chứng cứ thu thập được, ngày 02/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với cả hai đối tượng về tội "Trốn thuế". Trong đó, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức Thắng và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ngô Thị Lưu.

Hiện, vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

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