Hưng Yên: Bắt giam TikToker là giám đốc công ty nhựa vì trốn thuế gần 2 tỷ đồng

Ngày 4/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết vừa tống đạt Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Hiến (sinh năm 1976, trú tại thôn Quảng Uyên, xã Việt Yên, tỉnh Hưng Yên) về tội "Trốn thuế", quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự. Bị can Hiến hiện là Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Hiến Tài.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Hiến về hành vi Trốn thuế. Ảnh: CAT Hưng Yên

Theo kết quả xác minh bước đầu, từ năm 2022 đến nay, Công ty Hiến Tài hoạt động mạnh trong lĩnh vực kinh doanh hạt nhựa HDPE (nhựa polyethylene mật độ cao), cung cấp nguồn nguyên liệu cho hàng loạt doanh nghiệp và cá nhân trên toàn quốc.

Tuy nhiên, trong quá trình vận hành, Nguyễn Văn Hiến đã chỉ đạo công ty không lập hóa đơn đối với hàng hóa bán ra. Thủ đoạn này nhằm mục đích che giấu doanh thu thực tế, trốn tránh nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định số tiền thuế mà vị giám đốc này đã trốn nộp lên tới gần 1,9 tỷ đồng.

Trang Tiktok của đối tượng Nguyễn Văn Hiến. Ảnh: CAT Hưng Yên

Đáng chú ý, trước khi vướng vòng lao lý, Nguyễn Văn Hiến là một nhân vật khá nổi tiếng trên không gian mạng. Bị can được cộng đồng mạng biết đến rộng rãi thông qua một đoạn video trên nền tảng TikTok với câu nói tạo trend: "HDPE là ngon luôn".

Tận dụng sức nóng từ câu nói viral này, Hiến liên tục xây dựng hình ảnh cá nhân hào nhoáng trên Facebook và TikTok. Sở hữu các tài khoản có lượng người theo dõi lớn, vị giám đốc thường xuyên phát trực tiếp (livestream), đăng tải video quảng bá cơ ngơi sản xuất hoành tráng. Không những thế, Hiến còn liên tục sắm vai "chuyên gia", thao thao bất tuyệt chia sẻ các kiến thức về đầu tư, khởi nghiệp và dạy đạo lý làm giàu cho người xem.

Hiện, Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm cũng như trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan.