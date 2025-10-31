Không cần ra spa, dịch vụ làm đẹp di động đang ‘lên ngôi’ giữa thời đại tiện ích
GĐXH - Không cần đến spa hay salon, nhiều người giờ đây chọn dịch vụ “làm đẹp tận nơi” – từ gội đầu, làm nail đến chăm sóc da. Mô hình tiện lợi này đang nở rộ, phản ánh xu hướng sống linh hoạt và nhu cầu cá nhân hóa của người tiêu dùng hiện đại.
Mô hình "làm đẹp di động tận nơi" đang trở thành xu hướng được ưa chuộng, phản ánh rõ nhu cầu tiện ích và cá nhân hóa trong đời sống hiện đại. Từ gội đầu, làm nail đến chăm sóc da, nhiều dịch vụ làm đẹp nay không còn gói gọn trong salon hay spa cố định. Chỉ cần vài thao tác đặt lịch, chuyên viên có thể đến tận nhà khách hàng.
Tại các thành phố lớn, hình ảnh nhân viên mang theo dụng cụ làm nail, bộ cắt tóc hay thiết bị chăm sóc da di chuyển đến từng khu căn hộ, văn phòng đã trở nên quen thuộc. Chỉ cần vài thao tác đặt lịch, người dùng có thể được phục vụ ngay tại nhà trong khung giờ linh hoạt. Hình thức này được xem là bước phát triển mới của ngành làm đẹp, đáp ứng nhu cầu nhanh, tiện và riêng tư của người tiêu dùng hiện đại.
Có nhiều yếu tố khiến loại hình này trở nên "hot" trong thời gian gần đây. Trước hết là nhịp sống đô thị ngày càng gấp gáp, khiến việc sắp xếp thời gian đến salon trở thành điều "xa xỉ". Khách hàng, nhất là dân văn phòng và người làm việc tự do, ưa chuộng dịch vụ tận nơi vì tiết kiệm thời gian và công sức di chuyển. Thứ hai, tâm lý ưa riêng tư, hạn chế tụ tập đông người sau đại dịch vẫn còn phổ biến. Không gian cá nhân trở thành nơi an toàn, thoải mái nhất để thư giãn và làm đẹp. Ngoài ra, sự phát triển của công nghệ và mạng xã hội cũng góp phần quan trọng: chỉ cần vài cú chạm, người dùng có thể đặt lịch, đánh giá dịch vụ, chọn chuyên viên yêu thích, tạo nên cảm giác chủ động và tin cậy.
Dịch vụ làm đẹp di động tận nơi – Xu hướng tiện ích đang “lên ngôi”
Chị Bùi Thúy Nga (34 tuổi), giáo viên tiếng Anh, sống tại quận Cầu Giấy (Hà Nội), chia sẻ rằng do công việc giảng dạy bận rộn suốt tuần, chị hầu như không có thời gian đến salon. Thay vào đó, chị thường đặt dịch vụ gội đầu, làm nail tại nhà qua ứng dụng vào cuối tuần để tiết kiệm thời gian. "Các dịch vụ này rất tiện, vừa tiết kiệm thời gian, mình không phải chờ đợi mà chất lượng cũng tốt. Đây là dịch vụ rất tốt cho những người đi làm ở thời hiện nay." chị Nga nói.
Tương tự, chị Phạm Hương Giang (23 tuổi), nhân viên văn phòng, cũng sống tại quận Cầu Giấy, cho biết: "Tôi bắt đầu dùng dịch vụ làm đẹp tại nhà sau đợt dịch, rồi thành thói quen luôn. Giờ tôi hầu như không còn đi spa nữa. Làm ở nhà thấy thoải mái, an toàn hơn, không phải chờ đợi hay tiếp xúc với nhiều người. Các kỹ thuật viên cũng rất đúng giờ, chu đáo, mang theo đầy đủ đồ nghề, nên tôi thấy tiện và dễ chịu hơn nhiều."
Không chỉ khách hàng được hưởng lợi, nhiều người làm nghề tay trái cũng tìm thấy cơ hội mới từ xu hướng này. Phạm Minh Hương, sinh viên ngành ngôn ngữ Anh tại Sư phạm Hà Nội chia sẻ rằng cô làm nail tại nhà cho khách hàng đặt qua mạng để kiếm thêm thu nhập. "Ban đầu mình chỉ học để làm cho bạn bè, nhưng sau thấy nhu cầu cao nên nhận làm thêm buổi tối. Khách đặt qua mạng xã hội, mình mang theo bộ dụng cụ đến làm. Vừa có thêm tiền, vừa chủ động thời gian," Hương nói. Cô cho rằng việc di chuyển đến nhà khách giúp mình hiểu rõ sở thích, không gian sống và thói quen của từng người, nhờ đó làm việc hiệu quả hơn.
Sự phát triển của mô hình làm đẹp di động cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong thói quen tiêu dùng: thay vì đến với dịch vụ, giờ đây dịch vụ tìm đến khách hàng. Người tiêu dùng ngày càng coi trọng trải nghiệm cá nhân hóa, tính linh hoạt và sự tiện lợi. Tuy nhiên, đi cùng với đó là thách thức về chất lượng đồng đều, an toàn vệ sinh và uy tín nghề nghiệp. Nhiều chuyên viên cho biết họ phải tự đầu tư thiết bị, học thêm kỹ năng và giữ thái độ chuyên nghiệp để được khách hàng tin tưởng và giới thiệu lại.
Chợ Nhà Xanh – nơi ‘săn đồ rẻ’ nhưng khiến nhiều người giật mình khi biết nguồn gốc hàng hóaSản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước
GĐXH - Chợ Nhà Xanh, phường Cầu Giấy, Hà Nội từ lâu đã được xem là “thiên đường giá rẻ” của sinh viên. Thế nhưng, sau vẻ tấp nập mua bán ấy là không ít băn khoăn: liệu nơi đây còn giữ được danh tiếng hàng bình dân chất lượng, hay đang dần biến thành điểm bán hàng nhái, hàng kém chất lượng?
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 31/10/2025Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 31/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Hà Nội chuyển lạnh bất ngờ, shop quần áo 'chạy đua' tung hàng chống rétSản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
GĐXH - Thời tiết chuyển lạnh, người tiêu dùng bắt đầu vào mùa mua sắm. Từ các con phố thời trang, áo khoác, áo len được săn lùng, các cửa hàng thì hối hả nhập hàng, treo biển giảm giá để bắt nhịp mùa đông sôi động.
Hà Nội: Giá chung cư cho thuê cao bất ngờ tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa ĐôGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, mà ngay cả giá cho thuê chung cư tại 3 phường mới: Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Giá bạc hôm nay ngày 31/10: Thị trường trong nước điều chỉnh lên 200.000 đồng/kgGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay ghi nhận có sự điều chỉnh tăng – giảm và tăng rõ rệt. Nếu mức tăng tại mỗi phiên điều chỉnh có thể lên đến 200.000 đồng/kg thì mức "rơi" cũng tương ứng.
Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 31/10 – 2/11/2025: Cúp điện từ 7h sáng đến 17h chiều nhiều khu dân cư dịp cuối tuầnSản phẩm - Dịch vụ - 6 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.
Giá vàng hôm nay 31/10: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh ra sao?Giá cả thị trường - 7 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC, vàng nhẫn các thương hiệu tăng trở lại.
Tiểu thương bỏ một 'vốn' nhận 'bốn' lời với bộ giải pháp từ TechcombankSản phẩm - Dịch vụ - 7 giờ trước
Techcombank đồng hành cùng các chủ cửa hàng buôn may bán đắt, tối ưu dòng tiền và hiện đại hóa vận hành mà không tốn bất kỳ chi phí nào, với bộ giải pháp được "thiết kế" riêng cho từng cửa hàng - từng ngành nghề - từng nhu cầu.
Xe sedan hybrid giá 357 triệu đồng, thiết kế đẳng cấp, siêu tiết kiệm xăng, rẻ chỉ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi bán ở Trung Quốc?Giá cả thị trường - 7 giờ trước
GĐXH - Sedan hybrid mới thu hút sự chú ý khi đạt phạm vi di chuyển kết hợp ấn tượng lên tới 2.148 km, thuộc nhóm dẫn đầu trong phân khúc hybrid cắm điện.
Xe máy điện giá 15 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế thời trang, tiện ích, chạy 80 km/lần sạc, rẻ hơn hẳn Vision, Wave AlphaGiá cả thị trường - 9 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện với thiết kế nhỏ gọn, pin khỏe, đi tối đa 80 km/lần sạc và nhiều tiện ích thông minh phù hợp cho giới trẻ đô thị có giá siêu rẻ.
Xe máy điện giá 22,9 triệu đồng ở Việt Nam đẹp cổ điển, đi 90 km/lần sạc rẻ chỉ như xe số Wave AlphaGiá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện gây chú ý với thiết kế đậm chất châu Âu, công nghệ thông minh kết nối điện thoại, động cơ mạnh mẽ và quãng đường di chuyển tới 90 km/lần sạc.