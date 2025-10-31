Mới nhất
Không cần ra spa, dịch vụ làm đẹp di động đang ‘lên ngôi’ giữa thời đại tiện ích

Thứ sáu, 15:59 31/10/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH - Không cần đến spa hay salon, nhiều người giờ đây chọn dịch vụ “làm đẹp tận nơi” – từ gội đầu, làm nail đến chăm sóc da. Mô hình tiện lợi này đang nở rộ, phản ánh xu hướng sống linh hoạt và nhu cầu cá nhân hóa của người tiêu dùng hiện đại.

Mô hình "làm đẹp di động tận nơi" đang trở thành xu hướng được ưa chuộng, phản ánh rõ nhu cầu tiện ích và cá nhân hóa trong đời sống hiện đại. Từ gội đầu, làm nail đến chăm sóc da, nhiều dịch vụ làm đẹp nay không còn gói gọn trong salon hay spa cố định. Chỉ cần vài thao tác đặt lịch, chuyên viên có thể đến tận nhà khách hàng.

Dịch vụ làm đẹp di động tận nơi: Xu hướng tiện ích đang 'lên ngôi' - Ảnh 1.

Quy trình làm móng được thực hiện tại không gian nhà riêng.

Tại các thành phố lớn, hình ảnh nhân viên mang theo dụng cụ làm nail, bộ cắt tóc hay thiết bị chăm sóc da di chuyển đến từng khu căn hộ, văn phòng đã trở nên quen thuộc. Chỉ cần vài thao tác đặt lịch, người dùng có thể được phục vụ ngay tại nhà trong khung giờ linh hoạt. Hình thức này được xem là bước phát triển mới của ngành làm đẹp, đáp ứng nhu cầu nhanh, tiện và riêng tư của người tiêu dùng hiện đại.

Dịch vụ làm đẹp di động tận nơi: Xu hướng tiện ích đang 'lên ngôi' - Ảnh 2.

Dụng cụ làm nail được mang theo khi phục vụ tại nhà.

Dịch vụ làm đẹp di động tận nơi: Xu hướng tiện ích đang 'lên ngôi' - Ảnh 3.

Trải nghiệm làm đẹp không cần ra tiệm.

Có nhiều yếu tố khiến loại hình này trở nên "hot" trong thời gian gần đây. Trước hết là nhịp sống đô thị ngày càng gấp gáp, khiến việc sắp xếp thời gian đến salon trở thành điều "xa xỉ". Khách hàng, nhất là dân văn phòng và người làm việc tự do, ưa chuộng dịch vụ tận nơi vì tiết kiệm thời gian và công sức di chuyển. Thứ hai, tâm lý ưa riêng tư, hạn chế tụ tập đông người sau đại dịch vẫn còn phổ biến. Không gian cá nhân trở thành nơi an toàn, thoải mái nhất để thư giãn và làm đẹp. Ngoài ra, sự phát triển của công nghệ và mạng xã hội cũng góp phần quan trọng: chỉ cần vài cú chạm, người dùng có thể đặt lịch, đánh giá dịch vụ, chọn chuyên viên yêu thích, tạo nên cảm giác chủ động và tin cậy.

Dịch vụ làm đẹp di động tận nơi – Xu hướng tiện ích đang “lên ngôi”

Chị Bùi Thúy Nga (34 tuổi), giáo viên tiếng Anh, sống tại quận Cầu Giấy (Hà Nội), chia sẻ rằng do công việc giảng dạy bận rộn suốt tuần, chị hầu như không có thời gian đến salon. Thay vào đó, chị thường đặt dịch vụ gội đầu, làm nail tại nhà qua ứng dụng vào cuối tuần để tiết kiệm thời gian. "Các dịch vụ này rất tiện, vừa tiết kiệm thời gian, mình không phải chờ đợi mà chất lượng cũng tốt. Đây là dịch vụ rất tốt cho những người đi làm ở thời hiện nay." chị Nga nói.

Dịch vụ làm đẹp di động tận nơi: Xu hướng tiện ích đang 'lên ngôi' - Ảnh 5.

Thành phẩm của những bộ nail được hoàn thiện "tại gia".

Tương tự, chị Phạm Hương Giang (23 tuổi), nhân viên văn phòng, cũng sống tại quận Cầu Giấy, cho biết: "Tôi bắt đầu dùng dịch vụ làm đẹp tại nhà sau đợt dịch, rồi thành thói quen luôn. Giờ tôi hầu như không còn đi spa nữa. Làm ở nhà thấy thoải mái, an toàn hơn, không phải chờ đợi hay tiếp xúc với nhiều người. Các kỹ thuật viên cũng rất đúng giờ, chu đáo, mang theo đầy đủ đồ nghề, nên tôi thấy tiện và dễ chịu hơn nhiều."

Dịch vụ làm đẹp di động tận nơi: Xu hướng tiện ích đang 'lên ngôi' - Ảnh 6.

Kỹ thuật viên xử lý móng bằng dụng cụ chuyên dụng trong buổi làm móng tại nhà.

Dịch vụ làm đẹp di động tận nơi: Xu hướng tiện ích đang 'lên ngôi' - Ảnh 7.

Dịch vụ nail di động thao tác tỉ mỉ cho từng móng tay.

Không chỉ khách hàng được hưởng lợi, nhiều người làm nghề tay trái cũng tìm thấy cơ hội mới từ xu hướng này. Phạm Minh Hương, sinh viên ngành ngôn ngữ Anh tại Sư phạm Hà Nội chia sẻ rằng cô làm nail tại nhà cho khách hàng đặt qua mạng để kiếm thêm thu nhập. "Ban đầu mình chỉ học để làm cho bạn bè, nhưng sau thấy nhu cầu cao nên nhận làm thêm buổi tối. Khách đặt qua mạng xã hội, mình mang theo bộ dụng cụ đến làm. Vừa có thêm tiền, vừa chủ động thời gian," Hương nói. Cô cho rằng việc di chuyển đến nhà khách giúp mình hiểu rõ sở thích, không gian sống và thói quen của từng người, nhờ đó làm việc hiệu quả hơn.

Dịch vụ làm đẹp di động tận nơi: Xu hướng tiện ích đang 'lên ngôi' - Ảnh 8.

Kỹ thuật viên tỉ mỉ xử lý phần móng cho khách.

Sự phát triển của mô hình làm đẹp di động cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong thói quen tiêu dùng: thay vì đến với dịch vụ, giờ đây dịch vụ tìm đến khách hàng. Người tiêu dùng ngày càng coi trọng trải nghiệm cá nhân hóa, tính linh hoạt và sự tiện lợi. Tuy nhiên, đi cùng với đó là thách thức về chất lượng đồng đều, an toàn vệ sinh và uy tín nghề nghiệp. Nhiều chuyên viên cho biết họ phải tự đầu tư thiết bị, học thêm kỹ năng và giữ thái độ chuyên nghiệp để được khách hàng tin tưởng và giới thiệu lại.

Vì sao thế hệ gen Z bị cuốn bởi dịch vụ đồ ăn sẵn, lười vào bếp?Vì sao thế hệ gen Z bị cuốn bởi dịch vụ đồ ăn sẵn, lười vào bếp?

GĐXH - Với Gen Z, mỗi bữa ăn giờ đây không nhất thiết phải qua bếp núc. Họ chọn đồ ăn sẵn – nhanh, tiện và hợp nhịp sống số. Từ quán tiện lợi, siêu thị đến app giao hàng, thói quen “ăn nhanh – sống gọn” đang tạo nên diện mạo mới cho ẩm thực đô thị.

Các mẹo tiếp cận dịch vụ làm đẹp tiết kiệm chi phíCác mẹo tiếp cận dịch vụ làm đẹp tiết kiệm chi phí

Săn voucher, đợi các chương trình khuyến mại… là phương cách đã quá cũ. Giờ đây, để đẹp một cách hoàn hảo mà không cần lo nghĩ nhiều về chi phí bỏ ra lúc đầu, các chị em phụ nữ có thể sử dụng dịch vụ ngân hàng, vừa được vay vốn lãi suất ưu đãi, vừa được chiết khấu giảm giá khi làm đẹp.

Phạm Minh Nguyệt
