Giải mã những lý do giúp thương hiệu 'Ăn Cùng Bà Tuyết' đứng vững trên thị trường

"Ăn Cùng Bà Tuyết" là minh chứng tiêu biểu, khi khéo léo kết hợp nội dung số gần gũi, thấu hiểu tâm lý người tiêu dùng và cam kết nhất quán về chất lượng sản phẩm.

Các sản phẩm của thương hiệu "Ăn Cùng Bà Tuyết" được giới trẻ yêu thích.

Lấy chất lượng làm "trụ cột", không đánh đổi để tăng trưởng nhanh

Sau 3 năm thành lập, "Ăn cùng bà Tuyết" đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường đồ ăn vặt, trở thành một trong những thương hiệu quốc dân được hàng triệu khách hàng tin tưởng lựa chọn, đặc biệt là giới trẻ.

Khác với nhiều mô hình kinh doanh online phát triển dựa trên sức ảnh hưởng cá nhân, "Ăn Cùng Bà Tuyết" sớm xác định con đường xây dựng thương hiệu độc lập, có pháp lý và tầm nhìn dài hạn. Ngay từ những bước đi đầu tiên, thương hiệu đã tiến hành đăng ký bảo hộ độc quyền, chuẩn hóa thông tin doanh nghiệp và sản phẩm.

Việc này không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi thương hiệu trước nguy cơ bị sao chép, làm giả, mà còn thể hiện cam kết nghiêm túc với người tiêu dùng. Trong môi trường thương mại số, một thương hiệu có pháp lý rõ ràng chính là nền tảng quan trọng để tạo sự an tâm và phát triển bền vững.

Thành công của thương hiệu "Ăn cùng bà Tuyết" còn đến từ hướng đi thông minh và phương châm kinh doanh trọng chữ tín. Nguyên liệu đầu vào được chọn lọc kỹ lưỡng, có nguồn gốc rõ ràng; quy trình sản xuất được kiểm soát chặt chẽ theo từng công đoạn. Mỗi sản phẩm đều có kiểm nghiệm, thông tin truy xuất đầy đủ trên bao bì. Thay vì chạy theo số lượng hay xu hướng ngắn hạn, thương hiệu ưu tiên sự đồng nhất về chất lượng – yếu tố giúp khách hàng quay lại và gắn bó lâu dài.

Bên cạnh đó, nhà máy sản xuất được trang bị dây chuyền máy móc với công nghệ tiên tiến nhằm đảm bảo quy trình chế biến sạch sẽ, loại bỏ các nguy cơ nhiễm khuẩn. Từng sản phẩm đều được giám sát chặt chẽ qua các giai đoạn, mỗi gói đồ ăn đều đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

Quy trình sản xuất các sản phẩm đồ ăn vặt "Ăn Cùng Bà Tuyết" khép kín, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

"Chúng tôi muốn thay đổi góc nhìn người tiêu dùng về mặt hàng đồ ăn vặt Việt Nam, đặc biệt là chân gà, đồng thời muốn phá vỡ những định kiến tiêu cực về chất lượng sản phẩm đồ ăn Việt Nam. Chúng tôi luôn tôn trọng và ưu tiên hàng đầu sức khỏe người tiêu dùng, muốn hoàn thiện hơn mỗi ngày để đáp ứng yêu cầu ngày một cao của thị trường và sức cạnh tranh vô cùng lớn giữa làn sóng thanh lọc về chất lượng hiện nay", bà Đỗ Thị Tuyết - đại diện thương hiệu nhấn mạnh.

Củng cố niềm tin người tiêu dùng tránh khỏi "bẫy" hàng giả

Khi thương hiệu ngày càng phát triển, có chỗ đứng vững chắc trong lòng khách hàng thì nhiều sản phẩm của "Ăn Cùng Bà Tuyết" lại bị làm giả trắng trợn. Thời gian gần đây, nhiều người tiêu dùng phản ánh tìm thấy sản phẩm mang tên "Ăn Cùng Bà Tuyết" với bao bì, màu sắc, logo gần như giống hệt bản thật nhưng khi ăn chất lượng kém xa. Nhiều phụ huynh chụp hàng giả và gửi cho bà Tuyết để hỏi đó có phải là sản phẩm của công ty hay không. Nhìn những gói hàng đó, bà không khỏi đau lòng khi "đứa con tâm huyết" của mình bị làm giả.

"Tôi làm sản phẩm với tâm của một người mẹ đã từng nuôi con nhỏ. Vậy mà họ dùng tên tôi để bán hàng bẩn, chẳng khác nào mang nguy hiểm đến cho trẻ thơ. Giá như họ đặt mình vào vị trí một người mẹ có con để hiểu rằng có những thứ không thể làm giả. Đó là lương tâm con người, sự an toàn của trẻ nhỏ và sức khỏe của cả một thế hệ", bà Tuyết bộc bạch.

Thấy được sự nguy hại của hàng giả, bà Tuyết đã ngay lập tức thực hiện video về cách phân biệt hàng thật, hàng giả để người tiêu dùng cảnh giác, tránh ăn phải hàng kém chất lượng. Cách xử lý thẳng thắn này giúp củng cố niềm tin, thay vì để khách hàng hoang mang hoặc nghi ngờ chất lượng.

Bà Đỗ Thị Tuyết chia sẻ thêm: "Thương hiệu của chúng tôi phát triển là nhờ niềm tin của khách hàng và phương châm luôn đặt sức khỏe của khách hàng lên trên hết. Hàng giả không chỉ làm sai lệch sản phẩm mà còn có thể phá hỏng mối quan hệ tốt đẹp mà chúng tôi dày công gây dựng. Để bảo vệ người tiêu dùng, công ty tôi đã dốc sức cải tiến bao bì, mẫu mã và một số sự khác biệt để giúp người dùng nhận biết được đâu là sản phẩm thật, đâu là sản phẩm có dấu hiệu giả mạo".

Bà Tuyết thường xuyên livestream và quay video để hướng dẫn cách nhận diện hàng thật và giả.

Trong thời gian tới, thương hiệu đặt mục tiêu chuẩn hóa toàn bộ quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế, tăng cường minh bạch từ nguồn nguyên liệu đến thành phẩm, đồng thời từng bước mở rộng thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu, đưa các sản phẩm đồ ăn vặt Việt Nam tiếp cận người tiêu dùng quốc tế.

