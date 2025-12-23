Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) tuần này (từ 23 – 28/12/2025): Số lượng khu vực nằm trong diện mất điện có sự thay đổi mới
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Hậu Giang cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Hậu Giang cũ (lịch cắt điện Hậu Giang) từ ngày 23 – 28/12/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 23 – 28/12/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 23 – 28/12/2025
Lịch cúp điện Vị Thanh
KHU VỰC: Khu vực 18, phường Vị Tân, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/12/2025 đến 14:00:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực 12, phường Vị Thanh, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/12/2025 đến 14:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực 14, phường Vị Thanh, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/12/2025 đến 14:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Hòa
KHU VỰC: Xã Trường Long Tây, TP .Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/12/2025 đến 13:00:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Trầu Hôi, xã Thạnh Xuân, TP .Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 13:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Trường Thuận xã Trường Long Tây, TP .Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 26/12/2025 đến 10:30:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Tầm Vu 1, xã Thạnh Hòa, ấp Xẻo Cao, xã Thạnh Xuân, TP .Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 26/12/2025 đến 13:30:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Nhất, xã Thạnh Hòa, TP .Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 26/12/2025 đến 16:30:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Tân Hòa, TP .Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/12/2025 đến 15:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Ngã Bảy
KHU VỰC: Phường Ngã Bảy, TP cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/12/2025 đến 13:30:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Thạnh Hòa,TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 14:30:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Xã Thạnh Hòa,TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/12/2025 đến 16:30:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Phường Ngã Bảy, TP cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:40:00 ngày 23/12/2025 đến 13:30:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Long Mỹ
KHU VỰC: Một phần KV 11, phường Long Mỹ, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/12/2025 đến 10:00:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KV Tân Bình 1, phường Long Phú 1, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 16:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Trà Ban Nhỏ, xã Xà Phiên, TP Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 11:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Châu Thành
KHU VỰC: ấp Phú Tân, xã Phú Hữu, TP. Cần Thơ
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/12/2025 đến 15:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Phụng Hiệp
KHU VỰC: Một phần xã Tân Bình
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/12/2025 đến 12:00:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Hiệp Hưng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/12/2025 đến 10:00:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Tân Phước Hưng
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 23/12/2025 đến 13:00:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vị Thủy
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23 – 28/12/2025.
Lịch cúp điện Vĩnh Viễn
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23 – 28/12/2025.
