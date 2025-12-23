Mới nhất
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) tuần này (từ 23 – 28/12/2025): Số lượng khu vực nằm trong diện mất điện có sự thay đổi mới

Thứ ba, 10:50 23/12/2025
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) tuần này (từ 22 – 28/12/2025): Cúp điện gần 14 tiếng/ngày một số khu dân cưLịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) tuần này (từ 22 – 28/12/2025): Cúp điện gần 14 tiếng/ngày một số khu dân cư

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Hậu Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Hậu Giang cũ (lịch cắt điện Hậu Giang) từ ngày 23 – 28/12/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 23 – 28/12/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Chi tiết lịch cúp điện Hậu Giang cũ tuần này (từ 23 – 28/12/2025) - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Hậu Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 23 – 28/12/2025

Lịch cúp điện Vị Thanh


KHU VỰC: Khu vực 18, phường Vị Tân, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/12/2025 đến 14:00:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu vực 12, phường Vị Thanh, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/12/2025 đến 14:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khu vực 14, phường Vị Thanh, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/12/2025 đến 14:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Tân Hòa


KHU VỰC: Xã Trường Long Tây, TP .Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/12/2025 đến 13:00:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Trầu Hôi, xã Thạnh Xuân, TP .Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 13:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Trường Thuận xã Trường Long Tây, TP .Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 26/12/2025 đến 10:30:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Tầm Vu 1, xã Thạnh Hòa, ấp Xẻo Cao, xã Thạnh Xuân, TP .Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 26/12/2025 đến 13:30:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Nhất, xã Thạnh Hòa, TP .Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 26/12/2025 đến 16:30:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Xã Tân Hòa, TP .Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/12/2025 đến 15:00:00 ngày 27/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Ngã Bảy


KHU VỰC: Phường Ngã Bảy, TP cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/12/2025 đến 13:30:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Xã Thạnh Hòa,TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 14:30:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Xã Thạnh Hòa,TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/12/2025 đến 16:30:00 ngày 27/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Phường Ngã Bảy, TP cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:40:00 ngày 23/12/2025 đến 13:30:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Long Mỹ


KHU VỰC: Một phần KV 11, phường Long Mỹ, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/12/2025 đến 10:00:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: KV Tân Bình 1, phường Long Phú 1, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 16:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Trà Ban Nhỏ, xã Xà Phiên, TP Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 11:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Châu Thành


KHU VỰC: ấp Phú Tân, xã Phú Hữu, TP. Cần Thơ

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/12/2025 đến 15:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Phụng Hiệp


KHU VỰC: Một phần xã Tân Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/12/2025 đến 12:00:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần xã Hiệp Hưng

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/12/2025 đến 10:00:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần xã Tân Phước Hưng

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 23/12/2025 đến 13:00:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Vị Thủy

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23 – 28/12/2025.

Lịch cúp điện Vĩnh Viễn

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23 – 28/12/2025.

Lịch cúp điện Vĩnh Long tuần này (từ 22 – 28/12/2025): Số lượng khu dân cứ mất điện từ sáng sớm đến chiều tối tăng caoLịch cúp điện Vĩnh Long tuần này (từ 22 – 28/12/2025): Số lượng khu dân cứ mất điện từ sáng sớm đến chiều tối tăng cao

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.

