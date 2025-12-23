Xe ga 125cc giá 29 triệu đồng trang bị chẳng kém Air Blade, rẻ hơn Vision sẽ khuấy đảo thị trường

Xe ga 115cc giá 33 triệu đồng trang bị hiện đại, đẹp chẳng kém SH Mode, rẻ ngang Vision GĐXH - Xe ga 115cc giá chỉ 33 triệu đồng, sẵn sàng cho Honda Vision ra rìa vì có thiết kế thể thao như Air Blade và Vario.

Xe ga 125cc trang bị chẳng kém Air Blade

Nova 125





Mới đây, trên các tài khoản mạng xã hội của thương hiệu xe Malaysia - Aveta Motor đã bất ngờ đưa ra thông báo về sự ra mắt của mẫu xe tay ga ‘bình dân’ Nova 125 phiên bản màu Nano Grey mới.

“Trái tim” của Aveta Nova 125 Nano Grey là khối động cơ 4 thì, 2 van, SOHC, dung tích 125cc, làm mát bằng gió, tích hợp phun xăng điện tử EFI với công suất tối đa 9,11 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 8,6 Nm tại 6.500 vòng/phút. Động cơ được ghép nối với hộp số tự động CVT, cho phép chiếc xe có khả năng vận hành mượt mà, rất phù hợp để sử dụng trong đô thị.

“Trái tim” của Aveta Nova 125 Nano Grey là khối động cơ 4 thì.

Kích thước của Aveta Nova 125 Nano Grey tương đương đối nhỏ gọn với chiều dài cơ sở 1.320 mm và các chiều dài x rộng x cao lần lượt ở mức tương ứng là 1.930 x 688 x 1.105 (mm). Theo thông tin được công bố thì chiều cao yên của mẫu xe này ở mức 765 mm với khoảng sáng gầm đạt 140 mm. Trọng lượng của xe chỉ là 104 kg, nặng hơn một chút so với Honda Vision nhưng vẫn nhẹ hơn Air Blade. Những thông số này giúp Aveta Nova 125 Nano Grey có khả năng di chuyển linh hoạt và dễ điều khiển.

Aveta Nova 125 Nano Grey được đánh giá là mẫu xe có ngoại hình phù hợp với những người dùng yêu thích phong cách thể thao. Xe sở hữu thiết kế tổng thể góc cạnh và hiện đại, thể hiện được phong cách cá tính của người dùng.

Aveta Nova 125 Nano Grey được đánh giá là mẫu xe có ngoại hình phù hợp với những người dùng yêu thích phong cách thể thao.

Bánh trước và bánh sau của Aveta Nova 125 Nano Grey đều có đường kính 14 inch, với kích thước lốp lần lượt tương ứng là 80/90-14 và 90/90-14. Nova 125 Nano Grey được nhà sản xuất trang bị hệ thống phanh tương đối cơ bản, bao gồm phanh đĩa trước và phanh tang trống sau tương tự Honda Air Blade và Vision. Bên cạnh đó, Nova 125 Nano Grey cũng được tích hợp công nghệ phanh kết hợp CBS giống như “tiểu SH” Vision.

Nhiệm vụ hệ thống treo được đảm nhiệm bởi phuộc ống lồng phía trước, kết hợp cùng giảm xóc đơn monoshock ở phía sau. Cấu hình này đủ để mang tới trải nghiệm êm ái khi Aveta Nova 125 Nano Grey lăn bánh trên phố.





Tiện ích có trên Aveta Nova 125 Nano Grey có thể “sánh vai” với Honda Air Blade.

Những trang bị, tiện ích có trên Aveta Nova 125 Nano Grey có thể “sánh vai” với Honda Air Blade và lấn lướt “Tiểu SH” Vision, bao gồm: Bình xăng 6 lít, bảng đồng hồ kỹ thuật số LCD, cổng sạc kép USB Type-C và Type-A.

Giá xe ga 125cc Aveta Nova 125

Giá bán của Nova 125 Nano Grey được nhà sản xuất công bố ở mức 5.188 RM, tương đương khoảng 29 triệu đồng tiền Việt.

Các xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.