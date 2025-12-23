Lịch cúp điện Tây Ninh tuần này (từ ngày 23 – 28/12/2025): Cúp điện gần 15 tiếng/ngày nhiều khu dân cư để sửa chữa
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Tây Ninh
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tây Ninh (lịch cắt điện Tây Ninh) tuần này từ 23 – 28/12/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Tây Ninh tuần này từ 23 – 28/12/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Tây Ninh tuần này từ 23 – 28/12/2025
Lịch cúp điện Tân Ninh
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/12/2025 đến 11:30:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Tân Lợi Xã Tân Hưng
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/12/2025 đến 17:00:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/12/2025 đến 17:00:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 11:30:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/12/2025 đến 11:30:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 27/12/2025 đến 17:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Thạnh Trung phường Bình Minh
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 27/12/2025 đến 17:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Ninh Trung, Tân Phước phường Bình Minh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/12/2025 đến 11:30:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/12/2025 đến 11:30:00 ngày 30/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 30/12/2025 đến 17:00:00 ngày 30/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố 5 phường Tân Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/12/2025 đến 17:00:00 ngày 28/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Gò Dầu
KHU VỰC: Khu phố Xóm Mới phường Gò Dầu; khu phố Phước Đức A phường Gia Lộc, ấp Cẩm Long xã Thạnh Đức
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/12/2025 đến 17:00:00 ngày 22/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Phước Hội A xã Phước Thạnh; ấp Rộc A, ấp Cẩm Bình xã Thạnh Đức
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/12/2025 đến 17:00:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khách hàng Lý Thị Cẩm Vân
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/12/2025 đến 17:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công Ty TNHH MTV Bioseed Việt Nam.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/12/2025 đến 17:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty TNHH Soga Winter
THỜI GIAN: Từ 15:15:00 ngày 18/12/2025 đến 15:59:00 ngày 18/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Phường Gò Dầu (trừ khu phố Rổng Tượng, Gia Bình); khu phố Cây Trắc phường Gia Lộc.
THỜI GIAN: Từ 09:55:00 ngày 23/12/2025 đến 09:57:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Phước Hội A, Phước Hội B, Phước Hòa, Phước Đông xã Phước Thạnh; ấp 4, 5, 7 xã Truông Mít; khu phố Phước Đức phường Gia Lộc.
THỜI GIAN: Từ 10:09:00 ngày 23/12/2025 đến 10:11:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Trảng Bàng
KHU VỰC: Ấp Bà Nhã xã Hưng Thuận
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/12/2025 đến 17:00:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: CÔNG TY TNHH VENUS APPAREL, Công ty Tấn Quang, Công ty TNHH Lucidau Jewelry, Công ty TNHH Nhựa Đông Phương, Công ty TNHH Cao Su Thời Ích.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/12/2025 đến 17:00:00 ngày 28/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Châu
KHU VỰC: Ấp 2 xã Tân Hòa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/12/2025 đến 17:00:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Tân Thuận xã Tân Thành
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 17:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Thạnh Hiệp xã Tân Châu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 17:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Ấp Đồng Dài, Thạnh Tân xã Thạnh Bình - Ấp Thạnh Hưng xã Tân Châu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/12/2025 đến 17:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thái Bình
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 23 – 28/12/2025.
Lịch cúp điện Dương Minh Châu
KHU VỰC: Ấp Phước Long 1 xã Dương Minh Châu; khu phố Ninh Lộc, Ninh Hưng 2 phường Ninh Thạnh
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 23/12/2025 đến 10:30:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Ninh Phú phường Ninh Thạnh
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 23/12/2025 đến 11:30:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Hợp tác xã Dịch vụ Nông Nghiệp Phước Ninh
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/12/2025 đến 14:30:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm chuyên dùng khách hàng: Hộ chăn nuôi Nguyễn Văn Phàng
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 23/12/2025 đến 16:00:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4 xã Dương Minh Châu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/12/2025 đến 17:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Biên
KHU VỰC: Ban chấp hành Đoàn huyện Tân Biên
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/12/2025 đến 09:30:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Doanh nghiệp Tư nhân Trung Sơn
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 23/12/2025 đến 10:30:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Sở Lao Động Thương Binh & Xã Hội tỉnh Tây Ninh (Nghĩa Trang Liệt Sĩ đồi 82)
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 23/12/2025 đến 11:30:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trung tâm Y tế khu vực Tân Biên
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/12/2025 đến 17:00:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Lê Minh Quốc Hưng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/12/2025 đến 11:30:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nguyễn Thành Trung
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/12/2025 đến 17:00:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Hòa Bình xã Phước Vinh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/12/2025 đến 11:30:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Thạnh Phước xã Thạnh Bình
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/12/2025 đến 17:00:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 3 xã Trà Vong
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/12/2025 đến 11:30:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Thạnh Lộc xã Thạnh Bình
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/12/2025 đến 11:30:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 1 xã Trà Vong
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 27/12/2025 đến 17:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hòa Thành
KHU VỰC: Khu phố Trường An phường Long Hoa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/12/2025 đến 17:00:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Trường Thọ phường Long Hoa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 17:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Long Hải phường Long Hoa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/12/2025 đến 17:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Long Thành phường Hòa Thành
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/12/2025 đến 17:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Long Chí phường Hòa Thành
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/12/2025 đến 17:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hòa Thành
KHU VỰC: Khu phố Trường An phường Long Hoa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/12/2025 đến 17:00:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Trường Thọ phường Long Hoa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 17:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Long Hải phường Long Hoa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/12/2025 đến 17:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Long Thành phường Hòa Thành
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/12/2025 đến 17:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu phố Long Chí phường Hòa Thành
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/12/2025 đến 17:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bến Cầu
KHU VỰC: Ấp Thuận Tây xã Bến Cầu
THỜI GIAN: Từ 04:00:00 ngày 26/12/2025 đến 04:30:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Ấp Voi xã Bến Cầu - Ấp Phước Tân, Phước Giang, Phước Lợi, Phước Thành, Bình Phước, Bình Quới xã Phước Chỉ
THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 26/12/2025 đến 19:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Bến xã Bến Cầu
THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 26/12/2025 đến 19:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Voi xã Bến Cầu
THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 26/12/2025 đến 19:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Thuận Bắc, Thuận Lâm, Ấp B xã Bến Cầu
THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 26/12/2025 đến 19:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Bàu Tép xã Bến Cầu
THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 26/12/2025 đến 19:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Bàu Tép, Bàu Tràm Lớn, Bàu Tràm Nhỏ xã Bến Cầu
THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 26/12/2025 đến 19:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp B xã Bến Cầu
THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 26/12/2025 đến 19:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Thuận Hòa, Thuận Chánh, Thuận Đông, Thuận Nam, Mộc Bài, ấp A xã Bến Cầu
THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 27/12/2025 đến 19:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Thuận Tây xã Bến Cầu
THỜI GIAN: Từ 04:00:00 ngày 27/12/2025 đến 04:30:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Ấp Thuận Tây xã Bến Cầu - Ấp Bình Hòa, Bình Thuận, Phước Thuận, Bình Phú, Phước Long, Phước Trung, Phước Hội, Phước Đông, Phước Hưng xã Phước Chỉ
THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 27/12/2025 đến 19:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Thuận Tây xã Bến Cầu
THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 28/12/2025 đến 19:00:00 ngày 28/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Ấp Thuận Tây xã Bến Cầu - Khu công nghiệp TMTC.
THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 28/12/2025 đến 19:00:00 ngày 28/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Thuận Tây xã Bến Cầu
THỜI GIAN: Từ 19:00:00 ngày 26/12/2025 đến 19:30:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Thuận Tây xã Bến Cầu
THỜI GIAN: Từ 19:00:00 ngày 27/12/2025 đến 19:30:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Ngã Tắc, Long Phi, Long Hưng, Long An xã Long Thuận
THỜI GIAN: Từ 04:30:00 ngày 26/12/2025 đến 19:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Ấp Phước Trung, Phước Tây xã Long Chữ - Ấp Gồ Nỗi xã Ninh Điền
THỜI GIAN: Từ 04:30:00 ngày 26/12/2025 đến 19:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Tân Lập, Xóm Lò xã Bến Cầu
THỜI GIAN: Từ 04:30:00 ngày 27/12/2025 đến 19:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Long Phi xã Long Thuận
THỜI GIAN: Từ 04:30:00 ngày 27/12/2025 đến 19:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Long Thịnh, Long Cường xã Long Chữ
THỜI GIAN: Từ 04:30:00 ngày 27/12/2025 đến 19:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Long Cường xã Long Thuận
THỜI GIAN: Từ 04:30:00 ngày 27/12/2025 đến 19:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Cao Su xã Long Thuận
THỜI GIAN: Từ 04:30:00 ngày 27/12/2025 đến 19:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Bình Quới xã Phước Chỉ
THỜI GIAN: Từ 04:30:00 ngày 27/12/2025 đến 19:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Phước Tân, Phước Giang, Phước Lợi xã Phước Chỉ
THỜI GIAN: Từ 04:30:00 ngày 27/12/2025 đến 19:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Bảo xã Long Thuận
THỜI GIAN: Từ 04:30:00 ngày 28/12/2025 đến 19:00:00 ngày 28/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Long Tân xã Long Thuận
THỜI GIAN: Từ 04:30:00 ngày 28/12/2025 đến 19:00:00 ngày 28/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện.
SUV hạng C giá 370 triệu đồng phong cách hiện đại, trang bị đẳng cấp, rẻ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10 thích hợp đi trong đô thịGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - SUV hạng C thuộc dòng Mona sẽ mang phong cách thiết kế hiện đại, đậm chất tương lai - hướng đi đang được XPeng duy trì nhất quán trên các mẫu xe điện giá mềm.
Giá vàng hôm nay 22/12: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, PNJ, Phú Quý tiếp tục điều chỉnhGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC tăng lên ở mức 157,5 triệu đồng/lượng.
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) tuần này (từ 23 – 28/12/2025): Số lượng khu vực nằm trong diện mất điện có sự thay đổi mớiSản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
Hà Nội: Diễn biến giá cho thuê nhà riêng tại các xã Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hòa tháng 12/2025Giá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê của các căn nhà riêng tại 4 xã Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hòa cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Nutifood được trao danh hiệu Doanh nghiệp xanh TP. Hồ Chí Minh năm 2025Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước
Ngày 22.12.2025, Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood đã vinh dự được trao tặng danh hiệu Doanh nghiệp xanh TP. Hồ Chí Minh năm 2025. Đây là giải thưởng do Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh tổ chức và bình chọn nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có đóng góp tích cực cho mục tiêu phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.
Xe ga 125cc giá 29 triệu đồng trang bị chẳng kém Air Blade, rẻ hơn Vision sẽ khuấy đảo thị trườngGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Xe ga 125cc mới ra mắt có thể khiến Honda Vision không giữ được vị thế 'xe ga quốc dân' bởi trang bị hiện đại, giá thành rẻ.
Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) tuần này (từ 22 – 28/12/2025): Hàng loạt khu dân cư nằm trong diện cúp điện liên tụcSản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) tuần này (từ 22 – 28/12/2025): Cúp điện gần 14 tiếng/ngày một số khu dân cưSản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.
Quà Tết 2026: Lựa chọn quà sức khỏe dẫn đầu xu hướng tại HappyboxSản phẩm - Dịch vụ - 18 giờ trước
Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng được người tiêu dùng quan tâm, quà Tết sức khỏe đang trở thành lựa chọn nổi bật trong mùa Tết 2026.
Tiểu thương 'tiết lộ' nguồn gốc thực sự của một loại cam đang bán tràn ngập chợ ViệtSản phẩm - Dịch vụ - 19 giờ trước
GĐXH - Loại cam này được đang rao bán đầy thị trường, được nhiều người tiêu dùng đánh giá vừa ngon, vừa bổ, giá lại rẻ.
Xe máy điện Honda giá 20 triệu đồng ở Việt Nam đẹp hoài cổ, trang bị hiện đại, rẻ chỉ ngang Wave Alpha khiến khách hàng xôn xaoGiá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện của Honda sở hữu thiết kế hoài cổ gợi nhớ dòng Super Cub huyền thoại, đang trở thành cái tên được nhắc đến nhiều trên thị trường xe máy điện nhập khẩu.