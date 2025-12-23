Giá vàng hôm nay 22/12: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, PNJ, Phú Quý tiếp tục điều chỉnh

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng tăng vọt.

Mở cửa phiên giao dịch 23/12, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua, niêm yết ở mức 157-159 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB sáng nay được giao dịch trong vùng giá 157,5-159 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn trong nước sáng nay cũng được các thương hiệu điều chỉnh tăng mạnh.

Sáng 23/12, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 152,6-155,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji sáng nay tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức kết hôm qua, niêm yết ở mức 153,5-156,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu sáng nay cũng tăng lên mức 154,5-157,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên hôm qua.

Chốt phiên giao dịch 22/12, giá vàng miếng SJC đóng cửa ở mức 155,5-157,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 900.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch cuối tuần qua.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC chốt phiên hôm nay ở mức 151,1-154,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 600.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt tuần qua.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji tăng 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với kết tuần qua, niêm yết ở mức 151,5-154,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 800.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với kết phiên giao dịch cuối tuần qua, chốt phiên ở mức 153-156 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới hôm nay tiếp tục đi lên, lập đỉnh cao mới. Lúc 10h01' ngày 23/12 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.491,4 USD/ounce, tăng 71,4 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 23/12, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá gần 144 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 15 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Lúc 20h ngày 22/12 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 4.420 USD/ounce. Hợp đồng vàng tháng 2 tăng 55,5 USD lên 4.442,8 USD/ounce, sau khi chạm mức kỷ lục 4.453 USD/ounce.

Giá bạc tháng 3 tăng 1,401 USD lên 68,9 USD/ounce, có lúc đạt đỉnh mọi thời đại 69,525 USD/ounce.

Giá vàng thế giới tăng mạnh trong bối cảnh Mỹ tăng cường phong tỏa dầu mỏ Venezuela. Động thái này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ sụt giảm sản lượng dầu và bất ổn xã hội tại Venezuela, đồng thời đẩy giá dầu thô đi lên.