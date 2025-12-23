Giá vàng hôm nay 22/12: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, PNJ, Phú Quý tiếp tục điều chỉnh
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC tăng lên ở mức 157,5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay trong nước
Mở cửa phiên giao dịch 23/12, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua, niêm yết ở mức 157-159 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB sáng nay được giao dịch trong vùng giá 157,5-159 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn trong nước sáng nay cũng được các thương hiệu điều chỉnh tăng mạnh.
Sáng 23/12, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 152,6-155,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua.
Tương tự, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji sáng nay tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức kết hôm qua, niêm yết ở mức 153,5-156,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu sáng nay cũng tăng lên mức 154,5-157,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên hôm qua.
Chốt phiên giao dịch 22/12, giá vàng miếng SJC đóng cửa ở mức 155,5-157,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 900.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch cuối tuần qua.
Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC chốt phiên hôm nay ở mức 151,1-154,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 600.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt tuần qua.
Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji tăng 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với kết tuần qua, niêm yết ở mức 151,5-154,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 800.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với kết phiên giao dịch cuối tuần qua, chốt phiên ở mức 153-156 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng hôm nay thế giới
Giá vàng thế giới hôm nay tiếp tục đi lên, lập đỉnh cao mới. Lúc 10h01' ngày 23/12 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.491,4 USD/ounce, tăng 71,4 USD/ounce so với đêm qua.
Sáng 23/12, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá gần 144 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 15 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Lúc 20h ngày 22/12 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 4.420 USD/ounce. Hợp đồng vàng tháng 2 tăng 55,5 USD lên 4.442,8 USD/ounce, sau khi chạm mức kỷ lục 4.453 USD/ounce.
Giá bạc tháng 3 tăng 1,401 USD lên 68,9 USD/ounce, có lúc đạt đỉnh mọi thời đại 69,525 USD/ounce.
Giá vàng thế giới tăng mạnh trong bối cảnh Mỹ tăng cường phong tỏa dầu mỏ Venezuela. Động thái này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ sụt giảm sản lượng dầu và bất ổn xã hội tại Venezuela, đồng thời đẩy giá dầu thô đi lên.
SUV hạng C giá 370 triệu đồng phong cách hiện đại, trang bị đẳng cấp, rẻ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10 thích hợp đi trong đô thịGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - SUV hạng C thuộc dòng Mona sẽ mang phong cách thiết kế hiện đại, đậm chất tương lai - hướng đi đang được XPeng duy trì nhất quán trên các mẫu xe điện giá mềm.
Hà Nội: Diễn biến giá cho thuê nhà riêng tại các xã Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hòa tháng 12/2025Giá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê của các căn nhà riêng tại 4 xã Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hòa cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Xe ga 125cc giá 29 triệu đồng trang bị chẳng kém Air Blade, rẻ hơn Vision sẽ khuấy đảo thị trườngGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Xe ga 125cc mới ra mắt có thể khiến Honda Vision không giữ được vị thế 'xe ga quốc dân' bởi trang bị hiện đại, giá thành rẻ.
Ngân hàng có lãi suất tiết kiệm 6 tháng cao tới 7,1%: Gửi 500 triệu đồng có bao nhiêu tiền lãi?Giá cả thị trường - 22 giờ trước
GĐXH - Với gần 30 ngân hàng, mức lãi suất tiết kiệm 6 tháng đang dao động từ 3 - 7,1%/năm.
Giá nhà phố thương mại tại 4 xã Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hòa (Hà Nội) đang biến động như thế nào sau sáp nhập?Giá cả thị trường - 22 giờ trước
GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, giá nhà phố thương mại (shophouse) tại 4 xã mới thuộc huyện Hoài Đức cũ đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Xe máy điện Honda giá 20 triệu đồng ở Việt Nam đẹp hoài cổ, trang bị hiện đại, rẻ chỉ ngang Wave Alpha khiến khách hàng xôn xaoGiá cả thị trường - 23 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện của Honda sở hữu thiết kế hoài cổ gợi nhớ dòng Super Cub huyền thoại, đang trở thành cái tên được nhắc đến nhiều trên thị trường xe máy điện nhập khẩu.
Giá bạc hôm nay (22/12): Thị trường đầu tuần biến động mạnh, giá bán vượt 71,4 triệu đồng/kgGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Thị trường bạc trong nước đầu tuần ghi nhận diễn biến biến động mạnh. Ngay khi mở phiên, giá bán ra đã đứng trên mốc 70 triệu đồng/kg và qua các nhịp điều chỉnh, giá bạc tiếp tục vượt ngưỡng 71,4 triệu đồng/kg.
Giá vàng hôm nay 22/12: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, Phú Quý, PNJ điều chỉnh ra sao?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC tăng 500 nghìn đồng/lượng còn vàng nhẫn có thương hiệu tăng 500 nghìn đồng/lượng.
Giá iPhone 15, iPhone 16 giảm sâu, thấp kỷ lục, xứng danh bộ đôi iPhone cao cấp rẻ nhất Việt NamGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá iPhone 15, iPhone 16 đều đang giảm siêu khủng và trở thành bộ đôi iPhone cao cấp cuối cùng với màn 60Hz mà khách Việt có thể sở hữu.
Hà Nội: Bất ngờ trước giá cho thuê loạt biệt thự triệu đô tại các xã Hoài Đức, An Khánh, Dương Hoà và Sơn ĐồngGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Hiện nay, dù nguồn cung khá lớn, tuy nhiên giá cho thuê loại hình biệt thự tại 4 xã mới: Hoài Đức, An Khánh, Dương Hoà và Sơn Đồng được hình thành từ huyện Hoài Đức lại khá mềm so với nhiều loại hình bất động sản khác.
Xe máy điện Honda giá 20 triệu đồng ở Việt Nam đẹp hoài cổ, trang bị hiện đại, rẻ chỉ ngang Wave Alpha khiến khách hàng xôn xaoGiá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện của Honda sở hữu thiết kế hoài cổ gợi nhớ dòng Super Cub huyền thoại, đang trở thành cái tên được nhắc đến nhiều trên thị trường xe máy điện nhập khẩu.