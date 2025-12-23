Mới nhất
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 23/12/2025

Thứ ba, 16:16 23/12/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
DH
DH
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 23/12/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 22/12/2025Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 22/12/2025

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 22/12/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 23/12/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott có kết quả như thế nào?

Theo đó, kết quả xổ số thứ Ba ngày 23/12/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Quảng Ninh - XSQN, Bạc Liêu - XSBL, Bến Tre - XSBTR, Vũng Tàu - XSVT, Đắk Lắk - XSDLK, Quảng Nam - XSQNA.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Ba ngày 23/12/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 23/12/2025 - Ảnh 2.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 23/12/2025.

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Ba ngày 23/12/2025 có kết quả như sau: Cập nhật

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Ba ngày 23/12/2025 có kết quả như sau: Cập nhật

XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Xổ số Vietlott hôm nay thứ Ba ngày 23/12/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số Power 6/55 THỨ BA NGÀY 23/12/2025








Giá trị Jackpot 1:  đồng

Giá trị Jackpot 2:  đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)

Jackpot 1

O O O O O O



Jackpot 2

O O O O O | O



Giải Nhất

O O O O O


40.000.000

Giải Nhì

O O O O 


500.000

Giải Ba

O O O 


50.000

Cuối tuần đã có một người may mắn trúng hơn 18 tỷ Vietlott Cuối tuần đã có một người may mắn trúng hơn 18 tỷ Vietlott

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/55 với giá trị giải thưởng lên tới hơn 18 tỷ đồng.

