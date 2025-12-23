Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 23/12/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 23/12/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Kết quả xổ số
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 23/12/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott có kết quả như thế nào?
Theo đó, kết quả xổ số thứ Ba ngày 23/12/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Quảng Ninh - XSQN, Bạc Liêu - XSBL, Bến Tre - XSBTR, Vũng Tàu - XSVT, Đắk Lắk - XSDLK, Quảng Nam - XSQNA.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Ba ngày 23/12/2025 có kết quả như sau:
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Ba ngày 23/12/2025 có kết quả như sau: Cập nhật
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Ba ngày 23/12/2025 có kết quả như sau: Cập nhật
XS Vietlott - Xổ số Vietlott
Xổ số Vietlott hôm nay thứ Ba ngày 23/12/2025 có kết quả như sau:
Giá trị Jackpot 1: đồng
Giá trị Jackpot 2: đồng
|Giải thưởng
|Trùng khớp
|Số lượng giải
|Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1
O O O O O O
Jackpot 2
|O O O O O | O
Giải Nhất
O O O O O
40.000.000
Giải Nhì
O O O O
500.000
Giải Ba
O O O
50.000
Cách tính tiền sử dụng đất năm 2026 khi chuyển đất nông nghiệp sang đất ở: Người dân được giảm tới 70% nghĩa vụ tài chínhSản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước
GĐXH - Từ ngày 1/1/2026, việc chuyển đất nông nghiệp sang đất thổ cư (đất ở) sẽ được áp dụng cơ chế tính tiền sử dụng đất mới theo Nghị quyết 254/2025/QH15 của Quốc hội nhằm tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thi hành Luật Đất đai 2024. Quy định này được đánh giá là bước “giảm sốc” về tài chính cho người dân, đặc biệt trong quá trình làm sổ đỏ đối với đất vườn, ao, đất nông nghiệp xen kẽ khu dân cư.
Giá đất ở tại huyện Đông Anh cũ: Xã Thư Lâm, Phúc Thịnh, Vĩnh Thanh hay Thiên Lộc đang có biến động mạnh?Giá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường bất động sản tại 5 xã mới: Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Vĩnh Thanh hay Thiên Lộc được hình thành từ huyện Đông Anh cũ tiếp tục “nổi sóng”, đặc biệt ở phân khúc đất ở.
SUV hạng C giá 370 triệu đồng phong cách hiện đại, trang bị đẳng cấp, rẻ ngang Kia Morning, Hyundai Grand i10 thích hợp đi trong đô thịGiá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - SUV hạng C thuộc dòng Mona sẽ mang phong cách thiết kế hiện đại, đậm chất tương lai - hướng đi đang được XPeng duy trì nhất quán trên các mẫu xe điện giá mềm.
Lịch cúp điện Tây Ninh tuần này (từ ngày 23 – 28/12/2025): Cúp điện gần 15 tiếng/ngày nhiều khu dân cư để sửa chữaSản phẩm - Dịch vụ - 6 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.
Giá vàng hôm nay 22/12: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, PNJ, Phú Quý tiếp tục điều chỉnhGiá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC tăng lên ở mức 157,5 triệu đồng/lượng.
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) tuần này (từ 23 – 28/12/2025): Số lượng khu vực nằm trong diện mất điện có sự thay đổi mớiSản phẩm - Dịch vụ - 6 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
Hà Nội: Diễn biến giá cho thuê nhà riêng tại các xã Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hòa tháng 12/2025Giá cả thị trường - 6 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê của các căn nhà riêng tại 4 xã Hoài Đức, An Khánh, Sơn Đồng và Dương Hòa cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Nutifood được trao danh hiệu Doanh nghiệp xanh TP. Hồ Chí Minh năm 2025Sản phẩm - Dịch vụ - 7 giờ trước
Ngày 22.12.2025, Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood đã vinh dự được trao tặng danh hiệu Doanh nghiệp xanh TP. Hồ Chí Minh năm 2025. Đây là giải thưởng do Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh tổ chức và bình chọn nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có đóng góp tích cực cho mục tiêu phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.
Xe ga 125cc giá 29 triệu đồng trang bị chẳng kém Air Blade, rẻ hơn Vision sẽ khuấy đảo thị trườngGiá cả thị trường - 8 giờ trước
GĐXH - Xe ga 125cc mới ra mắt có thể khiến Honda Vision không giữ được vị thế 'xe ga quốc dân' bởi trang bị hiện đại, giá thành rẻ.
Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) tuần này (từ 22 – 28/12/2025): Hàng loạt khu dân cư nằm trong diện cúp điện liên tụcSản phẩm - Dịch vụ - 8 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.
Tiểu thương 'tiết lộ' nguồn gốc thực sự của một loại cam đang bán tràn ngập chợ ViệtSản phẩm - Dịch vụ
GĐXH - Loại cam này được đang rao bán đầy thị trường, được nhiều người tiêu dùng đánh giá vừa ngon, vừa bổ, giá lại rẻ.