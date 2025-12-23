Mới nhất
Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) tuần này (từ 22 – 28/12/2025): Hàng loạt khu dân cư nằm trong diện cúp điện liên tục

Thứ ba, 08:43 23/12/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long tuần này (từ 22 – 28/12/2025): Số lượng khu dân cứ mất điện từ sáng sớm đến chiều tối tăng caoLịch cúp điện Vĩnh Long tuần này (từ 22 – 28/12/2025): Số lượng khu dân cứ mất điện từ sáng sớm đến chiều tối tăng cao

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Long An cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Long An cũ (lịch cắt điện Long An) từ ngày 22 – 28/12/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 22 – 28/12/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Chi tiết lịch cúp điện Long An cũ tuần này (từ 22 – 28/12/2025) - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Long An cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 22 – 28/12/2025

Lịch cúp điện Tân An


KHU VỰC: HKD Cơ sở Đình Quí - 42/10A Trần Văn Nam, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/12/2025 đến 08:30:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: HKD Quán ăn - Karaoke Thanh Cần - 108 Huỳnh Hữu Thống, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 23/12/2025 đến 09:30:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: HKD Gia Huy - 70/6 ấp Bình Nam, Phường Tân An, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 23/12/2025 đến 11:30:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: TSTL Nguyễn Đăng Khoa - Số 353/1 Phạm Văn Điền ấp 1, Phường Tân An, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/12/2025 đến 14:30:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Công ty TNHH Một thành viên Duy Thịnh Phát - Ấp Hòa Ngãi, Phường Tân An, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 23/12/2025 đến 15:30:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: HKD Gia Khang - 55A ấp Hoà Ngãi, Phường Tân An, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 23/12/2025 đến 17:00:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Công ty TNHH Một thành viên Thanh Sơn Long An - 852 Quốc lộ 1, Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/12/2025 đến 11:30:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Đoàn Nghệ thuật cải lương Vàm Cỏ - 398A Quốc lộ 1, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/12/2025 đến 15:30:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Công ty TNHH Chế Tạo Máy New HengYang Việt Nam - 106B Hoàng Anh, Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 26/12/2025 đến 17:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Cách Mạng Tháng 8, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 27/12/2025 đến 17:00:00 ngày 27/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Long An - 25 Trà Quý Bình, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/12/2025 đến 09:00:00 ngày 27/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam-Chi nhánh Long An - 42 Trà Quý Bình, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 27/12/2025 đến 10:00:00 ngày 27/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Công an Thành phố Tân An - Thửa đất 1547 tờ bản đồ số 3, Phường Tân An, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 27/12/2025 đến 11:30:00 ngày 27/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trung Tâm Đăng Kiểm Xe Cơ Giới - Số 12 Quốc lộ 1, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 27/12/2025 đến 14:30:00 ngày 27/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ban Chỉ Huy Quân Sự Thành phố Tân An - Đường Trần Minh Châu, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 27/12/2025 đến 15:30:00 ngày 27/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Công ty Cổ phần Ô tô Sài Gòn Long An - 220 đường Hùng Vương, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/12/2025 đến 09:00:00 ngày 27/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh - Số 06 Đường Song Hành, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 27/12/2025 đến 11:30:00 ngày 27/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: VNPT Long An - Quốc lộ 1, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 27/12/2025 đến 16:00:00 ngày 27/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Long An - Số 79 đường Huỳnh Thị Mai, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 27/12/2025 đến 17:00:00 ngày 27/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Công ty Cổ phần xây lắp-Cơ khí và Lương thực thực phẩm - Số 29 Nguyễn Thị Bảy, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/12/2025 đến 09:00:00 ngày 27/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Công ty Cổ phần bao bì Đại Lục - Lô A2, Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 27/12/2025 đến 10:30:00 ngày 27/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Chi nhánh Công ty Cổ phần Nguyên Thịnh-Nhà máy bê tông Nguyên Thịnh Số 2 - Đường số 2 cụm công nghiệp Lợi Bình Nhơn, Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 27/12/2025 đến 12:00:00 ngày 27/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Nhà Máy Sản Xuất Bao AD STAR Tú Phương - Lô I8+I9 đường số 6 CCN Lợi Bình Nhơn, Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 27/12/2025 đến 15:00:00 ngày 27/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Công Ty TNHH TM & Chế Biến HXK An Phú-Chi Nhánh An Phú 2 - Lô I3 đường số 6 CCN Lợi Bình Nhơn, Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 27/12/2025 đến 16:00:00 ngày 27/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Công Ty TNHH Bao Bì Tiên Phong - Số lô H3 đường số 6 CCN Lợi Bình Nhơn, Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 27/12/2025 đến 17:00:00 ngày 27/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Công Ty Lương Thực Long An - Số 10 Cử Luyện, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/12/2025 đến 09:00:00 ngày 27/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Chi Nhánh Công Ty TNHH Xây Dựng Và Khảo Sát Công Trình Thanh Tuấn-Nhà Máy Sản Xuất Cấu Kiện Bê Tông - Ấp 1, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 27/12/2025 đến 10:30:00 ngày 27/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Công ty TNHH Lương thực-Thực phẩm Long An - 444 ấp 1, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 27/12/2025 đến 12:00:00 ngày 27/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Chi nhánh Công ty TNHH Việt Dương - Lô A1 đường số 1 cụm công nghiệp Lợi Bình Nhơn, Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 27/12/2025 đến 16:00:00 ngày 27/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Công Ty TNHH Việt Nuts - Lô L2 đường số 10 CCN Lợi Bình Nhơn, Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 27/12/2025 đến 17:00:00 ngày 27/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Thủ Thừa


KHU VỰC: Một phần Ấp 1A, Ấp 3A - Xã Mỹ Thạnh (xã Tân Thành củ)

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 22/12/2025 đến 17:00:00 ngày 22/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Toàn bộ TBA 250kVA Xử lý nước thải tập trung KCN Thủ Thừa và TBA 250kVA Nutri One

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/12/2025 đến 11:00:00 ngày 22/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần Ấp 4 Xã Thủ Thừa (Ấp 4 Cầu Bông Xã Nhị Thành củ)

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/12/2025 đến 11:30:00 ngày 27/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Toàn bộ Công ty CP EU FEED (Thanh Phúc Phương Nam)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/12/2025 đến 09:30:00 ngày 28/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Toàn bộ Công ty TNHH Huỳnh Phúc Thảo (Huỳnh Kim Sơn)

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 28/12/2025 đến 11:30:00 ngày 28/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Toàn bộ HKD TI TI WA

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 28/12/2025 đến 14:30:00 ngày 28/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Đức Hòa


KHU VỰC: một phần xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 04:30:00 ngày 22/12/2025 đến 05:30:00 ngày 22/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: một phần xã Mỹ Hạnh, Đức lập

THỜI GIAN: Từ 05:30:00 ngày 22/12/2025 đến 06:30:00 ngày 22/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: một phần xã Hòa Khánh, Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 22/12/2025 đến 07:00:00 ngày 22/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: một phần xã Hòa Khánh, Đức Hòa, Hậu Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 22/12/2025 đến 07:00:00 ngày 22/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: một phần xã Hậu Nghĩa

THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 22/12/2025 đến 06:00:00 ngày 22/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: một phần xã Đức Hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/12/2025 đến 11:30:00 ngày 22/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: một phần xã đức lập

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/12/2025 đến 17:00:00 ngày 22/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: một phần xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/12/2025 đến 11:30:00 ngày 22/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: một phần xã Hòa Khánh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/12/2025 đến 17:00:00 ngày 22/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Hạnh

THỜI GIAN: Từ 19:51:00 ngày 22/12/2025 đến 20:49:00 ngày 22/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: một phần xã hậu nghĩa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/12/2025 đến 11:30:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế


KHU VỰC: một phần xã hậu nghĩa

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/12/2025 đến 17:00:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế


KHU VỰC: một phần xã đức hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/12/2025 đến 17:00:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế


KHU VỰC: một phần xã đức hòa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/12/2025 đến 16:00:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: cty inox việt nam

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/12/2025 đến 17:00:00 ngày 25/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: cty sumo long an

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/12/2025 đến 17:00:00 ngày 27/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: một phần xã mỹ hạnh

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 26/12/2025 đến 07:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Cần Giuộc


KHU VỰC: Nhánh rẽ Hòa Thuận 2 ( Khu vực đường Lê Văn Sáu ): Một phần Ấp Hòa Thuận 2, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 22/12/2025 đến 17:00:00 ngày 22/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Nhánh rẽ Long Bào, Vĩnh Thạnh: Một phần Ấp Mương Chài, Long Bào xã Cần Giuộc; ấp Vĩnh Thạnh, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/12/2025 đến 16:30:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Nhánh rẽ Đê Trường Long: ( Khu vực từ Cống Rạch Quao ) Một phần Ấp Long An 2, 3, 4 xã Phước Vĩnh Tây, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 26/12/2025 đến 16:30:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Nhánh rẽ Phước Hậu Phước Lâm: ( Khu vực từ đầu đường Long Khánh đến Bờ bao Cầu Đen ) Một phần Ấp Trong, Long Giêng, Long Khánh xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/12/2025 đến 16:30:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Nhánh rẽ Long Thượng ( khu vực từ Ngã tư Phước Lý đến đầu đường Long Thượng Hưng Long ): Một phần ấp Phước Lý, Long Hưng, Long Thới, Long Thạnh, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/12/2025 đến 16:30:00 ngày 27/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Trục chính Cầu Ngang Mũi Tàu; Nhánh rẽ Tân Phước, Hưng Long (khu vực từ vòng xoay Tân Kim đến Cầu Ngang ): Một phần ấp Kim Định, Kim Điền, Tân Phước, Tân Xuân xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/12/2025 đến 11:00:00 ngày 28/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Kiến Tường


KHU VỰC: Tại trạm Cty Tài Phát Đạt trụ T1 Nhánh rẽ Cty Tài Phát Đạt, Tuyến 477MH

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/12/2025 đến 08:30:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tại trạm XX Châu Thanh Bình, trụ T1 Nhánh rẽ XX Châu Thanh Bình, Tuyến 477 MH

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 23/12/2025 đến 10:30:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tại trạm XX Vũ Văn Giang, trụ T1 Nr XX Vũ Văn Giang, Tuyến 471 MH

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/12/2025 đến 14:30:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tại trạm TB Kênh Nhựt Ninh, trụ T4 Nr TB kênh Nhựt Ninh, Tuyến 471MH

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 23/12/2025 đến 16:30:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm T12 Đường Bàng 8, Từ trụ T12 đến trụ T20 ĐDHA trạm Đường Bàng 8

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/12/2025 đến 09:30:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Đường dây hạ áp Trạm T26 Kinh Cả Nổ

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/12/2025 đến 16:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Từ trụ T4 đến trụ T32 Nr Quảng Dài, Tuyến 475 MH

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/12/2025 đến 16:30:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm T21/1 TBĐ Cây Keo

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/12/2025 đến 09:00:00 ngày 27/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Từ trụ T1 đến trụ T9 ĐDHA trạm T7B Kinh 3 Xã, Tuyến 471MH

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 27/12/2025 đến 11:30:00 ngày 27/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Đường dây hạ áp Trạm T36 Bà Trưng, Tuyến 476 MH

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/12/2025 đến 16:00:00 ngày 27/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm Song Lập, Tai trụ T3 Nr Lê Lợi 2, Tuyến 476 MH

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/12/2025 đến 11:30:00 ngày 27/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Bến Lức


KHU VỰC: Một phần ấp 2, 4 Lương xã Thạnh Lợi

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 22/12/2025 đến 12:00:00 ngày 22/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Bến Lức 2 xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/12/2025 đến 17:00:00 ngày 22/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 5 An Thạnh xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/12/2025 đến 09:00:00 ngày 22/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần KDC Nam Long, ấp 4 An Thạnh xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 22/12/2025 đến 10:00:00 ngày 22/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 9 xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 22/12/2025 đến 11:00:00 ngày 22/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 8 xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 22/12/2025 đến 12:00:00 ngày 22/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 8 xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/12/2025 đến 14:00:00 ngày 22/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: DNTN Minh Nhựt- ấp 3 An Thạnh xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 22/12/2025 đến 15:00:00 ngày 22/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: ấp Bến Lức 2, xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 14:48:00 ngày 22/12/2025 đến 15:19:00 ngày 22/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Sự cố hạ áp


KHU VỰC: ấp Bến Lức 5, Xã Bến Lức, Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 15:22:00 ngày 22/12/2025 đến 16:47:00 ngày 22/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Sự cố hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Bến Lức 3 xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/12/2025 đến 09:00:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Bến Lức 4 xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 23/12/2025 đến 10:00:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Bến Lức 4, 5 xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 23/12/2025 đến 11:00:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Bến Lức 2 xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 23/12/2025 đến 12:00:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Bến Lức 2 xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/12/2025 đến 14:00:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần KDC Đường 10, ấp Bến Lức 3 xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 23/12/2025 đến 15:00:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần KDC Đường 10, ấp Bến Lức 3 xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 23/12/2025 đến 16:00:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần KDC Đường 10, ấp Bến Lức 3 xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 23/12/2025 đến 17:00:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Bến Lức 8 xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/12/2025 đến 09:00:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Bến Lức 8 xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 23/12/2025 đến 10:00:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Bến Lức 9 xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 23/12/2025 đến 11:00:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Bến Lức 3 xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 23/12/2025 đến 12:00:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Tấn Long Thanh Phú xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/12/2025 đến 14:00:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Bến Lức 10 xã Bến Lức

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 23/12/2025 đến 15:00:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 6 Thạnh Đức xã Bình Đức

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 23/12/2025 đến 16:00:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 5 Thạnh Đức xã Bình Đức

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 23/12/2025 đến 17:00:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 1 Nhựt Chánh xã Bình Đức

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/12/2025 đến 09:00:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 5 Nhựt Chánh xã Bình Đức

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 23/12/2025 đến 10:00:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Chánh Long Hiệp xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 23/12/2025 đến 11:00:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Phước Toàn, ấp Long Bình, Ấp Chợ Phước Lợi Long Hiệp xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 23/12/2025 đến 12:00:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 1 Mỹ Yên xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/12/2025 đến 14:00:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 2 xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 23/12/2025 đến 15:00:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 2 xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 23/12/2025 đến 16:00:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 2 xã Lương Hòa

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 23/12/2025 đến 17:00:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Cty CP KD Khí Miền Nam- CN Đồng Nai- KCN Phúc Long xã Mỹ Yên

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/12/2025 đến 16:00:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Công ty Cổ phần TM SX Bao Bì Thành Lợi; Chi nhánh Công ty Cổ phần TM và SX Bao bì Lai Trường Sơn; Công ty Cổ phần Tự động hóa Sơn Vũ (560KVA); Chi Nhánh Công ty TNHH MTV Ô Tô Út; Cơ sở sản xuất khăn ướt Baby Alibaba (160kVA); HKD Dương Thành Đức (3x25kVA)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/12/2025 đến 17:00:00 ngày 28/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Cần Đước


KHU VỰC: Một phần ấp Bà Chủ xã Tân Lân

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/12/2025 đến 09:30:00 ngày 22/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 1 xã Tân Lân

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 22/12/2025 đến 11:30:00 ngày 22/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 1 xã Tân Lân

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/12/2025 đến 15:00:00 ngày 22/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 1 xã Tân Lân

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 22/12/2025 đến 17:00:00 ngày 22/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 10 xã Rạch Kiến

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/12/2025 đến 15:00:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 10 xã Rạch Kiến

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 23/12/2025 đến 17:00:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 10 xã Rạch Kiến

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 23/12/2025 đến 11:30:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 10 xã Rạch Kiến

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/12/2025 đến 09:30:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 11 xã Cần Đước

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/12/2025 đến 11:30:00 ngày 22/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 11 xã Cần Đước

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/12/2025 đến 17:00:00 ngày 22/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 1, 6 xã Mỹ Lệ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 09:30:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 1, 6 xã Mỹ Lệ

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 26/12/2025 đến 11:30:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 4 xã Mỹ Lệ

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/12/2025 đến 15:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 8 xã Long Cang

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 27/12/2025 đến 15:00:00 ngày 27/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 4 xã Long Cang

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 27/12/2025 đến 17:00:00 ngày 27/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 8 xã Long Cang

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 27/12/2025 đến 11:30:00 ngày 27/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 5 xã Long Cang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/12/2025 đến 09:30:00 ngày 27/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 5 xã Long Cang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/12/2025 đến 11:00:00 ngày 27/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Công ty TNHH Quickpack Việt Nam 3 (2000kVA)

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 27/12/2025 đến 18:00:00 ngày 27/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: HKD Nhà Trọ Bảo Anh

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 26/12/2025 đến 17:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Tân Thạnh


KHU VỰC: Ấp Kênh Đạo, xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/12/2025 đến 11:30:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Hộ Kinh Doanh Trần Văn Bảnh - Ấp Kênh Văn Phòng xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 16:30:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Kinh Tè, Bằng Lăng, Năm Ngàn, Kinh Bích, Ấp 1, 2, 3, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/12/2025 đến 14:00:00 ngày 27/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Hộ sản xuất Dương Quốc Bảo - Ấp Nhơn Hòa, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/12/2025 đến 17:00:00 ngày 27/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Cái Tôm, Bắc Đông, Ấp 1,2,4,5, Hiệp Thành, Xóm Than, Lò Đường, Đông Nam, Đông Bắc, Ấp Trung, Kinh Văn Phòng, Ấp Tây Nam, Ấp Tây Bắc xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 22/12/2025 đến 12:00:00 ngày 22/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Tân Trụ


KHU VỰC: Một phần ấp 6, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/12/2025 đến 17:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Đức Huệ


KHU VỰC: Một phần khu vực 2, khu vực 3 xã Hiệp Hòa, trạm T29 tuyến 472-474 Đức Huệ

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/12/2025 đến 09:30:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần khu vực 3, 2 xã Hiệp Hòa, trạm T14 tuyến 472-474 (Chùa Hiệp Phước)

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 23/12/2025 đến 11:30:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần khu vực 5, 4 xã Hiệp Hòa, trạm T13 nhánh rẽ Chợ Hiệp Hòa

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/12/2025 đến 15:00:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần khu vực 5, 4 xã Hiệp Hòa, trạm T20 nhánh rẽ Chợ Hiệp Hòa

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 23/12/2025 đến 17:00:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp An Thủy, xã An Ninh, trạm T40 An Thủy

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/12/2025 đến 09:30:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp An Thủy, xã An Ninh, trạm T68/4 An Thủy

THỜI GIAN: Từ 09:40:00 ngày 26/12/2025 đến 11:30:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp An Thủy, xã An Ninh trạm T68 Nr An Thủy

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/12/2025 đến 14:20:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp An Thủy, xã An Ninh, trạm T81 Nr An Thủy

THỜI GIAN: Từ 14:40:00 ngày 26/12/2025 đến 15:20:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp An Thạnh Xã An Ninh, trạm T5 nhánh rẽ T48 An Ninh Tây

THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 26/12/2025 đến 17:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hòa, ấp Thanh Sơn, xã Đức Huệ nhánh rẽ Kênh trà Cú Từ T1 đến T69

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 15:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Thạnh Hóa


KHU VỰC: Một phần ấp Thuỷ Đông, xã Thạnh Hoá

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/12/2025 đến 11:30:00 ngày 25/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Đá Biên, xã Thạnh Phước

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 25/12/2025 đến 17:00:00 ngày 25/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Cả Ràng, xã Tân Tây

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 17:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Cả Sáu, ấp Đình, xã Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/12/2025 đến 12:00:00 ngày 27/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Nước Trong, xã Tân Tây

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/12/2025 đến 13:00:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Vĩnh Hưng


KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Mây - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/12/2025 đến 09:30:00 ngày 22/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Trung Trực - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 22/12/2025 đến 16:30:00 ngày 22/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Mây - xã Tuyên Bình

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 16:30:00 ngày 26/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm biến áp 75kVA T12/2 Trần Hoàng Kha (478VH/284/65/12/2), tuyến 478VH - Ấp Ông Lẹt - Xã Vĩnh Hưng - Tỉnh Tây Ninh

THỜI GIAN: Từ 14:43:00 ngày 22/12/2025 đến 15:06:00 ngày 22/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Tân Hưng


KHU VỰC: Một phần xã Tân Hưng, một phần xã Vĩnh Châu

THỜI GIAN: Từ 05:45:00 ngày 28/12/2025 đến 06:00:00 ngày 28/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Tầm Vu


KHU VỰC: Một phần ấp 3, Hòa Phú 5 xã Vĩnh Công

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/12/2025 đến 14:00:00 ngày 22/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 8 xã Vĩnh Công

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 22/12/2025 đến 17:00:00 ngày 22/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Hộ TSTL Nguyễn Hữu Toại ấp Phú Xuân 1, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/12/2025 đến 10:00:00 ngày 22/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Hộ Kho thanh long Tú Thảo ấp Long Thuận, xã An Lục Long

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 22/12/2025 đến 12:00:00 ngày 22/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Hộ TSTL Phạm Văn Sáu ấp Bình Trị 1, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 22/12/2025 đến 12:00:00 ngày 22/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Hộ TSTL Trương Thị Mỹ Dung ấp An Bình, xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/12/2025 đến 16:30:00 ngày 22/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp 2, 4, 5 xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/12/2025 đến 17:00:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp 4, 7 xã Tầm Vu

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/12/2025 đến 18:00:00 ngày 23/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Cầu Đúc, Cầu Ván, Cầu Kinh, Song Tân, Đồng Tre, Long Thuận, Long Thành, Long Trường xã An Lục Long.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/12/2025 đến 18:00:00 ngày 27/12/2025

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện.

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) tuần này (từ 22 – 28/12/2025): Cúp điện 10 tiếng/ngày hàng loạt khu dân cư để sửa chữaLịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) tuần này (từ 22 – 28/12/2025): Cúp điện 10 tiếng/ngày hàng loạt khu dân cư để sửa chữa

GĐXH – Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Tiền Giang cũ sẽ cúp điện nhiều giờ để sửa chữa.

