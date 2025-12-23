Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) tuần này (từ 22 – 28/12/2025): Hàng loạt khu dân cư nằm trong diện cúp điện liên tục
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Long An cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Long An cũ (lịch cắt điện Long An) từ ngày 22 – 28/12/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 22 – 28/12/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 22 – 28/12/2025
Lịch cúp điện Tân An
KHU VỰC: HKD Cơ sở Đình Quí - 42/10A Trần Văn Nam, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/12/2025 đến 08:30:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: HKD Quán ăn - Karaoke Thanh Cần - 108 Huỳnh Hữu Thống, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 23/12/2025 đến 09:30:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: HKD Gia Huy - 70/6 ấp Bình Nam, Phường Tân An, Tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 23/12/2025 đến 11:30:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TSTL Nguyễn Đăng Khoa - Số 353/1 Phạm Văn Điền ấp 1, Phường Tân An, Tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/12/2025 đến 14:30:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty TNHH Một thành viên Duy Thịnh Phát - Ấp Hòa Ngãi, Phường Tân An, Tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 23/12/2025 đến 15:30:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: HKD Gia Khang - 55A ấp Hoà Ngãi, Phường Tân An, Tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 23/12/2025 đến 17:00:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty TNHH Một thành viên Thanh Sơn Long An - 852 Quốc lộ 1, Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/12/2025 đến 11:30:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đoàn Nghệ thuật cải lương Vàm Cỏ - 398A Quốc lộ 1, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/12/2025 đến 15:30:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty TNHH Chế Tạo Máy New HengYang Việt Nam - 106B Hoàng Anh, Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 26/12/2025 đến 17:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Cách Mạng Tháng 8, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 27/12/2025 đến 17:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Long An - 25 Trà Quý Bình, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/12/2025 đến 09:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam-Chi nhánh Long An - 42 Trà Quý Bình, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 27/12/2025 đến 10:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công an Thành phố Tân An - Thửa đất 1547 tờ bản đồ số 3, Phường Tân An, Tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 27/12/2025 đến 11:30:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trung Tâm Đăng Kiểm Xe Cơ Giới - Số 12 Quốc lộ 1, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 27/12/2025 đến 14:30:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ban Chỉ Huy Quân Sự Thành phố Tân An - Đường Trần Minh Châu, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 27/12/2025 đến 15:30:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty Cổ phần Ô tô Sài Gòn Long An - 220 đường Hùng Vương, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/12/2025 đến 09:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh - Số 06 Đường Song Hành, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 27/12/2025 đến 11:30:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: VNPT Long An - Quốc lộ 1, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 27/12/2025 đến 16:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Long An - Số 79 đường Huỳnh Thị Mai, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 27/12/2025 đến 17:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty Cổ phần xây lắp-Cơ khí và Lương thực thực phẩm - Số 29 Nguyễn Thị Bảy, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/12/2025 đến 09:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty Cổ phần bao bì Đại Lục - Lô A2, Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 27/12/2025 đến 10:30:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Chi nhánh Công ty Cổ phần Nguyên Thịnh-Nhà máy bê tông Nguyên Thịnh Số 2 - Đường số 2 cụm công nghiệp Lợi Bình Nhơn, Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 27/12/2025 đến 12:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nhà Máy Sản Xuất Bao AD STAR Tú Phương - Lô I8+I9 đường số 6 CCN Lợi Bình Nhơn, Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 27/12/2025 đến 15:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công Ty TNHH TM & Chế Biến HXK An Phú-Chi Nhánh An Phú 2 - Lô I3 đường số 6 CCN Lợi Bình Nhơn, Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 27/12/2025 đến 16:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công Ty TNHH Bao Bì Tiên Phong - Số lô H3 đường số 6 CCN Lợi Bình Nhơn, Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 27/12/2025 đến 17:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công Ty Lương Thực Long An - Số 10 Cử Luyện, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/12/2025 đến 09:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Chi Nhánh Công Ty TNHH Xây Dựng Và Khảo Sát Công Trình Thanh Tuấn-Nhà Máy Sản Xuất Cấu Kiện Bê Tông - Ấp 1, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 27/12/2025 đến 10:30:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty TNHH Lương thực-Thực phẩm Long An - 444 ấp 1, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 27/12/2025 đến 12:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Chi nhánh Công ty TNHH Việt Dương - Lô A1 đường số 1 cụm công nghiệp Lợi Bình Nhơn, Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 27/12/2025 đến 16:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công Ty TNHH Việt Nuts - Lô L2 đường số 10 CCN Lợi Bình Nhơn, Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 27/12/2025 đến 17:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thủ Thừa
KHU VỰC: Một phần Ấp 1A, Ấp 3A - Xã Mỹ Thạnh (xã Tân Thành củ)
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 22/12/2025 đến 17:00:00 ngày 22/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Toàn bộ TBA 250kVA Xử lý nước thải tập trung KCN Thủ Thừa và TBA 250kVA Nutri One
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/12/2025 đến 11:00:00 ngày 22/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Ấp 4 Xã Thủ Thừa (Ấp 4 Cầu Bông Xã Nhị Thành củ)
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/12/2025 đến 11:30:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Toàn bộ Công ty CP EU FEED (Thanh Phúc Phương Nam)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/12/2025 đến 09:30:00 ngày 28/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ Công ty TNHH Huỳnh Phúc Thảo (Huỳnh Kim Sơn)
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 28/12/2025 đến 11:30:00 ngày 28/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ HKD TI TI WA
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 28/12/2025 đến 14:30:00 ngày 28/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Đức Hòa
KHU VỰC: một phần xã Mỹ Hạnh
THỜI GIAN: Từ 04:30:00 ngày 22/12/2025 đến 05:30:00 ngày 22/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: một phần xã Mỹ Hạnh, Đức lập
THỜI GIAN: Từ 05:30:00 ngày 22/12/2025 đến 06:30:00 ngày 22/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần xã Hòa Khánh, Đức Hòa
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 22/12/2025 đến 07:00:00 ngày 22/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần xã Hòa Khánh, Đức Hòa, Hậu Nghĩa
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 22/12/2025 đến 07:00:00 ngày 22/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần xã Hậu Nghĩa
THỜI GIAN: Từ 05:00:00 ngày 22/12/2025 đến 06:00:00 ngày 22/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: một phần xã Đức Hòa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/12/2025 đến 11:30:00 ngày 22/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: một phần xã đức lập
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/12/2025 đến 17:00:00 ngày 22/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: một phần xã Mỹ Hạnh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/12/2025 đến 11:30:00 ngày 22/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: một phần xã Hòa Khánh
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/12/2025 đến 17:00:00 ngày 22/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Mỹ Hạnh
THỜI GIAN: Từ 19:51:00 ngày 22/12/2025 đến 20:49:00 ngày 22/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: một phần xã hậu nghĩa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/12/2025 đến 11:30:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: một phần xã hậu nghĩa
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/12/2025 đến 17:00:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: một phần xã đức hòa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/12/2025 đến 17:00:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: một phần xã đức hòa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/12/2025 đến 16:00:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: cty inox việt nam
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/12/2025 đến 17:00:00 ngày 25/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: cty sumo long an
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/12/2025 đến 17:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: một phần xã mỹ hạnh
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 26/12/2025 đến 07:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cần Giuộc
KHU VỰC: Nhánh rẽ Hòa Thuận 2 ( Khu vực đường Lê Văn Sáu ): Một phần Ấp Hòa Thuận 2, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 22/12/2025 đến 17:00:00 ngày 22/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Nhánh rẽ Long Bào, Vĩnh Thạnh: Một phần Ấp Mương Chài, Long Bào xã Cần Giuộc; ấp Vĩnh Thạnh, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/12/2025 đến 16:30:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nhánh rẽ Đê Trường Long: ( Khu vực từ Cống Rạch Quao ) Một phần Ấp Long An 2, 3, 4 xã Phước Vĩnh Tây, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 26/12/2025 đến 16:30:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Nhánh rẽ Phước Hậu Phước Lâm: ( Khu vực từ đầu đường Long Khánh đến Bờ bao Cầu Đen ) Một phần Ấp Trong, Long Giêng, Long Khánh xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/12/2025 đến 16:30:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Nhánh rẽ Long Thượng ( khu vực từ Ngã tư Phước Lý đến đầu đường Long Thượng Hưng Long ): Một phần ấp Phước Lý, Long Hưng, Long Thới, Long Thạnh, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/12/2025 đến 16:30:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Trục chính Cầu Ngang Mũi Tàu; Nhánh rẽ Tân Phước, Hưng Long (khu vực từ vòng xoay Tân Kim đến Cầu Ngang ): Một phần ấp Kim Định, Kim Điền, Tân Phước, Tân Xuân xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 28/12/2025 đến 11:00:00 ngày 28/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Kiến Tường
KHU VỰC: Tại trạm Cty Tài Phát Đạt trụ T1 Nhánh rẽ Cty Tài Phát Đạt, Tuyến 477MH
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/12/2025 đến 08:30:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tại trạm XX Châu Thanh Bình, trụ T1 Nhánh rẽ XX Châu Thanh Bình, Tuyến 477 MH
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 23/12/2025 đến 10:30:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tại trạm XX Vũ Văn Giang, trụ T1 Nr XX Vũ Văn Giang, Tuyến 471 MH
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/12/2025 đến 14:30:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tại trạm TB Kênh Nhựt Ninh, trụ T4 Nr TB kênh Nhựt Ninh, Tuyến 471MH
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 23/12/2025 đến 16:30:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm T12 Đường Bàng 8, Từ trụ T12 đến trụ T20 ĐDHA trạm Đường Bàng 8
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/12/2025 đến 09:30:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường dây hạ áp Trạm T26 Kinh Cả Nổ
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 26/12/2025 đến 16:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Từ trụ T4 đến trụ T32 Nr Quảng Dài, Tuyến 475 MH
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/12/2025 đến 16:30:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm T21/1 TBĐ Cây Keo
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/12/2025 đến 09:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Từ trụ T1 đến trụ T9 ĐDHA trạm T7B Kinh 3 Xã, Tuyến 471MH
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 27/12/2025 đến 11:30:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường dây hạ áp Trạm T36 Bà Trưng, Tuyến 476 MH
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 27/12/2025 đến 16:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Song Lập, Tai trụ T3 Nr Lê Lợi 2, Tuyến 476 MH
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/12/2025 đến 11:30:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bến Lức
KHU VỰC: Một phần ấp 2, 4 Lương xã Thạnh Lợi
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 22/12/2025 đến 12:00:00 ngày 22/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bến Lức 2 xã Bến Lức
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/12/2025 đến 17:00:00 ngày 22/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 5 An Thạnh xã Bến Lức
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/12/2025 đến 09:00:00 ngày 22/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KDC Nam Long, ấp 4 An Thạnh xã Bến Lức
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 22/12/2025 đến 10:00:00 ngày 22/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 9 xã Lương Hòa
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 22/12/2025 đến 11:00:00 ngày 22/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 8 xã Lương Hòa
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 22/12/2025 đến 12:00:00 ngày 22/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 8 xã Lương Hòa
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/12/2025 đến 14:00:00 ngày 22/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: DNTN Minh Nhựt- ấp 3 An Thạnh xã Bến Lức
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 22/12/2025 đến 15:00:00 ngày 22/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Bến Lức 2, xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 14:48:00 ngày 22/12/2025 đến 15:19:00 ngày 22/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Sự cố hạ áp
KHU VỰC: ấp Bến Lức 5, Xã Bến Lức, Tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 15:22:00 ngày 22/12/2025 đến 16:47:00 ngày 22/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Sự cố hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bến Lức 3 xã Bến Lức
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/12/2025 đến 09:00:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bến Lức 4 xã Bến Lức
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 23/12/2025 đến 10:00:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bến Lức 4, 5 xã Bến Lức
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 23/12/2025 đến 11:00:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bến Lức 2 xã Bến Lức
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 23/12/2025 đến 12:00:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bến Lức 2 xã Bến Lức
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/12/2025 đến 14:00:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KDC Đường 10, ấp Bến Lức 3 xã Bến Lức
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 23/12/2025 đến 15:00:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KDC Đường 10, ấp Bến Lức 3 xã Bến Lức
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 23/12/2025 đến 16:00:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KDC Đường 10, ấp Bến Lức 3 xã Bến Lức
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 23/12/2025 đến 17:00:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bến Lức 8 xã Bến Lức
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/12/2025 đến 09:00:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bến Lức 8 xã Bến Lức
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 23/12/2025 đến 10:00:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bến Lức 9 xã Bến Lức
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 23/12/2025 đến 11:00:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bến Lức 3 xã Bến Lức
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 23/12/2025 đến 12:00:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tấn Long Thanh Phú xã Bến Lức
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/12/2025 đến 14:00:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bến Lức 10 xã Bến Lức
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 23/12/2025 đến 15:00:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 6 Thạnh Đức xã Bình Đức
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 23/12/2025 đến 16:00:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 5 Thạnh Đức xã Bình Đức
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 23/12/2025 đến 17:00:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 1 Nhựt Chánh xã Bình Đức
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/12/2025 đến 09:00:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 5 Nhựt Chánh xã Bình Đức
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 23/12/2025 đến 10:00:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Chánh Long Hiệp xã Mỹ Yên
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 23/12/2025 đến 11:00:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Phước Toàn, ấp Long Bình, Ấp Chợ Phước Lợi Long Hiệp xã Mỹ Yên
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 23/12/2025 đến 12:00:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 1 Mỹ Yên xã Mỹ Yên
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/12/2025 đến 14:00:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 2 xã Lương Hòa
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 23/12/2025 đến 15:00:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 2 xã Lương Hòa
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 23/12/2025 đến 16:00:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 2 xã Lương Hòa
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 23/12/2025 đến 17:00:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Cty CP KD Khí Miền Nam- CN Đồng Nai- KCN Phúc Long xã Mỹ Yên
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/12/2025 đến 16:00:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty Cổ phần TM SX Bao Bì Thành Lợi; Chi nhánh Công ty Cổ phần TM và SX Bao bì Lai Trường Sơn; Công ty Cổ phần Tự động hóa Sơn Vũ (560KVA); Chi Nhánh Công ty TNHH MTV Ô Tô Út; Cơ sở sản xuất khăn ướt Baby Alibaba (160kVA); HKD Dương Thành Đức (3x25kVA)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 28/12/2025 đến 17:00:00 ngày 28/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cần Đước
KHU VỰC: Một phần ấp Bà Chủ xã Tân Lân
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/12/2025 đến 09:30:00 ngày 22/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 1 xã Tân Lân
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 22/12/2025 đến 11:30:00 ngày 22/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 1 xã Tân Lân
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/12/2025 đến 15:00:00 ngày 22/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 1 xã Tân Lân
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 22/12/2025 đến 17:00:00 ngày 22/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 10 xã Rạch Kiến
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/12/2025 đến 15:00:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 10 xã Rạch Kiến
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 23/12/2025 đến 17:00:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 10 xã Rạch Kiến
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 23/12/2025 đến 11:30:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 10 xã Rạch Kiến
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/12/2025 đến 09:30:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 11 xã Cần Đước
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/12/2025 đến 11:30:00 ngày 22/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 11 xã Cần Đước
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/12/2025 đến 17:00:00 ngày 22/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 1, 6 xã Mỹ Lệ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 09:30:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 1, 6 xã Mỹ Lệ
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 26/12/2025 đến 11:30:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 4 xã Mỹ Lệ
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/12/2025 đến 15:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 8 xã Long Cang
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 27/12/2025 đến 15:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 4 xã Long Cang
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 27/12/2025 đến 17:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 8 xã Long Cang
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 27/12/2025 đến 11:30:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 5 xã Long Cang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/12/2025 đến 09:30:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 5 xã Long Cang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/12/2025 đến 11:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty TNHH Quickpack Việt Nam 3 (2000kVA)
THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 27/12/2025 đến 18:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: HKD Nhà Trọ Bảo Anh
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 26/12/2025 đến 17:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Thạnh
KHU VỰC: Ấp Kênh Đạo, xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/12/2025 đến 11:30:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Hộ Kinh Doanh Trần Văn Bảnh - Ấp Kênh Văn Phòng xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 16:30:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Kinh Tè, Bằng Lăng, Năm Ngàn, Kinh Bích, Ấp 1, 2, 3, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/12/2025 đến 14:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Hộ sản xuất Dương Quốc Bảo - Ấp Nhơn Hòa, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/12/2025 đến 17:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Cái Tôm, Bắc Đông, Ấp 1,2,4,5, Hiệp Thành, Xóm Than, Lò Đường, Đông Nam, Đông Bắc, Ấp Trung, Kinh Văn Phòng, Ấp Tây Nam, Ấp Tây Bắc xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 22/12/2025 đến 12:00:00 ngày 22/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Trụ
KHU VỰC: Một phần ấp 6, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/12/2025 đến 17:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Đức Huệ
KHU VỰC: Một phần khu vực 2, khu vực 3 xã Hiệp Hòa, trạm T29 tuyến 472-474 Đức Huệ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/12/2025 đến 09:30:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khu vực 3, 2 xã Hiệp Hòa, trạm T14 tuyến 472-474 (Chùa Hiệp Phước)
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 23/12/2025 đến 11:30:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực 5, 4 xã Hiệp Hòa, trạm T13 nhánh rẽ Chợ Hiệp Hòa
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/12/2025 đến 15:00:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực 5, 4 xã Hiệp Hòa, trạm T20 nhánh rẽ Chợ Hiệp Hòa
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 23/12/2025 đến 17:00:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp An Thủy, xã An Ninh, trạm T40 An Thủy
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/12/2025 đến 09:30:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp An Thủy, xã An Ninh, trạm T68/4 An Thủy
THỜI GIAN: Từ 09:40:00 ngày 26/12/2025 đến 11:30:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp An Thủy, xã An Ninh trạm T68 Nr An Thủy
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 26/12/2025 đến 14:20:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp An Thủy, xã An Ninh, trạm T81 Nr An Thủy
THỜI GIAN: Từ 14:40:00 ngày 26/12/2025 đến 15:20:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp An Thạnh Xã An Ninh, trạm T5 nhánh rẽ T48 An Ninh Tây
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 26/12/2025 đến 17:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hòa, ấp Thanh Sơn, xã Đức Huệ nhánh rẽ Kênh trà Cú Từ T1 đến T69
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 15:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thạnh Hóa
KHU VỰC: Một phần ấp Thuỷ Đông, xã Thạnh Hoá
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/12/2025 đến 11:30:00 ngày 25/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Đá Biên, xã Thạnh Phước
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 25/12/2025 đến 17:00:00 ngày 25/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Cả Ràng, xã Tân Tây
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 17:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Cả Sáu, ấp Đình, xã Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 27/12/2025 đến 12:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Nước Trong, xã Tân Tây
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 26/12/2025 đến 13:00:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vĩnh Hưng
KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Mây - xã Tuyên Bình
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/12/2025 đến 09:30:00 ngày 22/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Trung Trực - xã Tuyên Bình
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 22/12/2025 đến 16:30:00 ngày 22/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Rạch Mây - xã Tuyên Bình
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 26/12/2025 đến 16:30:00 ngày 26/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm biến áp 75kVA T12/2 Trần Hoàng Kha (478VH/284/65/12/2), tuyến 478VH - Ấp Ông Lẹt - Xã Vĩnh Hưng - Tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 14:43:00 ngày 22/12/2025 đến 15:06:00 ngày 22/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tân Hưng
KHU VỰC: Một phần xã Tân Hưng, một phần xã Vĩnh Châu
THỜI GIAN: Từ 05:45:00 ngày 28/12/2025 đến 06:00:00 ngày 28/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tầm Vu
KHU VỰC: Một phần ấp 3, Hòa Phú 5 xã Vĩnh Công
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/12/2025 đến 14:00:00 ngày 22/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 8 xã Vĩnh Công
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 22/12/2025 đến 17:00:00 ngày 22/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Hộ TSTL Nguyễn Hữu Toại ấp Phú Xuân 1, xã Tầm Vu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/12/2025 đến 10:00:00 ngày 22/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Hộ Kho thanh long Tú Thảo ấp Long Thuận, xã An Lục Long
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 22/12/2025 đến 12:00:00 ngày 22/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Hộ TSTL Phạm Văn Sáu ấp Bình Trị 1, xã Tầm Vu
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 22/12/2025 đến 12:00:00 ngày 22/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Hộ TSTL Trương Thị Mỹ Dung ấp An Bình, xã Tầm Vu
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/12/2025 đến 16:30:00 ngày 22/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp 2, 4, 5 xã Tầm Vu
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/12/2025 đến 17:00:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp 4, 7 xã Tầm Vu
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/12/2025 đến 18:00:00 ngày 23/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Cầu Đúc, Cầu Ván, Cầu Kinh, Song Tân, Đồng Tre, Long Thuận, Long Thành, Long Trường xã An Lục Long.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/12/2025 đến 18:00:00 ngày 27/12/2025
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện.
