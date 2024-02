Không chờ đến ngày Thần Tài, người dân xếp hàng dài để mua vàng lấy may

Sau Tết Nguyên đán, nhiều phụ huynh dùng tiền mừng tuổi của con để mở sổ tiết kiệm GĐXH - Khi nhiều phụ huynh mở sổ tiết kiệm số tiền lì xì của các con thì không ít bậc cha mẹ lại quyết định tiết kiệm tiền lì xì của con bằng cách "nuôi heo đất".

Ngày Thần tài năm nay rơi vào Thứ 2 (ngày 19/2) nhưng ngày 16/2, ghi nhận của phóng viên cho thấy, rất nhiều người dân đã sớm có mặt tại phố Trần Nhân Tông (Hai Bà Trưng, Hà Nội) để xếp hàng, mua vàng lấy may.



Bà Lê Thị Ánh (ở đường Khâm Thiên, Đống Đa) cho biết, gia đình bà giữ thói quen mua vàng đầu năm lấy may từ nhiều năm nay. Do lo ngại vào ngày vía Thần tài phải thức dậy từ rất sớm để xếp hàng và chờ đợi lâu mới có thể giao dịch nên năm nay, bà Ánh quyết định mua vàng lấy may sớm hơn so với mọi năm.

Mặc dù còn 3 ngày nữa mới là ngày vía Thần Tài (ngày 19/2, tức Mùng 10 tháng Giêng) nhưng người dân đã xếp hàng để mua vàng lấy may ngày đầu năm mới.

Bà Ánh cho biết: "Tôi nghĩ cứ mua vàng vào những ngày đầu năm là có thể khởi đầu cho một năm mới nhiều may mắn, chứ không nhất thiết là phải mua vàng vào ngày Mùng 10. Hơn nữa, mua vàng sớm còn có thể mua được với giá thấp nhưng tôi rất bất ngờ là đi mua sớm vẫn gặp cảnh xếp hàng. Tôi phải chờ hơn 1 tiếng mới đến lượt giao dịch".

Thông tin tới phóng viên, đại diện Công ty TNHH Bảo tín Minh châu cho biết, theo quan niệm trong văn hóa phương Đông, vàng vốn được coi là vật may mắn, hộ mệnh bình an và mang lại nhiều tài lộc cho chủ nhân, nên cứ dịp thần tài đầu năm rước lộc ai cũng mong muốn mua vàng về nhà lấy may.

Năm nay, một số cửa hàng vàng bắt đầu mở cửa, phục vụ người dân từ ngày Mùng 5 Tết Nguyên đán.

Thực tế, không chỉ những người làm kinh doanh, buôn bán mới mua vàng ngày thần tài, mà rất nhiều khách hàng ở các ngành nghề khác cũng có nhu cầu mua vàng lấy may dịp thần tài với mong muốn mọi sự như ý và phát tài cho cả năm.

Do đó, để phục vụ nhu cầu người mua, năm nay, ngoài những mẫu vàng miếng, vàng nhẫn truyền thống, còn có một số mẫu gắn với linh vật rồng, như: Linh quý vàng Thần tài; Linh giáp Vàng rồng Thăng Long; Charm vàng rồng Thăng Long… Những sản phẩm này đều được chế tác giống với linh vật rồng.

Theo ông Nguyễn Thế Hùng - Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam, hiện tại, giá vàng SJC đang cao hơn giá vàng SJC của thế giới khoảng 15 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, vàng nhẫn chỉ cao hơn vàng thế giới 1- 2 triệu đồng/lượng và đang bám sát với đà tăng của vàng thế giới.

Ông Hùng cho rằng, thời điểm này, khi giá vàng thế giới đang có nhiều biến động lớn, nhà đầu tư nên thận trọng, lựa chọn để đầu tư. Với nhẫn tròn trơn và vàng trang sức, nhà đầu tư nên lựa chọn ở những đơn vị có uy tín để đảm bảo chất lượng và giá.

Một số hình ảnh ghi nhận của phóng viên:



Tại một số cửa hàng vàng trên đường Trần Nhân Tông (Hai Bà Trưng, Hà Nội), rất nhiều người dân đã xếp hàng để chờ mua, giao dịch vàng.

Không chỉ những người làm kinh doanh, buôn bán mới mua vàng ngày thần tài, mà rất nhiều khách hàng ở các ngành nghề khác cũng có nhu cầu mua vàng lấy may.

Theo các nhà sản xuất, năm nay, có nhiều mẫu vàng được chế tác theo hình dáng linh vật rồng.

Bà Lê Thị Ánh (ở đường Khâm Thiên, Đống Đa) đã quyết định mua vàng trước ngày Thần tài để tránh phải xếp hàng dài và tránh mua vàng giá cao.

Ngày Mùng 3 Tết, trái cây giá cao, hoa tươi bất ngờ 'hạ nhiệt' GĐXH - Ngày 12/2 (tức Mùng 3 Tết Nguyên đán), giá các mặt hàng thực phẩm không tăng so với ngày 30 Tết, riêng mặt hàng hoa tươi lại "hạ nhiệt": từ 12.000 – 17.000 đồng/bông hoa Ly giảm còn 5.000 – 7.000 đồng/bông.