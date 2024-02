Hàng ngàn công nhân, lao động trở lại Hà Nội làm việc bằng những chuyến xe 0 đồng

Trở về quê nhà đón Tết cổ truyền, hàng trăm lao động xa quê ở Tuyên Quang được thay dầu, nhận nước uống 0 đồng GĐXH - Trong những ngày đầu của kỳ nghỉ Tết, nhiều lao động xa quê đã được thay dầu xe, nhận mũ bảo hiểm, áo ấm và nước uống khi di chuyển trở về quê nhà đón Tết cổ truyền. Đáng chú ý, tất cả những gì người lao động nhận được đều 0 đồng.

Hôm nay, xe ô tô vận chuyển các gia đình công nhân, lao động tại tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An đã lần lượt "cập bến" Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội).

Chia sẻ với phóng viên, anh Quý (trưởng đoàn xe số 1) cho biết, xe số 1 của anh làm trưởng đoàn đã đón 10 gia đình công nhân, lao động xuất phát từ Thanh Hóa và đã có mặt tại Hà Nội. Do được tổ chức tốt, chặt chẽ từ khâu chuẩn bị, xuất bến đến di chuyển nên xe đã cập bến an toàn.

Ngày 14/2, hàng ngàn công nhân, người lao động tại Thanh Hóa, Nghệ An đã được trở lại Hà Nội bằng những chuyến xe 0 đồng, để bắt đầu công việc vào ngày mai (15/2). Ảnh: Hà Hạnh

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cho biết, chương trình đưa, đón công nhân, lao động về quê ăn Tết cùng gia đình và đưa họ quay trở lạ Hà Nội làm việc là một trong những hoạt động của Công đoàn Thủ đô nhằm chia sẻ khó khăn với công nhân lao động, giúp họ trở lại nơi làm việc thuận tiện, an toàn sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán với gia đình.

Đối tượng được hỗ trợ là đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội, đặc biệt là đoàn viên, người lao động thuộc Công đoàn các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội, ưu tiên nữ công nhân lao động mang thai, nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Để thực hiện việc đón công nhân trở lại làm việc, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tổ chức 6 chuyến xe đón trên 200 công nhân lao động ở 2 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An quay trở lại Hà Nội làm việc.

6 chuyến xe đón công nhân với các hành trình: Bỉm Sơn - Hà Nội (đón tại Bến xe Bỉm Sơn, Thanh Hóa); Hà Trung - Hà Nội (đón tại Ủy ban nhân dân huyện Hà Trung, đường Hòa Bình - Tiểu khu 6, Thanh Hóa); Hoằng Hóa - Hà Nội (đón tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Hoằng Hóa, phố Đạo Sơn - Bút Sơn - Hoằng Hóa, Thanh Hóa); Đông Vệ - Hà Nội (đón tại Bến xe phía Nam, trong Bến xe Đông Vệ - Quang Trung, Thanh Hóa) và Nghệ An - Hà Nội (đón tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An, số 6 Lê Mao - thành phố Vinh, Nghệ An).

Trước đó, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức 30 chuyến xe 45 chỗ ngồi đưa 1.200 công nhân lao động các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội về quê ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đón Tết.

