Cha mẹ khuất núi, anh chị em mới lộ mặt thật: Kẻ tranh tiền, người chối nghĩa

Bài viết là lời chia sẻ của ông Ngô, 66 tuổi, sống tại Chiết Giang (Trung Quốc). Ngay sau khi đăng tải trên Toutiao, câu chuyện đã thu hút hàng triệu lượt đọc và bình luận, bởi nó phản chiếu một thực tế đáng buồn: "Khi cha mẹ còn, là nhà. Khi cha mẹ mất, chỉ còn họ hàng."

Từ gia đình hạnh phúc đến cảnh "mạnh ai nấy sống"

Nhà anh Khương có sáu anh chị em, anh là con cả. Trong mắt hàng xóm, đây từng là một gia đình mẫu mực. Mỗi dịp Tết, ngôi nhà luôn rộn ràng tiếng cười, tiếng chén bát, người lớn đánh mạt chược, trẻ con chạy quanh sân, khói bếp nghi ngút và đèn đuốc sáng rực cả một góc làng.

"Ngày ấy, tôi thật lòng ghen tị", ông Ngô kể. "Nhà tôi chỉ có hai chị em, chị gái lấy chồng xa nên Tết đến thường lặng lẽ. Còn nhà anh Khương thì ấm cúng, sum vầy, lúc nào cũng đông đủ."

Sau khi cha mẹ mất, anh Khương vẫn cố gắng duy trì truyền thống gia đình. Anh gọi điện cho các em, bảo về nhà ăn Tết; vợ anh thì quanh năm trồng rau, nuôi gà vịt, chuẩn bị đủ thứ để đãi khách.

Mỗi lần các em về, vợ chồng anh phải dậy từ sáng sớm: dọn dẹp, đi chợ, nấu nướng, chuẩn bị chỗ ở, giặt giũ, lo cho bọn trẻ… nhưng chỉ cần nhìn thấy đại gia đình quây quần, mọi mệt mỏi như tan biến.

Sau khi cha mẹ qua đời, các mối quan hệ trong nhà dần đổi khác. Không còn người "giữ lửa", các em bắt đầu ỷ lại, thậm chí coi vợ chồng anh Khương như người phục vụ. Ảnh minh hoạ

Cha mẹ mất, lòng người đổi khác

Ba năm trở lại đây, ông Ngô nhận thấy nhà anh Khương không còn tiếng cười nói rộn rã nữa. Các em của anh, dù chỉ sống cách vài chục cây số, cũng ít khi về. Tết năm ngoái, sân nhà vẫn có lạp xưởng, thịt xông khói, đàn vịt kêu ngoài vườn, nhưng vắng bóng người.

Hỏi ra mới biết, sau khi cha mẹ qua đời, các mối quan hệ trong nhà dần đổi khác. Không còn người "giữ lửa", các em bắt đầu ỷ lại, thậm chí coi vợ chồng anh Khương như người phục vụ.

Mỗi dịp Tết, vợ chồng anh vẫn phải nấu 4–5 mâm cỗ, lo giường chiếu, phương tiện đi lại, quà cáp… Trong khi đó, những người em gần như không động tay việc gì.

"Ngày xưa còn cha mẹ, các em thường góp tiền Tết, mừng tuổi anh chị cả và các cháu. Giờ thì chẳng ai nhắc đến chuyện ấy. Có người về còn than mệt, ăn xong lại ngồi chơi điện thoại, để mặc vợ chồng anh Khương chạy đôn chạy đáo" - ông Ngô kể.

Vợ anh Khương, người phụ nữ hiền lành, chịu khó, giờ đã yếu. Dù đau lưng vẫn phải đứng bếp từ sáng đến khuya. Còn các em dâu thì ngại việc, viện cớ "khách từ xa về" để không phải động tay.

Tình thân đứt gãy vì 40.000 tệ

Giọt nước tràn ly là khi mảnh đất cha mẹ để lại được chính quyền thu hồi làm đường, với khoản bồi thường 40.000 NDT (khoảng 137 triệu đồng).

Hai người em trai yêu cầu dùng số tiền đó để xây lại phần mộ cha mẹ, nhưng anh Khương không đồng ý vì thấy mộ vẫn còn nguyên vẹn. Từ đó, ba anh em tranh cãi dữ dội.

Hai em trai cho rằng anh cả ích kỷ, đòi chia đều tiền bồi thường. Ba em gái cũng "đổ thêm dầu vào lửa", cho rằng con gái đi lấy chồng cũng phải có phần để "công bằng".

Cuộc cãi vã khiến sáu anh chị em đoạn tuyệt, không còn nhìn mặt nhau.

Người chịu thiệt nhất là người giữ nghĩa

Người đáng thương nhất chính là vợ chồng anh Khương, những người hết lòng gìn giữ tình thân. Họ không chỉ dành công sức, tiền bạc mà còn hy sinh sức khỏe để duy trì không khí gia đình, nhưng đổi lại chỉ là sự lạnh lùng, tính toán của các em.

Ông Ngô nói: "Nhìn cảnh hai vợ chồng già lọ mọ bên bếp, tôi thấy xót xa. Họ chỉ muốn giữ tình anh em, giữ ngọn lửa mà cha mẹ để lại. Nhưng đáng tiếc, khi tiền xuất hiện, tình thân tan biến."

Câu chuyện của gia đình anh Khương không hiếm gặp. Ở nhiều nơi, khi cha mẹ còn, mọi người quây quần vì một điểm chung đó là tình thân. Khi cha mẹ mất, sợi dây đó đứt, mỗi người một hướng.

Có lẽ, điều làm nên một gia đình không phải là dòng máu chung mà là tình nghĩa, sự bao dung và biết nghĩ cho nhau. Nếu ai cũng chỉ nhìn về lợi ích cá nhân, thì dù sống gần, cũng chẳng còn gọi là "người nhà".

