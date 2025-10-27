Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Tâm sự

Từng là sếp lớn, có lương hưu cao nhưng tôi vẫn khánh kiệt vì 3 sai lầm sau nghỉ hưu

Thứ hai, 10:08 27/10/2025 | Tâm sự
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Bài học cảnh tỉnh cho mọi người về cách chi tiêu sau khi nghỉ hưu.

Đây là câu chuyện nghỉ hưu có thật của bà Chu, 66 tuổi, được chia sẻ trên mạng xã hội Toutiao (Trung Quốc), khiến nhiều người vừa thương vừa giật mình cảnh tỉnh.

Cuộc sống sau nghỉ hưu đáng ra phải an nhàn

Tôi là Chu, 66 tuổi, đã nghỉ hưu hơn 10 năm. Trước kia, tôi là lãnh đạo cấp cao nên được nhận lương hưu 9.000 NDT/tháng (khoảng 33 triệu đồng). 

Chồng tôi cũng đã nghỉ hưu, mức lương tương đương, cộng thêm tiết kiệm 500.000 NDT (1,8 tỷ đồng).

Tôi từng nghĩ tuổi nghỉ hưu là thời gian an nhàn, được hưởng thụ sau bao năm vất vả. Nhưng chỉ vì vài quyết định sai lầm, tôi đã đánh mất gần hết số tiền dành dụm cả đời.

Từng là sếp lớn, có lương hưu cao nhưng tôi vẫn khánh kiệt vì 3 sai lầm sau nghỉ hưu - Ảnh 1.

Tôi nhận ra tuổi nghỉ hưu cần đầu tư cho sức khỏe đúng cách, không phải bằng tiền, mà bằng hiểu biết và lựa chọn thông minh. Ảnh minh họa

1. Đầu tư nóng vội: Sai lầm lớn nhất của người nghỉ hưu

Sau nghỉ hưu, tôi và chồng thường xuyên đi du lịch, ăn ngon mặc đẹp. Lâu dần, khoản lương hưu không đủ chi tiêu, tôi bắt đầu lo lắng và muốn kiếm thêm tiền.

Một người bạn cũ gọi điện giới thiệu kênh đầu tư tài chính "lợi nhuận cao, không rủi ro". Tôi bị cuốn vào lời quảng cáo hấp dẫn và đầu tư 100.000 NDT (khoảng 369 triệu đồng).

Ba tháng đầu, tiền lãi về đều đặn, khiến tôi tin tưởng tuyệt đối. Nhưng đến tháng thứ sáu, website đầu tư biến mất, bạn tôi cũng bị lừa. Hơn 300 triệu đồng coi như mất trắng.

Tôi suy sụp, phải nhập viện. Cảnh sát nói vụ việc rất khó điều tra vì đó là đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.

Bài học nhớ đời: người nghỉ hưu tuyệt đối không nên đầu tư nóng vội hay tin vào "lợi nhuận cao bất thường".

2. Chi tiêu thiếu kiểm soát 

Sau cú sốc đầu tư, tôi đổ bệnh và tìm đến các loại thực phẩm chức năng "thần kỳ" để cải thiện sức khỏe. 

Vì nghĩ "có tiền là có sức khỏe", tôi liên tục mua hàng online, tiêu hơn 160 triệu đồng, nhưng tình trạng chẳng khá hơn.

Khi con cái biết chuyện, chúng khuyên tôi nên đi bệnh viện kiểm tra thay vì tin quảng cáo vô căn cứ. Quả đúng vậy, sau khi điều trị đúng cách, tôi hồi phục hẳn.

Tôi nhận ra tuổi nghỉ hưu cần đầu tư cho sức khỏe đúng cách, không phải bằng tiền, mà bằng hiểu biết và lựa chọn thông minh.

3. Sĩ diện: "Kẻ thù vô hình" của người nghỉ hưu

Nhiều người sau khi nghỉ hưu, trong đó có tôi, vẫn giữ thói sĩ diện: sợ bị coi là nghèo, ngại làm thêm, thích "bằng bạn bằng bè".

Chính sự sĩ diện đó khiến tôi tự đẩy mình vào những quyết định sai. Nếu tôi khiêm tốn hơn, chịu hỏi con cái hoặc tham khảo chuyên gia, có lẽ đã không mất tiền, mất sức và nước mắt như vậy.

Sống giản dị và tỉnh táo là cách giữ tiền tốt nhất ở tuổi nghỉ hưu.

Bài học cảnh tỉnh: Nghỉ hưu không có nghĩa là ngừng suy nghĩ

Câu chuyện của tôi có thể khiến nhiều người buồn cười, nhưng tôi thật lòng chia sẻ để ai đang chuẩn bị nghỉ hưu hoặc đã nghỉ hưu rút kinh nghiệm.

Tuổi nghỉ hưu là giai đoạn đáng ra phải bình yên, vui vầy bên con cháu. Đừng để sự nhẹ dạ khiến mình phải sống trong ân hận và thiếu thốn.

Nghỉ hưu không phải lúc để "mạo hiểm đổi đời", mà là lúc học cách giữ gìn những gì mình có.

Đừng để "nghỉ hưu" trở thành khởi đầu của bi kịch tài chính, mà hãy biến nó thành quãng đời an nhiên, sáng suốt và hạnh phúc.

Hối hận muộn màng của người đàn ông nghỉ hưu sớm với 34 tỷ trong tayHối hận muộn màng của người đàn ông nghỉ hưu sớm với 34 tỷ trong tay

GĐXH - Ngay cả những người đã chạm tay vào tự do tài chính, nghỉ hưu sớm với khối tài sản hàng chục tỷ đồng vẫn có thể mang trong mình những nuối tiếc.

Bách Hợp (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Điểm tên các con giáp thông minh nhưng thích làm theo ý mình, khiến sếp nào cũng phải đau đầu

Điểm tên các con giáp thông minh nhưng thích làm theo ý mình, khiến sếp nào cũng phải đau đầu

Tháng sinh Âm lịch của người có tuổi già sung túc

Tháng sinh Âm lịch của người có tuổi già sung túc

Cha mẹ khuất núi, anh chị em mới lộ mặt thật: Kẻ tranh tiền, người chối nghĩa

Cha mẹ khuất núi, anh chị em mới lộ mặt thật: Kẻ tranh tiền, người chối nghĩa

Top cung hoàng đạo hết lòng khi yêu nhưng hay nhận về tổn thương

Top cung hoàng đạo hết lòng khi yêu nhưng hay nhận về tổn thương

12 năm chăm cô ruột nhận được 'di chúc' là chiếc áo đỏ: Khi mở áo ra tôi sốc không nói nên lời

12 năm chăm cô ruột nhận được 'di chúc' là chiếc áo đỏ: Khi mở áo ra tôi sốc không nói nên lời

Cùng chuyên mục

Sau 2 tháng làm 'chú rể', chàng trai chết lặng khi nhận tin nhắn của khách nữ

Sau 2 tháng làm 'chú rể', chàng trai chết lặng khi nhận tin nhắn của khách nữ

Tâm sự - 8 giờ trước

Sau hơn 2 tháng nhập vai chú rể, chàng trai bất ngờ nhận được tin nhắn của khách nữ. Nội dung tin nhắn khiến anh chết lặng.

Một bức ảnh đồng nghiệp gửi sếp khiến tôi mang tiếng tham tiền, không ngờ tin đồn ấy lại khiến mẹ chồng hiểu lầm, cả gia đình lao đao

Một bức ảnh đồng nghiệp gửi sếp khiến tôi mang tiếng tham tiền, không ngờ tin đồn ấy lại khiến mẹ chồng hiểu lầm, cả gia đình lao đao

Tâm sự - 18 giờ trước

Buổi tối, mẹ chồng gọi tôi xuống bếp, giọng nghiêm lại: "Con làm kế toán mà lại dính chuyện tiền nong gì đấy à?".

Cố cãi bố mẹ để chạy theo tình yêu, 3 năm sau, tôi đau đớn hối hận vì không còn cơ hội để báo hiếu

Cố cãi bố mẹ để chạy theo tình yêu, 3 năm sau, tôi đau đớn hối hận vì không còn cơ hội để báo hiếu

Tâm sự - 20 giờ trước

GĐXH – Mấy năm qua, tôi không dám về quê, chỉ thỉnh thoảng gọi điện về hỏi thăm bố mẹ. Lần nào tôi cũng tỏ ra cuộc sống của mình đang rất ổn, song mỗi lần cúp máy, tim tôi lại nhói đau.

Sau ly hôn, chồng cũ vẫn nhắn tin bảo “chỉ muốn ôm em một lát cho đỡ trống trải” khiến tôi rợn tóc gáy

Sau ly hôn, chồng cũ vẫn nhắn tin bảo “chỉ muốn ôm em một lát cho đỡ trống trải” khiến tôi rợn tóc gáy

Tâm sự - 1 ngày trước

Giờ đây, mỗi khi thấy Hưng lại đăng thêm một bức ảnh “tự sự”, tôi không còn run rẩy hay bối rối nữa.

Mỗi tháng chồng gửi hàng chục triệu đồng cho bố mẹ, khi biết việc ông bà đã làm, tôi uất ức tận xương tủy

Mỗi tháng chồng gửi hàng chục triệu đồng cho bố mẹ, khi biết việc ông bà đã làm, tôi uất ức tận xương tủy

Tâm sự - 1 ngày trước

Tối hôm đó, tôi dọn đồ sang phòng con ngủ, nói rằng tôi cần thời gian suy nghĩ.

Sống chung với mẹ chồng, tôi phát hiện bí mật động trời bà giấu trong góc tủ

Sống chung với mẹ chồng, tôi phát hiện bí mật động trời bà giấu trong góc tủ

Tâm sự - 1 ngày trước

Bí mật "động trời" này không phải là một sự phản bội, mà là một sự hy sinh thầm lặng đến tàn nhẫn.

Dẫn người yêu đẹp trai, giàu có về ra mắt vẫn bị bố mẹ phản đối, ít lâu sau tôi phải thừa nhận: Bố mẹ luôn đúng!

Dẫn người yêu đẹp trai, giàu có về ra mắt vẫn bị bố mẹ phản đối, ít lâu sau tôi phải thừa nhận: Bố mẹ luôn đúng!

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Ngay khi chứng kiến thái độ của người yêu và cả nhà anh, tôi nhận ra, có lẽ bố mẹ tôi nói đúng. Tất cả những điều tôi từng cho là định kiến hóa ra lại là trải nghiệm và sự thấu hiểu của bố mẹ.

Tôi biếu mẹ chồng 10 triệu, một tuần sau thấy bà đăng ảnh đi du lịch cùng con dâu mới

Tôi biếu mẹ chồng 10 triệu, một tuần sau thấy bà đăng ảnh đi du lịch cùng con dâu mới

Tâm sự - 2 ngày trước

Nhưng một tuần sau, khi mở Facebook, tim tôi như bị ai bóp nghẹt.

Cha 91 tuổi, tôi nghỉ việc về chăm rồi phải bật khóc đưa ông vào viện dưỡng lão

Cha 91 tuổi, tôi nghỉ việc về chăm rồi phải bật khóc đưa ông vào viện dưỡng lão

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Chỉ sau nửa năm, tôi phải đưa ra quyết định khiến bản thân day dứt nhất trong đời: gửi cha vào viện dưỡng lão.

10 năm làm dâu hào môn tôi hiểu ra: Người yêu thật lòng sẽ cho bạn đôi cánh, không phải tổ ấm trong chiếc tạp dề

10 năm làm dâu hào môn tôi hiểu ra: Người yêu thật lòng sẽ cho bạn đôi cánh, không phải tổ ấm trong chiếc tạp dề

Tâm sự - 2 ngày trước

Câu nói ấy, với Vân là một động lực to lớn, nó giúp cô biến quá khứ thành bàn đạp bứt tốc tới tương lai.

Xem nhiều

Lễ mừng thọ mẹ làm 80 mâm nhưng làng xóm không ai đến: Bài học cho cô gái lấy chồng giàu từng được cả làng yêu quý

Lễ mừng thọ mẹ làm 80 mâm nhưng làng xóm không ai đến: Bài học cho cô gái lấy chồng giàu từng được cả làng yêu quý

Tâm sự

GĐXH - Ngày chị tổ chức lễ mừng thọ hoành tráng cho mẹ, không ai trong làng đến dự. Giữa không gian trống vắng, người mẹ già chỉ thở dài: "Không trách ai cả, chỉ cảm ơn vì họ đã giúp con nhìn lại mình".

Cha 91 tuổi, tôi nghỉ việc về chăm rồi phải bật khóc đưa ông vào viện dưỡng lão

Cha 91 tuổi, tôi nghỉ việc về chăm rồi phải bật khóc đưa ông vào viện dưỡng lão

Tâm sự
Dẫn người yêu đẹp trai, giàu có về ra mắt vẫn bị bố mẹ phản đối, ít lâu sau tôi phải thừa nhận: Bố mẹ luôn đúng!

Dẫn người yêu đẹp trai, giàu có về ra mắt vẫn bị bố mẹ phản đối, ít lâu sau tôi phải thừa nhận: Bố mẹ luôn đúng!

Tâm sự
Mỗi tháng chồng gửi hàng chục triệu đồng cho bố mẹ, khi biết việc ông bà đã làm, tôi uất ức tận xương tủy

Mỗi tháng chồng gửi hàng chục triệu đồng cho bố mẹ, khi biết việc ông bà đã làm, tôi uất ức tận xương tủy

Tâm sự
Vào đúng ngày vợ sinh con, chồng bỏ đi vội vã và đoạn video chỉ hơn 1 phút đã vạch trần toàn bộ sự thật

Vào đúng ngày vợ sinh con, chồng bỏ đi vội vã và đoạn video chỉ hơn 1 phút đã vạch trần toàn bộ sự thật

Tâm sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top