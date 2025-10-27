Từng là sếp lớn, có lương hưu cao nhưng tôi vẫn khánh kiệt vì 3 sai lầm sau nghỉ hưu
GĐXH - Bài học cảnh tỉnh cho mọi người về cách chi tiêu sau khi nghỉ hưu.
Đây là câu chuyện nghỉ hưu có thật của bà Chu, 66 tuổi, được chia sẻ trên mạng xã hội Toutiao (Trung Quốc), khiến nhiều người vừa thương vừa giật mình cảnh tỉnh.
Cuộc sống sau nghỉ hưu đáng ra phải an nhàn
Tôi là Chu, 66 tuổi, đã nghỉ hưu hơn 10 năm. Trước kia, tôi là lãnh đạo cấp cao nên được nhận lương hưu 9.000 NDT/tháng (khoảng 33 triệu đồng).
Chồng tôi cũng đã nghỉ hưu, mức lương tương đương, cộng thêm tiết kiệm 500.000 NDT (1,8 tỷ đồng).
Tôi từng nghĩ tuổi nghỉ hưu là thời gian an nhàn, được hưởng thụ sau bao năm vất vả. Nhưng chỉ vì vài quyết định sai lầm, tôi đã đánh mất gần hết số tiền dành dụm cả đời.
1. Đầu tư nóng vội: Sai lầm lớn nhất của người nghỉ hưu
Sau nghỉ hưu, tôi và chồng thường xuyên đi du lịch, ăn ngon mặc đẹp. Lâu dần, khoản lương hưu không đủ chi tiêu, tôi bắt đầu lo lắng và muốn kiếm thêm tiền.
Một người bạn cũ gọi điện giới thiệu kênh đầu tư tài chính "lợi nhuận cao, không rủi ro". Tôi bị cuốn vào lời quảng cáo hấp dẫn và đầu tư 100.000 NDT (khoảng 369 triệu đồng).
Ba tháng đầu, tiền lãi về đều đặn, khiến tôi tin tưởng tuyệt đối. Nhưng đến tháng thứ sáu, website đầu tư biến mất, bạn tôi cũng bị lừa. Hơn 300 triệu đồng coi như mất trắng.
Tôi suy sụp, phải nhập viện. Cảnh sát nói vụ việc rất khó điều tra vì đó là đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.
Bài học nhớ đời: người nghỉ hưu tuyệt đối không nên đầu tư nóng vội hay tin vào "lợi nhuận cao bất thường".
2. Chi tiêu thiếu kiểm soát
Sau cú sốc đầu tư, tôi đổ bệnh và tìm đến các loại thực phẩm chức năng "thần kỳ" để cải thiện sức khỏe.
Vì nghĩ "có tiền là có sức khỏe", tôi liên tục mua hàng online, tiêu hơn 160 triệu đồng, nhưng tình trạng chẳng khá hơn.
Khi con cái biết chuyện, chúng khuyên tôi nên đi bệnh viện kiểm tra thay vì tin quảng cáo vô căn cứ. Quả đúng vậy, sau khi điều trị đúng cách, tôi hồi phục hẳn.
Tôi nhận ra tuổi nghỉ hưu cần đầu tư cho sức khỏe đúng cách, không phải bằng tiền, mà bằng hiểu biết và lựa chọn thông minh.
3. Sĩ diện: "Kẻ thù vô hình" của người nghỉ hưu
Nhiều người sau khi nghỉ hưu, trong đó có tôi, vẫn giữ thói sĩ diện: sợ bị coi là nghèo, ngại làm thêm, thích "bằng bạn bằng bè".
Chính sự sĩ diện đó khiến tôi tự đẩy mình vào những quyết định sai. Nếu tôi khiêm tốn hơn, chịu hỏi con cái hoặc tham khảo chuyên gia, có lẽ đã không mất tiền, mất sức và nước mắt như vậy.
Sống giản dị và tỉnh táo là cách giữ tiền tốt nhất ở tuổi nghỉ hưu.
Bài học cảnh tỉnh: Nghỉ hưu không có nghĩa là ngừng suy nghĩ
Câu chuyện của tôi có thể khiến nhiều người buồn cười, nhưng tôi thật lòng chia sẻ để ai đang chuẩn bị nghỉ hưu hoặc đã nghỉ hưu rút kinh nghiệm.
Tuổi nghỉ hưu là giai đoạn đáng ra phải bình yên, vui vầy bên con cháu. Đừng để sự nhẹ dạ khiến mình phải sống trong ân hận và thiếu thốn.
Nghỉ hưu không phải lúc để "mạo hiểm đổi đời", mà là lúc học cách giữ gìn những gì mình có.
Đừng để "nghỉ hưu" trở thành khởi đầu của bi kịch tài chính, mà hãy biến nó thành quãng đời an nhiên, sáng suốt và hạnh phúc.
