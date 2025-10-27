Nỗi đau của cụ ông 86 tuổi bị con đuổi ra khỏi nhà giữa trời giá rét sau khi sang tên tài sản cho cháu trai thừa kế

Câu chuyện đau lòng về một cụ ông 86 tuổi ở Thượng Hải (Trung Quốc) bị chính con trai và con dâu đuổi ra khỏi nhà sau khi sang tên căn hộ cho cháu trai thừa kế khiến dư luận phẫn nộ.

Từng là giảng viên đại học, có căn hộ được cấp vì cống hiến

Cụ ông từng là giảng viên của một trường đại học danh tiếng ở Thượng Hải. Trong suốt đời mình, ông sống thanh bạch, dành hết tâm huyết cho công việc giảng dạy.

Trân trọng những đóng góp của ông, nhà trường đã cấp cho ông một căn hộ ở quận mới Phố Đông vào những năm 1990. Đó là tài sản duy nhất và cũng là chốn an cư của hai vợ chồng già.

Những tưởng tuổi già sẽ được an nhàn, hưởng phúc con cháu, nhưng bi kịch lại bắt đầu từ chính mong muốn "thuận tiện cho việc thừa kế sau này".

Ảnh minh họa

Tin con, sang tên nhà cho cháu trai

Cách đây vài năm, cụ ông không may bị đột quỵ, phải nhập viện phẫu thuật. Sau ca bệnh, sức khỏe sa sút rõ rệt, đi lại khó khăn.

Lúc ấy, vợ chồng con trai khuyên ông bà nên chuyển quyền sở hữu căn nhà sang tên cháu trai để "sau này dễ thừa kế, đỡ thủ tục rắc rối".

Cụ bà dù nhiều lần cảnh báo rủi ro, song cụ ông tin rằng con trai mình không thể bất hiếu, "dù sao thì tài sản này cũng để lại cho con cháu, chuyển sớm hay muộn cũng thế". Tin con, ông ký vào giấy sang tên căn hộ.

Bi kịch bắt đầu từ tờ giấy "thừa kế"

Sau khi sức khỏe hồi phục, ông cụ chuyển ra ngoài thuê căn hộ tầng 1 để tiện sinh hoạt, còn căn nhà cũ được cho thuê lấy tiền trang trải. Nhưng không ngờ, chỉ ít tháng sau, người con trai bất ngờ thông báo sẽ bán căn nhà đã sang tên cháu để lấy tiền mua biệt thự.

Cụ ông hoảng hốt van xin, vì đó là nguồn thu duy nhất giúp ông bà chi tiêu tuổi già. Tuy nhiên, người con phớt lờ, thậm chí còn nói xấu cha mẹ, cho rằng "nhà đã là của cháu, ông bà không có quyền can thiệp".

Không dừng lại ở đó, con trai còn tự ý đến yêu cầu người thuê nhà dọn đi, khiến hợp đồng bị phá vỡ.

Người thuê yêu cầu cụ bồi thường, nhưng ông cụ đã không còn khả năng trả. Bất lực, hai vợ chồng đành dọn về căn hộ cũ, nơi từng là tổ ấm của mình.

Bị đuổi ra khỏi nhà giữa mùa đông

Thế nhưng bi kịch chưa dừng lại. Chỉ vài ngày sau, khi hai ông bà đi ra ngoài trở về, cánh cửa nhà đã bị thay khóa. Họ gõ cửa suốt đêm trong giá lạnh nhưng không ai mở.

Khi con trai và con dâu xuất hiện, họ lạnh lùng giơ tờ giấy chứng nhận quyền sở hữu và tuyên bố: "Cháu trai nói đây là nhà của nó, ông bà không có quyền ở".

Cụ ông ngã quỵ ngay trước cửa, phải nhập viện cấp cứu. May mắn thoát khỏi cơn nguy hiểm, ông được cảnh sát địa phương hỗ trợ tạm trú trong nhà khách quốc doanh.

"Cả đời dạy người khác làm người, cuối cùng lại bị chính con đuổi ra đường"

Tại đồn cảnh sát, cụ ông nghẹn ngào chia sẻ: "Cả đời tôi giảng dạy đạo lý làm người, chưa từng nghĩ chính mình lại phải nếm trải sự bất hiếu. Tôi không muốn đưa con ra tòa, nhưng giờ tôi chẳng còn cách nào khác ngoài trông cậy vào pháp luật."

Ông nói, có lẽ bi kịch bắt nguồn từ chính sự nuông chiều con cái quá mức: "Từ nhỏ đến lớn, chúng tôi lo cho con trai mọi thứ, từ học hành, công việc, mua nhà, tổ chức cưới xin, thậm chí thuê người chăm cháu nội. Con trai coi tất cả là lẽ đương nhiên, quên mất ơn sinh thành."

Bài học cay đắng về "thừa kế" và lòng tin

Câu chuyện của cụ ông 86 tuổi là lời cảnh tỉnh sâu sắc về việc chuyển nhượng tài sản, sang tên nhà hoặc lập di chúc thừa kế khi cha mẹ vẫn còn sống.

Nhiều người cao tuổi vì tin tưởng con cháu, vì muốn "dễ cho sau này", đã vội vàng chuyển hết tài sản mà không lường trước rủi ro. Nhưng khi giấy tờ đã sang tên, pháp luật mặc định người đứng tên là chủ sở hữu hợp pháp, và cha mẹ, dù là người tạo dựng nên tài sản, gần như không còn quyền đòi lại.

Các chuyên gia pháp lý cũng khuyến nghị: người cao tuổi nên lập di chúc có công chứng, thay vì sang tên trực tiếp, để tránh bị lợi dụng. Trong di chúc, có thể quy định rõ quyền sử dụng, ở, hoặc điều kiện thừa kế, giúp bảo vệ quyền lợi của mình khi còn sống.

Sau khi nghỉ hưu cha mẹ nên có 3 'không' với con cái để có tuổi già an yên

Ảnh minh họa

Không giao tiền bạc, nhà cửa cho con cháu quá sớm

Khi đến những tháng cuối cùng của cuộc đời, bạn cần phải học cách để cho bản thân một đường lui. Tài sản của bạn như một pháp khí để an hưởng tuổi già.

Người già tuyệt đối không giao tài sản của mình cho con cái khi chưa qua đời. Nếu làm như vậy chẳng khác nào bạn chủ động cho con cái mình một cuộc sống dễ dàng và tự đặt mình vào thế bị động.

Người khôn ngoan sẽ chỉ giao tài sản cho con cái ở thời khắc họ gần đất xa trời nhất. Điều này không chỉ tránh được rủi ro tài sản bị con cái tiêu xài phung phí mà còn giúp bạn đủ khả năng chi trả các khoản dịch vụ hưu trí nếu con cái bất hiếu.

Không vì con mà vắt kiệt sức lao động tuổi già

Trong cuộc sống hiện nay, một số lượng lớn người già đã về hưu vẫn tiếp tục làm việc. Họ làm việc không mệt mỏi chỉ để kiếm thêm tiền lương để đáp ứng và hỗ trợ con cái.

Cũng có một số bậc cha mẹ sau khi nghỉ hưu không những phải làm thêm những việc vặt mà còn bị khoán hết việc nhà.

Thậm chí không chỉ lo cho bản thân, họ còn phải lo cho gia đình của con cái. Cuộc sống sau khi nghỉ hưu mệt mỏi hơn gấp nhiều lần.

Thay vì dành thời gian cho những thứ làm cơ thể suy kiệt, người cao tuổi nên tập thể dục và chăm sóc cơ thể. Vì một khi người già mất sức khoẻ thì dù kiếm được bao nhiêu tiền cũng không đủ chi trả cho việc chữa bệnh.

Không dành hết thời gian của mình cho con cái

‏Khi con người già đi, thời gian không còn bao nhiêu.‏

‏Không ít bậc cha mẹ lại dành thời gian đó để chăm sóc cháu, làm việc nhà giúp con cái thay vì tận hưởng, nghỉ ngơi sau hơn nửa cuộc đời đã làm việc vất vả.

Việc này không những lãng phí khoảng thời gian quý giá còn lại mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe do gắng gượng làm việc.‏

‏Sức khỏe tốt không chỉ là điều may mắn đối với người già mà còn là chỗ dựa lớn nhất cho con cái. Hãy dành thời gian tập thể dục, tham gia các câu lạc bộ giao lưu kết bạn, tinh thần thoải mái, khắc sẽ khỏe mạnh.