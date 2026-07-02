Không giàu nhất nhưng 3 con giáp nam này là người chồng đáng lấy nhất
GĐXH - Không chỉ biết yêu thương, những con giáp nam dưới đây còn được đánh giá là mẫu người chồng lý tưởng khi luôn đặt gia đình lên hàng đầu.
Con giáp Mùi: Người chồng tâm lý, luôn đặt vợ con lên trước
Trong số 12 con giáp, đàn ông tuổi Mùi thường gây thiện cảm nhờ vẻ ngoài trẻ trung, cuốn hút cùng phong thái nhẹ nhàng, điềm đạm.
Họ biết chăm chút cho bản thân nhưng không quá phô trương, vì thế luôn tạo được sức hút với người đối diện.
Khi bước vào một mối quan hệ nghiêm túc, nam tuổi Mùi nổi tiếng là người chung thủy và hết lòng vì người mình yêu.
Họ không thích những mối quan hệ hời hợt mà luôn hướng đến sự gắn bó lâu dài.
Sau khi lập gia đình, con giáp này càng bộc lộ rõ trách nhiệm của một người chồng. Họ chăm chỉ làm việc, cố gắng mang đến cho vợ con cuộc sống đủ đầy và ổn định.
Đồng thời, họ cũng luôn tôn trọng cá tính của bạn đời, sẵn sàng lắng nghe và đồng hành trong mọi giai đoạn của cuộc sống.
Với người đàn ông tuổi Mùi, gia đình luôn là ưu tiên hàng đầu và hạnh phúc của vợ con chính là động lực lớn nhất để họ không ngừng cố gắng.
Con giáp Hợi: Chỗ dựa vững chắc, vừa trách nhiệm vừa lãng mạn
Đàn ông tuổi Hợi thường mang đến cảm giác trưởng thành và đáng tin cậy. Dù trong công việc hay cuộc sống, họ đều cư xử chín chắn, biết suy nghĩ và luôn có trách nhiệm với những lựa chọn của mình.
Trong tình yêu, con giáp này dành trọn sự chân thành cho đối phương. Họ không chỉ là người yêu mà còn là người bạn đồng hành, luôn sẵn sàng chia sẻ, động viên và ở bên khi nửa kia gặp khó khăn.
Khi kết hôn, nam tuổi Hợi trở thành trụ cột vững vàng của gia đình. Họ có tinh thần cầu tiến, chăm chỉ kiếm tiền nhưng vẫn dành thời gian vun vén tổ ấm.
Bên cạnh đó, sự lãng mạn và tinh tế giúp họ luôn biết cách hâm nóng tình cảm vợ chồng, khiến hôn nhân bền chặt theo thời gian.
Không chỉ là người chồng mẫu mực, đàn ông tuổi Hợi còn được đánh giá là người cha tận tâm, kiên nhẫn và chu đáo trong việc chăm sóc, nuôi dạy con cái.
Con giáp Ngọ: Kết hôn rồi càng trưởng thành và yêu gia đình
Khi còn độc thân, đàn ông tuổi Ngọ thường yêu thích sự tự do, năng động và có nhiều mối quan hệ bạn bè. Tuy nhiên, sau khi lập gia đình, họ có xu hướng thay đổi rõ rệt, trở nên chín chắn và biết nghĩ cho tổ ấm nhiều hơn.
Con giáp này sẵn sàng gác lại những cuộc vui để trở về bên mâm cơm gia đình. Họ không ngại san sẻ việc nhà, cùng vợ chăm sóc con cái và luôn cố gắng tạo nên bầu không khí ấm cúng trong gia đình.
Về tài chính, đàn ông tuổi Ngọ có tinh thần cầu tiến và ý chí vươn lên mạnh mẽ. Họ nỗ lực làm việc để mang lại cuộc sống ổn định cho những người thân yêu.
Không chỉ vậy, họ còn thường xuyên thể hiện tình cảm bằng những hành động quan tâm nhỏ nhưng chân thành, giúp người bạn đời luôn cảm nhận được sự yêu thương.
Chính sự trưởng thành sau hôn nhân đã giúp tuổi Ngọ trở thành một trong những con giáp nam được nhiều người đánh giá là hình mẫu người chồng lý tưởng.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
Hưng Yên: Quá hạn khắc phục, trạm trộn bê tông trái phép ở xã Thư Vũ vẫn 'án ngữ' bãi sôngĐời sống - 32 phút trước
GĐXH - Việc tự ý xây dựng trạm trộn bê tông tại khu vực bãi sông không chỉ vi phạm các quy định của pháp luật về đê điều mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh bụi, nước thải, ảnh hưởng đến môi trường. Đáng nói, dù đã bị xử phạt và buộc tháo dỡ công trình, đến nay chủ bãi vật liệu xây dựng Toàn Trang vẫn chưa thực hiện biện pháp khắc phục theo quyết định của UBND xã Thư Vũ (Hưng Yên).
Số cuối ngày sinh Âm lịch của người phụ nữ nuôi dạy con xuất sắcĐời sống - 48 phút trước
GĐXH - Theo tử vi, một số phụ nữ có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng những con số đặc biệt thường sở hữu phẩm chất giúp họ trở thành người mẹ khéo léo, nuôi dạy con cái thành đạt.
Từ nay, một chính sách chính thức có hiệu lực, nhiều đối tượng sống tại địa phương này được miễn 100% BHYTĐời sống - 49 phút trước
GĐXH - Theo Nghị quyết 17/2026/NQ-HĐND của UBND Thành phố Hà Nội, từ 1/7/2026, nhiều đối tượng chính sách của thành phố được hỗ trợ 100% mức đóng thẻ BHYT.
Thực phẩm bẩn vẫn diễn biến phức tạp: 58 vụ ngộ độc, 10 người tử vong trong 6 tháng đầu nămY tế - 3 giờ trước
GĐXH - Trong 6 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 58 vụ ngộ độc thực phẩm, khiến 1.573 người mắc và 10 người tử vong.
Nửa cuối năm 2026: 4 con giáp đón vận tiền bạc cực vượng, tài sản dễ nhân đôiĐời sống - 7 giờ trước
GĐXH - Nửa cuối năm 2026 được dự báo là giai đoạn nhiều chuyển biến tích cực về tài chính đối với một số con giáp.
Người lao động đón tin vui khi chính thức có thêm 1 ngày nghỉ hưởng nguyên lươngĐời sống - 8 giờ trước
GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, người lao động trên cả nước chính thức có thêm 1 ngày nghỉ làm việc và được hưởng nguyên lương là Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).
Miền Bắc lại sắp đón một đợt mưa rất to trong 3 ngày liên tiếpĐời sống - 23 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ khoảng ngày 4-7/7, khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng. Cảnh báo ngập úng, sạt lở đất, lũ quét xảy ra tại nhiều nơi.
Người EQ thấp thường bộc lộ cách hành xử thiếu tinh tế qua 3 câu nói kinh điểnĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Chỉ số EQ thấp không chỉ thể hiện qua cách kiểm soát cảm xúc mà còn bộc lộ rất rõ trong lời ăn tiếng nói hằng ngày.
Top con giáp cầu toàn bậc nhất: Làm gì cũng muốn hoàn hảo, dễ tự gây áp lựcĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo tử vi, 3 con giáp dưới đây luôn đặt ra tiêu chuẩn rất cao cho bản thân và những người xung quanh.
Hàng loạt thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân từ hôm nay (1/7), người dân nên biết ngayĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Từ 1/7, Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 có hiệu lực tiếp tục miễn thuế với 21 nhóm thu nhập nhằm hỗ trợ người dân. Đó là những khoản nào?
Xem tử vi đầu tháng 7 dương lịch cho con giáp Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Tuất, HợiĐời sống
GĐXH - Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo tử vi tuần mới đầu tháng 7/2026 cho các con giáp Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi. Cùng tham khảo và nắm bắt các cơ hội để thu hút tài lộc và phát triển.