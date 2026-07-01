Top con giáp cầu toàn bậc nhất: Làm gì cũng muốn hoàn hảo, dễ tự gây áp lực
GĐXH - Theo tử vi, 3 con giáp dưới đây luôn đặt ra tiêu chuẩn rất cao cho bản thân và những người xung quanh.
Con giáp Mùi: Dịu dàng bên ngoài nhưng luôn khao khát sự hoàn hảo
Nhắc đến những con giáp theo đuổi sự hoàn hảo, nhiều người có thể không nghĩ ngay đến tuổi Mùi.
Tuy nhiên, phía sau vẻ ngoài hiền hòa và dễ gần là một người luôn giữ vững quan điểm, có tiêu chuẩn riêng và không dễ thay đổi niềm tin của mình.
Người tuổi Mùi khá nhạy cảm, thường suy nghĩ nhiều và dễ rơi vào trạng thái lo lắng khi mọi việc không diễn ra như mong muốn.
Giữa nhịp sống hối hả, họ đôi khi cảm thấy lạc lõng hoặc mất động lực, nhưng sâu trong lòng vẫn luôn hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.
Chính khát vọng ấy khiến con giáp Mùi không ngừng tìm kiếm sự hoàn hảo trong công việc, cuộc sống cũng như các mối quan hệ.
Tuy nhiên, việc đặt kỳ vọng quá lớn đôi khi khiến họ rơi vào mâu thuẫn nội tâm, dễ bi quan hoặc tự trách bản thân khi kết quả chưa đạt như mong đợi.
Sau tuổi 35, khi tích lũy đủ trải nghiệm, người tuổi Mùi thường xác định rõ mục tiêu theo đuổi và phát huy tốt sự cầu toàn của mình.
Dẫu vậy, họ cũng nên biết cân bằng giữa lý tưởng và thực tế, tránh đặt ra những mục tiêu vượt quá khả năng khiến bản thân chịu áp lực không cần thiết.
Con giáp Tuất: Trách nhiệm cao nhưng quá khắt khe với bản thân
Người tuổi Tuất nổi tiếng bởi tinh thần trách nhiệm, sự chính trực và luôn mong muốn hoàn thành công việc một cách tốt nhất. Họ nghiêm túc với mọi cam kết và sẵn sàng nỗ lực hết mình để đạt được kết quả như kỳ vọng.
Tuy nhiên, chính vì theo đuổi sự hoàn hảo nên con giáp Tuất thường đặt tiêu chuẩn rất cao, không chỉ với bản thân mà còn với những người xung quanh.
Họ đặc biệt chú ý đến từng chi tiết nhỏ và khó chấp nhận những sai sót hoặc sự thiếu chỉn chu.
Khi thực tế không giống như kỳ vọng, người tuổi Tuất dễ cảm thấy thất vọng hoặc nảy sinh những cảm xúc tiêu cực.
Đặc biệt khi còn trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm, tính cầu toàn có thể khiến họ chần chừ, ngại thử sức hoặc tự tạo áp lực quá lớn cho chính mình.
Nếu học được cách chấp nhận những điều chưa hoàn hảo và nhìn nhận mọi việc linh hoạt hơn, tuổi Tuất sẽ giữ được sự bình tĩnh khi đối mặt với khó khăn.
Điều này không chỉ giúp họ trưởng thành nhanh hơn mà còn tạo điều kiện để con đường sự nghiệp phát triển thuận lợi.
Con giáp Sửu: Kiên định, cầu toàn nhưng dễ trở nên cố chấp
Người tuổi Sửu vốn nổi tiếng là kiên trì và có lập trường vững vàng. Một khi đã xác định mục tiêu, họ sẽ theo đuổi đến cùng và hiếm khi bị tác động bởi ý kiến bên ngoài.
Theo quan niệm tử vi, Sửu cũng là một trong những con giáp đặc biệt coi trọng hình ảnh cá nhân và luôn mong muốn mọi việc được thực hiện một cách chỉn chu. Sự cầu toàn dần trở thành thói quen trong công việc cũng như cuộc sống.
Tuy nhiên, điểm hạn chế của họ là đôi lúc quá cứng nhắc. Khi đã tin vào quan điểm của mình, người tuổi Sửu thường khó tiếp nhận những ý kiến trái chiều, thậm chí bỏ qua những góp ý có giá trị.
Điều này có thể khiến họ bị giới hạn trong cách nhìn nhận vấn đề và đánh mất cơ hội đổi mới.
Dẫu vậy, sự bền bỉ và quyết tâm vẫn là ưu điểm nổi bật của tuổi Sửu. Nếu biết lắng nghe nhiều hơn, sẵn sàng tiếp thu những góc nhìn mới và linh hoạt trong cách xử lý công việc, họ sẽ phát huy tốt năng lực của mình, đồng thời trở nên sáng tạo và hiệu quả hơn trên con đường phát triển sự nghiệp.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
Hàng loạt thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân từ hôm nay (1/7), người dân nên biết ngayĐời sống - 50 phút trước
GĐXH - Từ 1/7, Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 có hiệu lực tiếp tục miễn thuế với 21 nhóm thu nhập nhằm hỗ trợ người dân. Đó là những khoản nào?
Chính thức tăng lương cơ sở, lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hộiĐời sống - 4 giờ trước
GĐXH - Từ ngày 1/7/2026, chính sách về tiền lương, lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội chính thức được áp dụng.
Số cuối ngày sinh Âm lịch hé lộ người có đường công danh sáng lạnĐời sống - 6 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi, con số cuối trong ngày sinh Âm lịch được cho là có thể phản ánh một phần tính cách, năng lực và tiềm năng phát triển của mỗi người.
Lương, phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức từ 1/7/2026 được tính thế nào?Đời sống - 8 giờ trước
GĐXH - Từ 1/7/2026, lương, phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức được tính theo quy định tại Thông tư 13/2026/TT-BNV của Bộ Nội vụ. Dưới đây là thông tin cụ thể.
Tin sáng 1/7: Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026; Từ hôm nay, Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấpĐời sống - 8 giờ trước
GĐXH - Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ được công bố vào 08 giờ 00 ngày 1/7/2026. Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội vừa công bố đề án vùng phát thải thấp sau khi được HĐND thành phố phê duyệt, đề án sẽ được áp dụng thí điểm bắt đầu từ hôm nay.
Xem tử vi đầu tháng 7 dương lịch cho con giáp Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Tuất, HợiĐời sống - 20 giờ trước
GĐXH - Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo tử vi tuần mới đầu tháng 7/2026 cho các con giáp Tý, Sửu, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi. Cùng tham khảo và nắm bắt các cơ hội để thu hút tài lộc và phát triển.
Danh sách hàng loạt biển số xe ô tô bị phạt nguội tại Hưng Yên từ 22 - 28/6/2026, ai có trong danh sách cần liên hệ cơ quan công an làm việc ngayĐời sống - 23 giờ trước
GĐXH - Phòng CSGT, Công an tỉnh Hưng Yên công bố danh sách 147 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 22 - 28/6/2026.
Hưng Yên: Nhiều bất cập tại các bến bãi vật liệu xây dựng ven sông Hồng ở xã Thư VũĐời sống - 23 giờ trước
GĐXH - Nhiều bến bãi tập kết vật liệu xây dựng cùng trạm trộn bê tông hoạt động không phép ven sông Hồng, thuộc xã Thư Vũ (tỉnh Hưng Yên), khiến xe tải ra vào, gây bụi bặm, làm hư hỏng mặt đê và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đáng chú ý, chính quyền địa phương đã xác nhận có bến bãi vi phạm và đã xử phạt hành chính.
2 tháng tới, 3 con giáp lộc dâng như thủy triềuĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Trong 2 tháng tới, 3 con giáp được dự báo sẽ bước vào giai đoạn vận trình khởi sắc, công việc hanh thông, tài lộc tăng trưởng và liên tiếp đón nhận nhiều cơ hội đáng giá.
Từ 15/8, quên điều này cha mẹ có thể bị phạt nếu để trẻ em ngồi vị trí cấm trên ô tôĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Từ ngày 15/8, người lái ô tô chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35m mà không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp sẽ bị xử phạt theo Nghị định 238/2026/NĐ-CP.
2 tháng tới, 3 con giáp lộc dâng như thủy triềuĐời sống
GĐXH - Trong 2 tháng tới, 3 con giáp được dự báo sẽ bước vào giai đoạn vận trình khởi sắc, công việc hanh thông, tài lộc tăng trưởng và liên tiếp đón nhận nhiều cơ hội đáng giá.