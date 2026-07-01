Còn giữ 6 suy nghĩ này, bạn rất khó làm giàu dù chăm chỉ đến đâu
GĐXH - Nếu vẫn giữ 6 quan niệm dưới đây, hành trình làm giàu của bạn có thể sẽ mãi dậm chân tại chỗ.
Không ít người tin rằng chỉ cần làm việc chăm chỉ, tiết kiệm từng đồng hay gặp may mắn là sẽ sớm có cuộc sống dư dả. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cho thấy khoảng cách giữa người giàu và phần còn lại không chỉ nằm ở thu nhập mà còn bắt nguồn từ tư duy.
Tư duy làm giàu quyết định nhiều hơn cách kiếm tiền
Sau 36 năm nghiên cứu và phỏng vấn hơn 13.000 triệu phú cùng những người thuộc tầng lớp trung lưu, tôi nhận thấy điểm khác biệt lớn nhất giữa hai nhóm không nằm ở nghề nghiệp hay xuất phát điểm. Điều tạo nên khoảng cách chính là hệ thống niềm tin và cách họ nhìn nhận về tiền bạc.
Những người giàu không chỉ kiếm tiền theo cách khác mà còn suy nghĩ khác về giá trị, cơ hội và sự phát triển. Chính vì vậy, họ hiếm khi tin vào những quan niệm vốn được nhiều người mặc nhiên xem là chân lý.
Chăm chỉ làm một công việc mình không yêu thích
Không ít người cho rằng chỉ cần bền bỉ với một công việc ổn định, dù không hứng thú, thì sớm muộn cũng sẽ có cuộc sống khá giả.
Ngược lại, người giàu thường dành nhiều thời gian để tìm lĩnh vực khiến họ thực sự đam mê.
Khi yêu thích công việc, họ sẵn sàng đầu tư thời gian, công sức và không ngừng nâng cao năng lực. Nhờ đó, họ dễ trở thành những người xuất sắc trong lĩnh vực của mình và tạo ra thu nhập vượt trội.
Làm việc chăm chỉ vẫn rất quan trọng, nhưng nếu thiếu đam mê và động lực phát triển lâu dài, rất khó tạo nên sự khác biệt.
Cho rằng bằng cấp là điều kiện bắt buộc để làm giàu
Giáo dục luôn có giá trị, nhưng nhiều người giàu không xem bằng cấp là yếu tố quyết định sự thành công về tài chính.
Theo họ, điều quan trọng hơn là khả năng học hỏi liên tục, hiểu cách đầu tư, biết quản lý tài chính và xây dựng các mối quan hệ chất lượng. Đây mới là những kỹ năng giúp tạo ra tài sản bền vững.
Thực tế, không ít tỷ phú nổi tiếng từng bỏ dở việc học đại học nhưng vẫn xây dựng được những doanh nghiệp hàng đầu thế giới. Điều đó không có nghĩa học hành không cần thiết, mà cho thấy bằng cấp chỉ là một trong nhiều yếu tố dẫn đến thành công.
Nghĩ rằng làm giàu chỉ nhờ may mắn
Nhiều người tin rằng sự giàu có là món quà dành cho số ít người gặp thời hoặc có vận may đặc biệt.
Trong khi đó, người giàu thường cho rằng cơ hội tài chính đến từ việc tạo ra giá trị cho người khác.
Họ tập trung giải quyết các vấn đề của thị trường, đáp ứng nhu cầu của khách hàng hoặc mang đến những sản phẩm, dịch vụ hữu ích.
Khi giá trị tạo ra đủ lớn, tiền bạc sẽ trở thành phần thưởng tương xứng chứ không đơn thuần là kết quả của sự may mắn.
Tin rằng tiền bạc sẽ khiến con người trở nên xấu hơn
Quan niệm "càng giàu càng tham lam" vẫn tồn tại khá phổ biến. Tuy nhiên, nhiều người thành đạt lại nhìn nhận khác.
Theo họ, tiền không làm thay đổi bản chất con người mà chỉ khuếch đại những gì vốn đã tồn tại. Một người trung thực, tử tế và biết chia sẻ khi có nhiều tiền hơn thường sẽ có điều kiện giúp đỡ người khác nhiều hơn.
Ngược lại, nếu bản thân đã ích kỷ hoặc thiếu trung thực, sự giàu có có thể khiến những điểm yếu ấy bộc lộ rõ ràng hơn.
Nói cách khác, tiền bạc là công cụ, còn cách sử dụng nó mới quyết định giá trị của mỗi người.
Chỉ dạy con tiết kiệm mà không dạy cách tạo ra tài sản
Tiết kiệm là kỹ năng cần thiết, nhưng nhiều gia đình chỉ dừng lại ở việc khuyên con tiêu ít hơn.
Người giàu lại chú trọng giúp con hiểu cách tạo ra thu nhập, đầu tư và để đồng tiền tiếp tục sinh lời. Họ coi tiền là phương tiện tạo ra giá trị, không phải thứ chỉ nên cất giữ.
Thay vì chỉ tích lũy, họ hướng con đến việc học cách đầu tư, quản lý rủi ro và phát triển các nguồn thu nhập ngay từ khi còn nhỏ.
Chỉ muốn sống trong vùng an toàn
Cảm giác thoải mái khiến nhiều người ngại thay đổi, ngại thử sức với những cơ hội mới hoặc chấp nhận rủi ro có tính toán.
Trong khi đó, người giàu hiểu rằng mọi thành quả lớn đều đòi hỏi sự đánh đổi. Họ sẵn sàng học kỹ năng mới, chấp nhận thất bại, kiên trì trước áp lực và liên tục mở rộng giới hạn của bản thân.
Không phải ai bước ra khỏi vùng an toàn cũng sẽ trở nên giàu có, nhưng nếu mãi lựa chọn sự an nhàn, cơ hội tạo ra bước ngoặt tài chính sẽ rất khó xuất hiện.
Muốn làm giàu, hãy thay đổi từ tư duy
Làm giàu không phải là kết quả của một bí quyết duy nhất hay một lần gặp may. Đó là quá trình xây dựng tư duy đúng đắn, không ngừng học hỏi và tạo ra giá trị cho người khác.
Khi từ bỏ những niềm tin giới hạn và sẵn sàng thay đổi cách nhìn về công việc, tiền bạc và đầu tư, mỗi người sẽ có nhiều cơ hội hơn để cải thiện tình hình tài chính và tiến gần đến sự thịnh vượng lâu dài.
* Bài viết là chia sẻ của Steve Siebold là một chuyên gia tài chính, và là tác giả của cuốn sách "How Rich People Think" và "How Money Works". Ông từng tư vấn tài chính cho nhiều công ty lớn như Johnson & Johnson, GlaxoSmithKline, TransAmerica và Yamanouch.
Theo CNBC
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