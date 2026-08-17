Nuôi con 22 năm, người đàn ông sụp đổ khi biết cả hai đứa trẻ không cùng huyết thống

Một câu nói khiến người cha nghi ngờ

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, ông Giang, sống tại tỉnh Sơn Đông, kết hôn năm 2002. Vợ chồng ông lần lượt đón hai con trai vào năm 2004 và 2014, theo VTC News.

Những tưởng gia đình sẽ bình yên, nhưng từ năm 2022, vợ ông gần như không trở về nhà. Sau thời gian dài sống ly thân, hai người quyết định ly hôn vào năm 2023.

Sau khi chia tay, ông Giang và vợ cũ vẫn cùng có trách nhiệm chăm lo cho hai con, từ sinh hoạt, học tập đến chi phí y tế. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa ông và con trai cả ngày càng căng thẳng.

Người con thường xuyên tìm đến nhà cha đòi tiền, tài sản, thậm chí có lần còn hành hung ông. Trong một cuộc tranh cãi, người con trai cả bất ngờ buông lời: "Ông không phải cha ruột của tôi".

Câu nói tưởng như chỉ là lời nóng giận lại khiến ông Giang không thể gạt khỏi đầu. Sau đó, ông âm thầm lấy bàn chải đánh răng của con trai để tiến hành xét nghiệm ADN.

Ông Giang đệ đơn kiện vợ cũ. Ảnh: Elephant News

Kết quả ADN khiến người cha suy sụp

Kết quả xét nghiệm cho thấy điều ông Giang lo sợ là sự thật: người con trai cả không phải con ruột của ông.

Không chấp nhận kết quả này một cách đơn giản, ông đưa vụ việc ra tòa để xác định quan hệ huyết thống. Sau quá trình kiểm tra, giám định theo thủ tục tố tụng, tòa án xác định ông Giang không có quan hệ máu mủ với cả hai người con.

Phát hiện này khiến người đàn ông từng dành hơn 20 năm chăm sóc, nuôi dưỡng các con rơi vào trạng thái đau đớn. "Khi nhìn thấy kết quả, tôi cảm thấy như trời sập xuống", ông Giang chia sẻ.

Vụ việc tiếp tục xuất hiện những tình tiết bất ngờ

Sau khi phát hiện sự thật về quan hệ huyết thống, ông Giang còn phải đối mặt với những tranh chấp tài sản với vợ cũ. Ông cho biết bà tìm cách chuyển nhượng, chiếm giữ một số tài sản chung bằng những thủ đoạn mà ông cho là không hợp pháp. Tháng 4 năm ngoái, ông quyết định khởi kiện để bảo vệ quyền lợi của mình.

Nhưng sự việc chưa dừng lại ở đó. Tháng 5/2025, vợ của anh họ ông Giang bất ngờ kiện ông liên quan đến tài sản. Người phụ nữ này cáo buộc anh họ của ông từng có quan hệ tình cảm với vợ cũ ông Giang và cho rằng một phần tài sản của bà có nguồn gốc từ người anh họ.

Ông Giang thậm chí nghi ngờ một trong hai người con mà mình nuôi dưỡng có thể là con của anh họ. Sau những biến cố liên tiếp, hai gia đình đã cắt đứt liên lạc.

Chỉ mong lấy lại những gì thuộc về mình

Trước khi ra tòa, ông Giang cho biết điều ông mong muốn nhất lúc này là các tranh chấp sớm được giải quyết để có thể trở lại cuộc sống bình thường.

"Tôi là một người lương thiện, nhưng tôi không thể để mình bị bắt nạt như thế này. Tôi chỉ muốn lấy lại tất cả những gì thuộc về mình một cách hợp pháp", ông nói.

Câu chuyện của ông Giang không chỉ gây chú ý bởi kết quả xét nghiệm ADN sau 22 năm nuôi con mà còn cho thấy những bí mật trong một cuộc hôn nhân có thể để lại hệ lụy sâu sắc, kéo theo hàng loạt tranh chấp về tình cảm, tài sản và trách nhiệm gia đình.

Nỗi đau không thể đong đếm từ việc phát giác ngoại tình trong hôn nhân

Ngoại tình là lỗi lầm đánh gục trực tiếp tình yêu và rất khó để hòa giải. Ảnh minh họa

Mất niềm tin trong hôn nhân

Nhiều người không nhận thức hết những tổn thương tinh thần từ việc ngoại tình. Họ cho rằng chỉ cần một câu xin lỗi là có thể bỏ qua cho nhau nhưng thực tế hậu quả còn nặng nề hơn. Trong hôn nhân, niềm tin là sợi dây giúp tình cảm gắn chặt hơn. Khi niềm tin đã tan vỡ, người còn lại sẽ luôn rơi vào trạng thái nghi ngờ, đề phòng, theo Lao Động.

Rơi vào cãi vã không hồi kết

Vợ chồng cãi vã vì chuyện vụn vặt là thường tình. Những mâu thuẫn này hoàn toàn có thể được giải quyết nếu hiểu rõ câu chuyện và hạ bớt cái tôi của mình.

Tuy nhiên, ngoại tình là lỗi lầm đánh gục trực tiếp tình yêu và rất khó để hòa giải. Cả hai đều đưa ra những lí do riêng và đi kèm theo đó là cuộc tranh cãi dài liên miên, đẩy hôn nhân đi đến bờ vực của sự tan vỡ.

Ghen tuông và hơn thế nữa

Không chỉ tổn thương tinh thần, ngoại tình còn gây ra hậu quả đau đớn khác. Người bị tổn thương từ việc ngoại tình thường hành động thiếu suy nghĩ, gây ra các cuộc đánh ghen nảy lửa. Mức độ nặng hay nhẹ còn tùy thuộc vào tổn thương phải gánh chịu, tuy nhiên hành động này để lại những hậu quả nặng nề, thậm chí khiến người trong cuộc vướng vào vòng lao lí.

Tan vỡ trong hôn nhân

Ly hôn chính là hậu quả tất yếu sau khi bị phát giác ngoại tình. Dù cho đối phương đưa ra nhiều lí do hay lời hứa thì mối quan hệ cũng khó trở về hạnh phúc như lúc mới ban đầu.

Đây cũng là cách giải thoát để tìm đến những điều tốt đẹp hơn, là cách làm mới bản thân, làm mới cuộc sống và tâm hồn của mình, thay vì cứ mãi chìm đắm trong một hố đen không có lối thoát.

Ảnh hưởng tới con cái

Việc ngoại tình cũng gây ảnh hưởng đến tâm lí và sự phát triển của con cái. Chắc chắn chúng không còn được bố mẹ yêu thương như ban đầu. Dù cho một trong hai cố gắng bù đắp tình cảm nhưng rõ ràng bất cứ đứa trẻ nào cũng muốn nhận tình yêu đầy đủ từ cả hai.

Có những đứa trẻ còn rơi vào cảnh oái oăm hơn khi bố mẹ nhìn thấy chúng lại nhớ đến đối phương bội bạc, đem ra để xả giận, trách móc. Càng về lâu dài chúng sẽ khép mình lại, thay đổi tính khí và có thể làm điều xấu.



