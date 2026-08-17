Con gái bỏ tiền mua nhà cho cha, cuối cùng người thừa kế lại là anh trai

Câu chuyện về quyền thừa kế của hai người con cũng phơi bày những tổn thương âm ỉ trong mối quan hệ cha con, theo Nhịp sống thị trường.

Cha lập di chúc, con gái bất ngờ phản đối

Trần Thụ Sâm, 60 tuổi, có hai người con đều đã lập gia đình. Con trai lớn sống cùng vợ chồng ông, trong khi con gái Trần Lệ đã lập nghiệp riêng và có cuộc sống sung túc.

Khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, ông Thụ Sâm bắt đầu nghĩ đến việc sắp xếp tài sản trước khi quá muộn. Ông quyết định lập di chúc, dự định để lại toàn bộ căn nhà và tài sản cho con trai cùng con dâu.

Ông cho rằng con trai bị tàn tật, lại đang sống cùng mình nên cần được đảm bảo cuộc sống sau khi cha qua đời. Tuy nhiên, quyết định này nhanh chóng khiến mâu thuẫn gia đình vốn đã kéo dài nhiều năm bùng lên.

Người phản đối không phải vì muốn tranh giành toàn bộ tài sản của cha, mà bởi Trần Lệ cho rằng căn nhà được đưa vào diện thừa kế vốn có liên quan trực tiếp đến mình.

Trần Lệ tin rằng mình không chỉ giúp cha hoàn tất thủ tục mua nhà mà còn có quyền lợi nhất định đối với tài sản này.

Căn nhà được mua bằng tiền của con gái

Nhiều năm trước, khi có ý định mua nhà, ông Thụ Sâm không đủ tiền nên đã vay con gái 20.000 NDT, tương đương khoảng 71 triệu đồng vào thời điểm được nhắc đến trong câu chuyện.

Theo lời kể của Trần Lệ, cha từng nói căn nhà sẽ đứng tên cô. Tin tưởng cha, cô đã đưa tiền mà không nghĩ rằng khoản vay này sau đó lại trở thành nguyên nhân khiến hai cha con bất hòa.

Thực tế, ông Thụ Sâm mua nhà chủ yếu với mong muốn dành cho người con trai. Tuy nhiên, do con trai từng có tên trong hồ sơ phân nhà vì công việc nên theo quy định lúc đó, anh không thể tiếp tục đứng tên mua thêm một căn nhà. Vì vậy, ông đã nhờ con gái đứng tên.

Trần Lệ tin rằng mình không chỉ giúp cha hoàn tất thủ tục mua nhà mà còn có quyền lợi nhất định đối với tài sản này. Thế nhưng sau đó, giấy tờ căn nhà được âm thầm chuyển từ tên cô sang tên người anh trai mà không có sự đồng ý.

Việc sang tên khiến con gái cắt đứt liên lạc

Đối với Trần Lệ, điều khiến cô tổn thương không đơn thuần là chuyện mất quyền lợi đối với căn nhà. Điều đau lòng hơn là cô cảm thấy mình đã bị chính cha ruột phá vỡ lời hứa.

Cô cho rằng mình đã tự lập từ năm 17 tuổi, nhiều năm bươn chải để có cuộc sống riêng. Khi cha cần tiền mua nhà, cô sẵn sàng giúp đỡ vì tin tưởng gia đình. Nhưng khi căn nhà được chuyển sang tên anh trai, cô không được hỏi ý kiến.

Sự việc khiến Trần Lệ vô cùng tức giận và quyết định cắt đứt liên lạc với gia đình. Bốn năm sau, cô đã trở thành một nữ doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực kinh doanh ô tô đã qua sử dụng.

Trong khi đó, bệnh ung thư khiến ông Thụ Sâm ngày càng lo lắng về tương lai của người con trai. Ông muốn dùng bản di chúc để sắp xếp mọi chuyện trước khi mình qua đời. Nhưng chính bản di chúc ấy lại khiến khoảng cách giữa ông và con gái càng trở nên sâu sắc.

Cuộc đối chất trên truyền hình hé lộ chuyện thừa kế

Ngày 28/10/2014, ông Thụ Sâm xuất hiện trong chương trình truyền hình Trung Quốc "Tìm kiếm tình thân" để chia sẻ câu chuyện gia đình.

Ông mong muốn giải thích lý do mình lập di chúc và để lại căn nhà cho con trai cùng con dâu. Thế nhưng sự xuất hiện của Trần Lệ đã khiến câu chuyện chuyển hướng.

Cô khẳng định mình không phản đối việc cha phân chia thừa kế theo mong muốn. Điều cô không thể chấp nhận là cha đưa căn nhà vào khối tài sản thừa kế khi trước đó từng vay tiền cô để mua nhà và đã hứa để cô đứng tên.

Trần Lệ muốn biết vì sao cha có thể tự ý thay đổi giấy tờ mà không hỏi ý kiến mình. Trong mắt cô, đây không chỉ là tranh chấp về một căn nhà mà còn là vấn đề về lòng tin giữa cha và con.

Cha muốn dành tài sản cho con trai, con gái muốn lấy lại công bằng

Ông Thụ Sâm vẫn giữ quan điểm rằng con trai cần được ưu tiên. Vì sức khỏe yếu và khả năng tự lập hạn chế, ông muốn chuẩn bị cho con một chỗ ở ổn định sau khi mình qua đời. Đây cũng là lý do ông quyết định để lại toàn bộ căn nhà cho con trai và con dâu thông qua di chúc.

Trong khi đó, Trần Lệ cho rằng tình cảm dành cho anh trai không thể là lý do để phủ nhận những gì cô từng bỏ ra.

Mâu thuẫn vì thế không còn đơn giản là câu chuyện ai được thừa kế căn nhà. Đằng sau nó là câu hỏi về sự công bằng giữa những người con, về lời hứa của cha mẹ và những tổn thương có thể tồn tại suốt nhiều năm trong một gia đình.

Tòa án vào cuộc phân xử

Xem xét tình tiết của vụ việc, tòa án cho rằng hợp đồng mua bán nhà của cô Trần Lê được ký kết, xác lập theo quy định của pháp luật là hợp pháp và có hiệu lực. Do đó, chủ sở hữu của căn nhà tranh chấp chính xác là của cô Trần Lê.

Căn cứ theo Điều 220 Bộ luật Dân sự Trung Quốc, việc chuyển nhượng, thay đổi quyền sở hữu bất động sản phải được sự đồng ý của chủ sở hữu bất động sản đó. Trong trường hợp của cô Trần Lê, việc cha của cô là ông Trần Thụ Sâm làm giấy chuyển nhượng quyền sở hữu cho con trai Trần Minh nhưng không có sự đồng ý của chủ sở hữu là cô nên giấy tờ chuyển nhượng không được xem là hợp lệ. Do đó, tài sản là ngôi nhà 200m2 nói trên vẫn chưa được đổi chủ và thuộc về cô. Đồng thời, ông Trần Thụ Sâm cũng không có quyền hạn trao quyền thừa kế ngôi nhà đó cho con trai của mình.

Dưới phán quyết của tòa án, tranh chấp trong gia đình họ Trần cuối cùng cũng được giải quyết. Tuy nhiên, nỗi buồn của gia đình này vẫn chưa thể nguôi ngoai khi những mâu thuẫn giữa những thành viên trong gia đình này vẫn còn đó. Đây có lẽ là hệ quả của việc cha mẹ thương con không đồng đều, gây ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, gây rạn nứt tình cảm giữa anh chị em trong nhà.

Một khi tranh chấp thừa kế xảy ra, thứ bị tổn thương đôi khi không chỉ là quyền lợi vật chất mà còn là tình thân. Ảnh minh họa

Bài học phía sau một cuộc tranh chấp thừa kế

Câu chuyện của gia đình Trần Thụ Sâm từng nhận được sự quan tâm khi được đưa lên truyền hình. Nhiều người cho rằng tiền bạc và tài sản chỉ là phần nổi của một mâu thuẫn sâu xa hơn: sự thiếu minh bạch và những lời hứa không được giải quyết rõ ràng.

Trong gia đình, cha mẹ có quyền cân nhắc việc phân chia tài sản và lập di chúc theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, khi tài sản liên quan đến tiền bạc hoặc đóng góp của các thành viên, việc trao đổi rõ ràng ngay từ đầu có thể giúp tránh những hiểu lầm đáng tiếc.

Bởi một khi tranh chấp thừa kế xảy ra, thứ bị tổn thương đôi khi không chỉ là quyền lợi vật chất mà còn là tình thân.

Với Trần Lệ, điều cô mong muốn có lẽ không đơn thuần là một phần căn nhà. Điều khiến cô day dứt suốt nhiều năm chính là cảm giác bị cha phản bội niềm tin.

Và đó cũng là điều khiến câu chuyện này trở thành bài học đáng suy ngẫm. Khi cha mẹ đã bước vào giai đoạn tuổi già, việc tránh thể hiện sự ưu ái quá mức với bất kỳ con cái nào là rất quan trọng. Nếu cha mẹ thể hiện sự thiên vị một cách rõ ràng, nó có thể ảnh hưởng đến tình cảm trong gia đình và gây ra xung đột giữa các anh chị em. Những đặc quyền mà một con cái nhận được có thể tạo ra sự căng thẳng và làm mất đi sự hòa hợp trong gia đình, theo Thời báo Văn hóa nghệ thuật.

Vì vậy, là cha mẹ, bạn cần cân nhắc thật kỹ lưỡng trước khi hành động, đảm bảo rằng lời nói và hành động của mình không gây ra tác động tiêu cực. Nếu bạn nhận thấy rằng mình có thể vô tình tạo ra sự thiên vị, hãy cố gắng duy trì sự công bằng và tránh để tình cảm gia đình bị tổn hại.