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Con dâu ngỡ ngàng khi bị bố mẹ chồng đòi tiền chữa bệnh cho con trai đã khuất

Thứ ba, 16:58 30/06/2026 | Gia đình
Bách Hợp (t/h)
Bách Hợp (t/h)
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GĐXH - Con trai mất vì ung thư sau thời gian dài điều trị, bố mẹ chồng yêu cầu con dâu trả lại toàn bộ chi phí chữa bệnh.

Bố mẹ chồng yêu cầu con dâu trả lại số tiền đã chi để chữa bệnh cho con trai

Một vụ kiện gia đình gây nhiều tranh luận vừa được Tòa án Trường Lạc, thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) thụ lý, xoay quanh khoản chi phí chữa bệnh mà bố mẹ đã bỏ ra để cứu con trai mắc ung thư.

Theo thông tin từ hồ sơ vụ việc, khoảng hai năm trước, con trai của vợ chồng ông Vương được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Trong suốt quá trình điều trị, gia đình đã phải chi trả nhiều khoản viện phí và thuốc men với số tiền rất lớn.

Dù dốc toàn lực chạy chữa, người con trai vẫn không qua khỏi và qua đời sau gần một năm điều trị.

Sau khi con trai mất, vợ chồng ông Vương yêu cầu con dâu là cô Chu hoàn trả toàn bộ số tiền mà họ đã ứng trước để chữa bệnh cho chồng cô. 

Tuy nhiên, do không có đủ khả năng tài chính, cô Chu từ chối thanh toán.

Cho rằng con dâu vô trách nhiệm và không biết ơn, ông bà Vương quyết định khởi kiện ra tòa để đòi lại toàn bộ chi phí chữa bệnh.

Con dâu ngỡ ngàng khi bị bố mẹ chồng đòi tiền chữa bệnh cho con trai đã khuất - Ảnh 1.

Theo họ, sau khi chồng qua đời, cô Chu cần có trách nhiệm hoàn trả khoản tiền mà bố mẹ chồng đã bỏ ra để cứu chữa cho anh. Ảnh minh họa

Bố mẹ chồng cho rằng con dâu không làm tròn nghĩa vụ của người vợ

Trong đơn kiện, vợ chồng ông Vương cho rằng kể từ khi con trai phát hiện mắc ung thư, cô Chu không thực hiện đầy đủ trách nhiệm của một người vợ. 

Theo họ, cô không tích cực chăm sóc chồng cũng như không đóng góp vào các khoản chi phí điều trị, khiến toàn bộ gánh nặng tài chính đổ dồn lên vai bố mẹ.

Nguyên đơn lập luận rằng pháp luật quy định vợ chồng có nghĩa vụ yêu thương, chăm sóc và hỗ trợ lẫn nhau. 

Vì vậy, sau khi chồng qua đời, cô Chu cần có trách nhiệm hoàn trả khoản tiền mà bố mẹ chồng đã bỏ ra để cứu chữa cho anh.

Tòa án bác yêu cầu đòi bồi hoàn chi phí chữa bệnh của bố mẹ chồng

Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ và các tình tiết liên quan, thẩm phán nhận định rằng cha mẹ không có nghĩa vụ pháp lý phải chu cấp hay thanh toán chi phí điều trị cho người con đã trưởng thành và có khả năng lao động.

Tuy nhiên, việc vợ chồng ông Vương tự nguyện bỏ tiền chữa bệnh cho con trai được xem là hành động hỗ trợ giữa các thành viên trong gia đình, không phải nghĩa vụ mà cô Chu ép buộc hay cam kết sẽ hoàn trả.

Bên cạnh đó, tòa cũng đánh giá điều kiện kinh tế của cô Chu không đủ khả năng gánh khoản tiền lớn như yêu cầu của nguyên đơn.

Từ những căn cứ trên, Tòa án Trường Lạc quyết định bác đơn kiện của vợ chồng ông Vương. Yêu cầu buộc con dâu hoàn trả toàn bộ chi phí chữa bệnh mà họ đã bỏ ra không được chấp nhận.

Con dâu ngỡ ngàng khi bị bố mẹ chồng đòi tiền chữa bệnh cho con trai đã khuất - Ảnh 2.Nghe con dâu có nhà riêng, mẹ chồng lập tức đòi 3 bộ chìa khóa

GĐXH - Biết con dâu sở hữu nhà riêng trước hôn nhân, mẹ chồng đưa ra một đề nghị khiến cô không thể chấp nhận, còn chồng lại đứng về phía gia đình mình.

Theo Sina

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