Nhà hàng anh trai khai trương, tôi xấu hổ với đồng nghiệp vì lỡ rủ họ đến ăn

Mời đồng nghiệp ủng hộ nhà hàng của anh trai với nhiều kỳ vọng

Lương Tâm (32 tuổi, Trung Quốc) nhận được cuộc gọi từ anh trai thông báo vừa khai trương một cửa hàng lẩu ở trung tâm thị trấn.

Trước đó, anh trai cô từng loay hoay trong việc tìm hướng đi sự nghiệp, nên khi biết anh đã có công việc kinh doanh ổn định, cả gia đình đều thở phào nhẹ nhõm.

Muốn ủng hộ anh trai, Lương Tâm quyết định mời các đồng nghiệp trong công ty đến dùng thử.

Tình cờ, hôm đó lại đúng sinh nhật chị Lý, một đồng nghiệp thân thiết, cô liền đề xuất tổ chức tiệc sinh nhật ngay tại nhà hàng lẩu của anh trai.

Ý tưởng này nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng. Ai cũng tò mò và háo hức nếm thử món lẩu do chính người nhà của Lương Tâm nấu.

Lời dặn trước bị phớt lờ

Biết cửa hàng chuyên lẩu cay, Lương Tâm lo lắng hương vị quá nồng sẽ khiến mọi người khó ăn. Khi đặt bàn, cô đã chủ động nhắn anh trai nhờ giảm độ cay của nước dùng để phù hợp với nhiều người.

Thế nhưng, lời dặn đó dường như không được để tâm.

Khi nồi lẩu được mang lên, hương thơm lan tỏa khiến cả bàn ăn ban đầu khá hào hứng. Nhưng chỉ sau vài miếng đầu tiên, tất cả đều lắc đầu.

Nước lẩu cay đến mức "không thể tưởng tượng nổi". Chị Lý thẳng thắn nói: "Nước lẩu này cay thế này thì làm sao ăn nổi".

Mời đồng nghiệp đến khai trương nhà hàng do anh trai mở, Lương Tâm phải muối mặt xin lỗi vì thái độ phục vụ của nhà hàng. Ảnh minh họa

Thái độ phục vụ khiến bữa tiệc trở nên căng thẳng

Thấy không khí bắt đầu nặng nề, Lương Tâm gọi chị dâu ra để xin điều chỉnh độ cay.

Tuy nhiên, chị dâu cô tỏ ra làm ngơ, thậm chí khẳng định đây là hương vị tiêu chuẩn của quán, không thể thay đổi.

Cách phản ứng này khiến cả bàn ăn càng thêm bực bội. Người này nối tiếp người kia phàn nàn. Bữa tiệc sinh nhật vốn vui vẻ của chị Lý nhanh chóng trở nên gượng gạo, chán nản.

Không muốn mọi người vừa mất tiền vừa có trải nghiệm tệ, Lương Tâm gọi anh trai ra hỏi liệu có thể hoàn trả những món chưa dùng đến hay không.

Câu trả lời nhận được là sự từ chối thẳng thừng, nhà hàng không chấp nhận hoàn tiền trong bất kỳ trường hợp nào.

“Muối mặt” xin lỗi đồng nghiệp vì bữa ăn không trọn vẹn

Không khí bàn tiệc chạm đáy. Trong lúc căng thẳng, chị Lý đứng phắt dậy, quyết định thanh toán toàn bộ hóa đơn rồi rời đi trong sự tức giận.

Lương Tâm vội vàng đuổi theo, liên tục xin lỗi và đề nghị được trả lại tiền, nhưng chị Lý kiên quyết từ chối.

Khoảnh khắc ấy khiến Lương Tâm vô cùng xấu hổ. Cô hiểu rằng chuyện này không chỉ ảnh hưởng đến uy tín cá nhân mà còn có thể gây tổn hại đến việc kinh doanh của anh chị.

Ngay tối hôm đó, Lương Tâm gọi điện cho anh trai, thẳng thắn phản ánh toàn bộ sự việc: từ chất lượng nước lẩu đến thái độ phục vụ khiến đồng nghiệp của cô thất vọng.

Sau cuộc trò chuyện, cô âm thầm quan sát phản ứng của vợ chồng anh trai.

Một tuần sau, Lương Tâm bất ngờ nhận được cuộc gọi từ anh. Anh cho biết nhà hàng đã nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề và quyết định thay đổi.

Quán bắt đầu điều chỉnh chính sách phục vụ, linh hoạt hơn với yêu cầu của khách và đưa ra các chương trình ưu đãi để lấy lại thiện cảm.

Cách sửa sai giúp nhà hàng "đổi vận"

Để xin lỗi, vợ chồng anh trai mời Lương Tâm cùng toàn bộ đồng nghiệp quay lại dùng một bữa tiệc miễn phí. Lần này, trải nghiệm hoàn toàn khác.

"Nước lẩu được điều chỉnh hợp khẩu vị, nhân viên phục vụ niềm nở hơn. Các đồng nghiệp của tôi rất hài lòng", Lương Tâm chia sẻ.

Từ đó, chất lượng món ăn và dịch vụ của quán dần cải thiện. Nhà hàng của anh trai cô không chỉ đông khách hơn mà còn trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều người trong công ty. Thậm chí, các đồng nghiệp còn chủ động giới thiệu quán cho bạn bè, người thân.