Không thể rời mắt khi Lisa nhà Khánh Thi - Phan Hiển lần đầu diễn sân khấu, chuẩn 'con nhà nòi'
GĐXH - Lisa nhà Khánh Thi - Phan Hiển lần đầu lên sân khấu đã chiếm trọn spotlight.
Mới chỉ hơn 2 tuổi nhưng Lisa - con gái út của cặp đôi "kiện tướng dancesport" Khánh Thi - Phan Hiển đã có màn biểu diễn trên sân khấu khiến cộng đồng mạng tan chảy. Xuất hiện trong lễ hội Tết của trường, cô bé diện áo dài đỏ nổi bật, gương mặt tròn xoe, đôi mắt to đen láy cùng biểu cảm ngây thơ đúng chuẩn "búp bê sống".
Theo chia sẻ hài hước của Khánh Thi, đây là lần đầu tiên Lisa đứng trên sân khấu. Cô bé đứng sau một chị lớn hơn để "học bài", loay hoay quan sát nhưng cực kỳ đáng yêu. Điều khiến mẹ bỉm thở phào là Lisa không hề khóc nhè, còn tỏ ra khá dạn dĩ so với độ tuổi.
Khoảnh khắc Lisa giơ tay theo nhịp, lắc lư đầy bản năng nhanh chóng được dân mạng truyền tay nhau. Nhiều người không khỏi xuýt xoa vì thần thái sân khấu và năng lượng âm nhạc quá rõ nét - đúng chất con nhà nòi của bố mẹ là những vũ công hàng đầu Việt Nam.
