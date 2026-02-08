Mới nhất
Không thể rời mắt khi Lisa nhà Khánh Thi - Phan Hiển lần đầu diễn sân khấu, chuẩn 'con nhà nòi'

Chủ nhật, 22:05 08/02/2026 | Giải trí
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Lisa nhà Khánh Thi - Phan Hiển lần đầu lên sân khấu đã chiếm trọn spotlight.

Mới chỉ hơn 2 tuổi nhưng Lisa - con gái út của cặp đôi "kiện tướng dancesport" Khánh Thi - Phan Hiển đã có màn biểu diễn trên sân khấu khiến cộng đồng mạng tan chảy. Xuất hiện trong lễ hội Tết của trường, cô bé diện áo dài đỏ nổi bật, gương mặt tròn xoe, đôi mắt to đen láy cùng biểu cảm ngây thơ đúng chuẩn "búp bê sống".

Lisa nhà Khánh Thi - Phan Hiển lần đầu diễn sân khấu , gây sốt cộng đồng mạng - Ảnh 1.

Lisa nhà Khánh Thi - Phan Hiển cực xinh yêu trên sân khấu (Ảnh: FBNV)

Theo chia sẻ hài hước của Khánh Thi, đây là lần đầu tiên Lisa đứng trên sân khấu. Cô bé đứng sau một chị lớn hơn để "học bài", loay hoay quan sát nhưng cực kỳ đáng yêu. Điều khiến mẹ bỉm thở phào là Lisa không hề khóc nhè, còn tỏ ra khá dạn dĩ so với độ tuổi.

Khoảnh khắc Lisa giơ tay theo nhịp, lắc lư đầy bản năng nhanh chóng được dân mạng truyền tay nhau. Nhiều người không khỏi xuýt xoa vì thần thái sân khấu và năng lượng âm nhạc quá rõ nét - đúng chất con nhà nòi của bố mẹ là những vũ công hàng đầu Việt Nam.

Lisa nhà Khánh Thi - Phan Hiển lần đầu diễn sân khấu , gây sốt cộng đồng mạng - Ảnh 2.

Đây không phải là lần đầu bé Lisa - con gái Khánh Thi và Phan Hiển nhận được lời khen từ cộng đồng mạng. Với ngoại hình xinh xắn dễ thương cùng sự lém lỉnh, Lisa đã chinh phục được trái tim nhiều khán giả.

Lisa nhà Khánh Thi - Phan Hiển lần đầu diễn sân khấu , gây sốt cộng đồng mạng - Ảnh 3.

Chính Khánh Thi có lần còn chia sẻ hiện tại Lisa còn hot hơn cả bố mẹ, bằng chứng là mỗi lần đăng ảnh Lisa, Facebook của Khánh Thi nhận được tương tác lớn.

Lisa nhà Khánh Thi - Phan Hiển lần đầu diễn sân khấu , gây sốt cộng đồng mạng - Ảnh 4.

Thực tế, Lisa mới hơn 2 tuổi nhưng cô bé đã có lượng fan đông đảo vì vẻ ngoài đáng yêu cùng nhiều khả năng đặc biệt. Theo bố mẹ cô bé chia sẻ, Lisa có khả năng vận động nhảy múa thừa hưởng từ gia đình.

Lisa nhà Khánh Thi - Phan Hiển lần đầu diễn sân khấu , gây sốt cộng đồng mạng - Ảnh 5.

Khánh Thi tiết lộ, khi diện trang phục nhảy múa ra sàn tập cùng bố mẹ và anh chị, Lisa bộc lộ năng khiếu "cảm" nhạc rõ nét. Cô bé mới 2 tuổi có thể bắt chước được các động tác đơn giản của bố mẹ.

Lisa nhà Khánh Thi - Phan Hiển lần đầu diễn sân khấu , gây sốt cộng đồng mạng - Ảnh 6.

Khán giả nhận xét Lisa có gen trội từ bố mẹ và tương lai sẽ theo nghiệp của gia đình.

Lisa nhà Khánh Thi - Phan Hiển lần đầu diễn sân khấu , gây sốt cộng đồng mạng - Ảnh 7.Ái nữ nhà Đỗ Mỹ Linh lần đầu làm vedette gây chú ý cộng đồng mạng

GĐXH - Mới đây, hình ảnh ái nữ nhà Đỗ Mỹ Linh tự tin sải bước trên sân khấu trong một sự kiện của trường bất ngờ gây chú ý trên mạng xã hội. Đoạn clip do chính nàng hậu chia sẻ nhanh chóng thu hút hơn 400.000 lượt xem cùng nhiều bình luận quan tâm từ cộng đồng mạng.

