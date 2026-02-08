Không thể rời mắt khi Lisa nhà Khánh Thi - Phan Hiển lần đầu diễn sân khấu, chuẩn 'con nhà nòi'

Mới chỉ hơn 2 tuổi nhưng Lisa - con gái út của cặp đôi "kiện tướng dancesport" Khánh Thi - Phan Hiển đã có màn biểu diễn trên sân khấu khiến cộng đồng mạng tan chảy. Xuất hiện trong lễ hội Tết của trường, cô bé diện áo dài đỏ nổi bật, gương mặt tròn xoe, đôi mắt to đen láy cùng biểu cảm ngây thơ đúng chuẩn "búp bê sống".

Lisa nhà Khánh Thi - Phan Hiển cực xinh yêu trên sân khấu (Ảnh: FBNV)

Theo chia sẻ hài hước của Khánh Thi, đây là lần đầu tiên Lisa đứng trên sân khấu. Cô bé đứng sau một chị lớn hơn để "học bài", loay hoay quan sát nhưng cực kỳ đáng yêu. Điều khiến mẹ bỉm thở phào là Lisa không hề khóc nhè, còn tỏ ra khá dạn dĩ so với độ tuổi.

Khoảnh khắc Lisa giơ tay theo nhịp, lắc lư đầy bản năng nhanh chóng được dân mạng truyền tay nhau. Nhiều người không khỏi xuýt xoa vì thần thái sân khấu và năng lượng âm nhạc quá rõ nét - đúng chất con nhà nòi của bố mẹ là những vũ công hàng đầu Việt Nam.

Đây không phải là lần đầu bé Lisa - con gái Khánh Thi và Phan Hiển nhận được lời khen từ cộng đồng mạng. Với ngoại hình xinh xắn dễ thương cùng sự lém lỉnh, Lisa đã chinh phục được trái tim nhiều khán giả.

Chính Khánh Thi có lần còn chia sẻ hiện tại Lisa còn hot hơn cả bố mẹ, bằng chứng là mỗi lần đăng ảnh Lisa, Facebook của Khánh Thi nhận được tương tác lớn.

Thực tế, Lisa mới hơn 2 tuổi nhưng cô bé đã có lượng fan đông đảo vì vẻ ngoài đáng yêu cùng nhiều khả năng đặc biệt. Theo bố mẹ cô bé chia sẻ, Lisa có khả năng vận động nhảy múa thừa hưởng từ gia đình.

Khánh Thi tiết lộ, khi diện trang phục nhảy múa ra sàn tập cùng bố mẹ và anh chị, Lisa bộc lộ năng khiếu "cảm" nhạc rõ nét. Cô bé mới 2 tuổi có thể bắt chước được các động tác đơn giản của bố mẹ.

Khán giả nhận xét Lisa có gen trội từ bố mẹ và tương lai sẽ theo nghiệp của gia đình.