Động thái gây chú ý của Thu Quỳnh

Chủ nhật, 19:22 08/02/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
GĐXH - Thu Quỳnh đăng tải hình hậu trường phim khiến khán giả tò mò dự án tái xuất của bà mẹ 2 con.

Sau một khoảng thời gian dài tạm nghỉ tập trung cho cuộc sống riêng, mới đây, Thu Quỳnh vừa gây chú ý khi chia sẻ những hình ảnh mới liên quan đến dự án truyền hình sắp lên sóng. Cụ thể, trên trang cá nhân, nữ diễn viên đăng tải loạt ảnh hậu trường kèm dòng trạng thái: "Miệt mài dù mệt nhoài. Lâu rồi, mình không làm phiền các bạn lúc nửa đêm nhỉ. #LửaTrắng coming soon". 

Bài viết nhanh chóng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ và khán giả yêu phim. Ngay dưới bài đăng có khán giả bày tỏ: "Anh Bảo Anh giấu tên phim chỉ viết tắt LT cho khán giả tự đoán. Hóa ra là Lửa Trắng hả Thu Quỳnh. Nghe đã thấy hấp dẫn rùi".

Thu Quỳnh gây chú ý với dự án Lửa Trắng sắp ra mắt năm 2026 - Ảnh 1.

Loạt ảnh hậu trường được Thu Quỳnh đăng tải trên trang cá nhân (Ảnh: FBNV).

Lửa Trắng đánh dấu sự trở lại đáng chú ý của nữ diễn viên Thu Quỳnh trên màn ảnh nhỏ.

Dù chưa tiết lộ nhiều chi tiết về nhân vật, chia sẻ này được xem như tín hiệu đánh dấu màn tái xuất của Thu Quỳnh trên sóng truyền hình. Cô sẽ trở lại với dự án "Lửa Trắng" – một bộ phim cảnh sát hình sự mới của VTV thuộc dòng miniseries chất lượng cao.

Trước đó, diễn viên Bảo Anh cũng hé lộ: "Chuyên án LR (Lằn ranh - PV) vừa kết thúc cũng là lúc tôi tiếp nhận chuyên án LT... Giờ là thời điểm hợp lý để chúc đoàn phim LT thuận buồm xuôi mái, chân cứng thoại mềm, vạn dặm bình an".

Diễn viên Bảo Anh cũng hé lộ dự án mới của VTV.

Hiện tại, ê-kíp sản xuất vẫn chưa công bố thời điểm phát sóng chính thức của "Lửa Trắng". Được biết, "Lửa Trắng" do đạo diễn Bùi Quốc Việt thực hiện, tập trung khai thác những cuộc đấu trí ngầm trong công cuộc phòng, chống tội phạm ma túy – đề tài luôn thu hút sự quan tâm lớn của khán giả truyền hình. 

Bên cạnh Thu Quỳnh, Bảo Anh, dàn diễn viên tham gia phim còn có nhiều gương mặt quen thuộc và được đánh giá cao về thực lực như: Duy Hưng, Việt Hoa và NSƯT Hồ Phong... 

Nam danh ca vừa ly hôn ở tuổi U80: Đi hát từ 4 tuổi, từng điều trị ung thư

Nam danh ca vừa ly hôn ở tuổi U80: Đi hát từ 4 tuổi, từng điều trị ung thư

Câu chuyện văn hóa

Những năm qua, danh ca này nổi tiếng là người sống kín tiếng cả trong âm nhạc lẫn chuyện đời tư.

Mẹ đơn thân có 2 con riêng lấy ca sĩ Việt đình đám: "Biết ơn chồng vì chưa bao giờ chê mình"

Mẹ đơn thân có 2 con riêng lấy ca sĩ Việt đình đám: "Biết ơn chồng vì chưa bao giờ chê mình"

Giải trí
Nữ NSND mang hàm Đại tá khoe mái tóc bạc 'gây sốt'

Nữ NSND mang hàm Đại tá khoe mái tóc bạc 'gây sốt'

Giải trí
Tin vui của Việt Hương ở tuổi 50

Tin vui của Việt Hương ở tuổi 50

Giải trí
Hồng Đăng vừa trở lại phim giờ vàng VTV đã gây tranh cãi

Hồng Đăng vừa trở lại phim giờ vàng VTV đã gây tranh cãi

Giải trí

Tòa soạn Quảng cáo
Top