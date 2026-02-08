Động thái gây chú ý của Thu Quỳnh

Sau một khoảng thời gian dài tạm nghỉ tập trung cho cuộc sống riêng, mới đây, Thu Quỳnh vừa gây chú ý khi chia sẻ những hình ảnh mới liên quan đến dự án truyền hình sắp lên sóng. Cụ thể, trên trang cá nhân, nữ diễn viên đăng tải loạt ảnh hậu trường kèm dòng trạng thái: "Miệt mài dù mệt nhoài. Lâu rồi, mình không làm phiền các bạn lúc nửa đêm nhỉ. #LửaTrắng coming soon".

Bài viết nhanh chóng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ và khán giả yêu phim. Ngay dưới bài đăng có khán giả bày tỏ: "Anh Bảo Anh giấu tên phim chỉ viết tắt LT cho khán giả tự đoán. Hóa ra là Lửa Trắng hả Thu Quỳnh. Nghe đã thấy hấp dẫn rùi".

Loạt ảnh hậu trường được Thu Quỳnh đăng tải trên trang cá nhân (Ảnh: FBNV).

Lửa Trắng đánh dấu sự trở lại đáng chú ý của nữ diễn viên Thu Quỳnh trên màn ảnh nhỏ.

Dù chưa tiết lộ nhiều chi tiết về nhân vật, chia sẻ này được xem như tín hiệu đánh dấu màn tái xuất của Thu Quỳnh trên sóng truyền hình. Cô sẽ trở lại với dự án "Lửa Trắng" – một bộ phim cảnh sát hình sự mới của VTV thuộc dòng miniseries chất lượng cao.

Trước đó, diễn viên Bảo Anh cũng hé lộ: "Chuyên án LR (Lằn ranh - PV) vừa kết thúc cũng là lúc tôi tiếp nhận chuyên án LT... Giờ là thời điểm hợp lý để chúc đoàn phim LT thuận buồm xuôi mái, chân cứng thoại mềm, vạn dặm bình an".

Diễn viên Bảo Anh cũng hé lộ dự án mới của VTV.

Hiện tại, ê-kíp sản xuất vẫn chưa công bố thời điểm phát sóng chính thức của "Lửa Trắng". Được biết, "Lửa Trắng" do đạo diễn Bùi Quốc Việt thực hiện, tập trung khai thác những cuộc đấu trí ngầm trong công cuộc phòng, chống tội phạm ma túy – đề tài luôn thu hút sự quan tâm lớn của khán giả truyền hình.

Bên cạnh Thu Quỳnh, Bảo Anh, dàn diễn viên tham gia phim còn có nhiều gương mặt quen thuộc và được đánh giá cao về thực lực như: Duy Hưng, Việt Hoa và NSƯT Hồ Phong...