Bắt tạm giam thiếu niên 17 tuổi chạy xe máy tông gãy chân Trung tá CSGT
Khi được lệnh dừng xe để kiểm tra, Phong không chấp hành mà lao thẳng xe vào Trung tá CSGT khiến Trung tá bị hất tung rồi ngã xuống đường, gãy chân và chấn thương vùng mặt.
Ngày 20/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Đại Phong (17 tuổi, trú tỉnh Quảng Trị) để điều tra về hành vi "Giết người", liên quan đến vụ lao xe máy tông gãy chân một cán bộ CSGT khi đang làm nhiệm vụ.
Theo điều tra ban đầu, sáng 11/8, Tổ công tác Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng) do Trung tá Nguyễn Hoàng Trung làm tổ trưởng, thực hiện kiểm soát giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Liên Hương (huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ).
Trong quá trình làm nhiệm vụ, Trung tá Nguyễn Hoàng Trung phát hiện Trần Đại Phong điều khiển xe máy chở theo một người ngồi phía sau có dấu hiệu chạy quá tốc độ nên ra hiệu lệnh dừng để kiểm tra.
Tuy nhiên, Phong không chấp hành mà lao thẳng xe vào Trung tá Trung khiến anh bị hất tung rồi ngã xuống đường, gãy chân và chấn thương vùng mặt.
Ngay sau đó, Trung tá Trung được đưa đi cấp cứu và chuyển đến Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM để điều trị. Còn Phong nhanh chóng bị tổ công tác khống chế, đưa về trụ sở Công an xã Liên Hương để xử lý.
