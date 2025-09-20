CSGT Hà Nội mạnh tay dẹp loạn xe ‘khủng’ phá đường Vân Trì
GĐXH - Dù tuyến đường Vân Trì (xã Phúc Thịnh, TP Hà Nội) đã được cắm biển giới hạn tải trọng 10 tấn, hàng loạt xe tải, xe đầu kéo, xe bồn bê tông vẫn ngang nhiên đi vào mỗi ngày. Sự coi thường quy định này khiến mặt đường bong chóc, bụi bặm phủ trắng, đe dọa an toàn giao thông và sức khỏe người dân.
Những ngày giữa tháng 9, PV Báo Sức khỏe và Đời sống tiếp tục ghi nhận trên tuyến đường Vân Trì cho thấy, cảnh tượng giao thông tại đây tiếp tục thật sự đáng báo động. Mặc dù biển báo giới hạn tải trọng 10 tấn được cắm tại đầu tuyến, từng đoàn xe tải trọng lớn vẫn rầm rập lưu thông, từ xe đầu kéo chở vật liệu xây dựng đến xe bồn bê tông mang logo Hoàng Minh, bê tông Chèm,...
Mỗi khi những "hung thần" này đi qua, mặt đường rung chuyển, từng mảng nhựa đường đã cũ bong tróc, tạo nên nhiều ổ gà, sống trâu. Bụi đất từ bánh xe cuốn lên mù mịt, phủ kín hàng cây ven đường, mái nhà ở hai bên. Người đi xe máy, xe đạp phải nín thở, che kín mặt, cố gắng di chuyển thật chậm để tránh những làn khói bụi cuộn lên như sương. Đặc biệt, đoạn trước cổng ra vào nơi tập kết của bê tông Chèm càng đáng báo động, mức độ ô nhiễm trầm trọng.
Theo phản ánh của người dân, tình trạng này đã kéo dài nhiều năm qua. Dù cơ quan chức năng đã nhiều lần tuyên truyền, gắn biển giới hạn tải trọng, nhưng nhiều tài xế và doanh nghiệp vận tải vẫn phớt lờ.
"Trời nắng thì bụi mù, trời mưa thì mặt đường nát khiến nước đọng, trơn trượt, xe máy đi qua rất nguy hiểm. Trẻ con, người già muốn ra ngoài đều phải chờ vắng xe mới dám bước xuống đường. Bên cạnh đó, đường Vân Trì được thiết kế dành cho xe có tải trọng tối đa 10 tấn. Việc các phương tiện trọng tải lớn cố tình lưu thông không chỉ phá hỏng kết cấu hạ tầng, gây ô nhiễm môi trường mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng" - anh Nguyễn Anh Ngọc một người dân hay đi qua tuyến đường bức xúc.
Một số phương tiện vi phạm bị lực lượng CSGT kiểm tra, xử lý.
Trước thực trạng trên, sáng 18/9, PV đã phối hợp với Đội CSGT số 15, Phòng CSGT – Công an TP Hà Nội tiến hành kiểm tra, xử lý. Chỉ trong vài giờ, lực lượng chức năng đã lập biên bản nhiều trường hợp vi phạm, trong đó nhiều xe đầu kéo chở vật liệu và xe bồn bê tông Hoàng Minh chở quá tải, đi vào đường cấm. Các tài xế cam kết không tái phạm và bị xử phạt theo quy định.
Người dân kỳ vọng với sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng, tuyến đường Vân Trì sẽ sớm được trả lại sự yên bình, sạch sẽ. Họ mong rằng những chiếc xe "khủng" chỉ còn là ký ức, để người đi đường không còn phải sống chung với bụi bặm, tiếng ồn và nỗi lo tai nạn rình rập mỗi ngày.
Như Gia đình và Xã hội đã thông tin trước đó, trên tuyến đường Vân Trì (Đông Anh cũ, Hà Nội), mặc dù đã được cắm biển giới hạn trọng tải 10 tấn, mỗi ngày vẫn phải oằn mình gánh hàng trăm lượt xe trọng tải lớn chở vật liệu xây dựng, phóng nhanh, tung bụi mù mịt, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và ô nhiễm nghiêm trọng.
Theo chân phương tiện chở vật liệu mang biển kiểm soát 29RM-026.08, đích đến là khu lối vào Công ty CP Công thương và Dịch vụ Việt Nam, nơi có các tổ hợp của các công ty như: Công ty CP Xây dựng – Sản xuất – Kinh doanh Bê tông Chèm MLS, Công ty Novo Việt Tiệp, Nhà máy Bê tông Amacao, Gạch Bê tông Amacao Việt Nam, Bê tông Hoàng Minh…
Trước đó, tại khu vực này, sau khi báo chí phản ánh, lực lượng CSGT đã nhiều lần toàn tra, xử lý hàng loạt các phương tiện đi vào đường Vân Trì. Tuy nhiên, đến nay nhiều phương tiện vẫn bất chấp vi phạm.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.
Video CSGT Hà Nội mạnh tay dẹp loạn xe 'khủng' phá đường Vân Trì:
Cháy căn hộ chung cư ở TP HCM, nhiều người hoảng loạnThời sự - 6 giờ trước
Một căn hộ ở tầng 11 chung cư Golden Maison (phường Đức Nhuận, TP HCM) bất ngờ bốc cháy khiến nhiều người lo sợ, tìm cách thoát xuống bên dưới
Lợi dụng thời tiết sau mưa bão, người đàn ông khai thác trái phép 6,893m3 gỗThời sự - 17 giờ trước
GĐXH – Sau khi tiến hành xác minh, Hạt Kiểm lâm Lang Chánh (Thanh Hóa) đã xử phạt hơn 66 triệu đồng đối với ông Cao Văn Duyên vì hành vi khai thác rừng trái pháp luật.
Tin sáng 20/9: Dự báo 1 cơn bão rất mạnh có nguy cơ ảnh hưởng tới nước ta; Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa nói gì sau khi người tố cô bị khởi tố?Thời sự - 21 giờ trước
GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong những ngày tới, một cơn bão rất mạnh có thể ảnh hưởng tới nước ta; Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa sau thời gian im lặng đã chính thức lên tiếng.
Va chạm với ô tô dưới cầu vượt, đôi vợ chồng tử vong tại chỗThời sự - 1 ngày trước
Trên đường từ Vĩnh Long trở lại TP Cần Thơ sau khi đi khám bệnh, đôi vợ chồng không may va chạm với xe ben dưới gầm cầu vượt Chà Và, tử vong tại chỗ.
Vụ nhân viên quán cà phê ở Hà Nội bị hành hung: Công an làm việc với ‘tổng tài’Thời sự - 1 ngày trước
Liên quan đến vụ hành hung con trai chủ quán cà phê tại Khu đô thị Times City, Hà Nội, lãnh đạo Công an phường Vĩnh Tuy xác nhận đã mời các bên liên quan đến làm việc.
Tin bão mới nhất: Bão Ragasa tiến vào Biển Đông với cường độ cấp siêu bão giật trên cấp 17, khu vực nào nước ta có thể bị ảnh hưởng?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo của cơ quan khí tượng, đầu tuần tới, bão Ragasa tiến vào Biển Đông. Cơn bão này được nhận định là rất mạnh, có thể đạt cấp siêu bão (cấp 17).
Thông tin mới vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến 12 người thương vong ở Quảng TrịThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo thông tin từ Cục Đăng kiểm VIệt Nam, xe tải biển kiểm soát 37C-587.63 vẫn còn hạn đăng kiểm.
Người dân miền Bắc lại sắp hứng chịu những đợt mưa như trút nước do ảnh hưởng của siêu bão?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo của cơ quan khí tượng, trong thời gian tới, Biển Đông có thể đón thêm cơn bão cường độ mạnh, khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta.
Tin sáng 19/9: Phim 'Mưa đỏ' đạt kỷ lục doanh thu hơn 670 tỷ đồng; diễn biến mới vụ nam nhân viên bị 'tổng tài' sai người hành hung khi nhắc không hút thuốc trong quánThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Phim "Mưa đỏ" đã vượt mốc doanh thu hơn 670 tỷ đồng sau gần 1 tháng công chiếu; Công an phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) mời những người liên quan trong clip đánh nhân viên quán cà phê nghi do bị nhắc hút thuốc lên làm việc.
Bão số 8 chưa qua, Biển Đông lại sắp đón bão số 9 cường độ mạnh, khả năng ảnh hưởng đất liền nước taThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, bão số 8 đang trên vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Dự báo trong thời gian tới, Biển Đông có thể đón thêm cơn bão cường độ mạnh, khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta.
Tin sáng 19/9: Phim 'Mưa đỏ' đạt kỷ lục doanh thu hơn 670 tỷ đồng; diễn biến mới vụ nam nhân viên bị 'tổng tài' sai người hành hung khi nhắc không hút thuốc trong quánThời sự
GĐXH - Phim "Mưa đỏ" đã vượt mốc doanh thu hơn 670 tỷ đồng sau gần 1 tháng công chiếu; Công an phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) mời những người liên quan trong clip đánh nhân viên quán cà phê nghi do bị nhắc hút thuốc lên làm việc.