CSGT Hà Nội mạnh tay dẹp loạn xe ‘khủng’ phá đường Vân Trì

Thứ bảy, 18:53 20/09/2025 | Thời sự
GĐXH - Dù tuyến đường Vân Trì (xã Phúc Thịnh, TP Hà Nội) đã được cắm biển giới hạn tải trọng 10 tấn, hàng loạt xe tải, xe đầu kéo, xe bồn bê tông vẫn ngang nhiên đi vào mỗi ngày. Sự coi thường quy định này khiến mặt đường bong chóc, bụi bặm phủ trắng, đe dọa an toàn giao thông và sức khỏe người dân.

Những ngày giữa tháng 9, PV Báo Sức khỏe và Đời sống tiếp tục ghi nhận trên tuyến đường Vân Trì cho thấy, cảnh tượng giao thông tại đây tiếp tục thật sự đáng báo động. Mặc dù biển báo giới hạn tải trọng 10 tấn được cắm tại đầu tuyến, từng đoàn xe tải trọng lớn vẫn rầm rập lưu thông, từ xe đầu kéo chở vật liệu xây dựng đến xe bồn bê tông mang logo Hoàng Minh, bê tông Chèm,...

Mỗi khi những "hung thần" này đi qua, mặt đường rung chuyển, từng mảng nhựa đường đã cũ bong tróc, tạo nên nhiều ổ gà, sống trâu. Bụi đất từ bánh xe cuốn lên mù mịt, phủ kín hàng cây ven đường, mái nhà ở hai bên. Người đi xe máy, xe đạp phải nín thở, che kín mặt, cố gắng di chuyển thật chậm để tránh những làn khói bụi cuộn lên như sương. Đặc biệt, đoạn trước cổng ra vào nơi tập kết của bê tông Chèm càng đáng báo động, mức độ ô nhiễm trầm trọng.

CSGT Hà Nội xử lý xe quá tải trên đường Vân Trì để bảo vệ an toàn giao thông - Ảnh 1.

Hình ảnh một xe trọng tải lớn đi vào đường Vân Trì.

Theo phản ánh của người dân, tình trạng này đã kéo dài nhiều năm qua. Dù cơ quan chức năng đã nhiều lần tuyên truyền, gắn biển giới hạn tải trọng, nhưng nhiều tài xế và doanh nghiệp vận tải vẫn phớt lờ.

"Trời nắng thì bụi mù, trời mưa thì mặt đường nát khiến nước đọng, trơn trượt, xe máy đi qua rất nguy hiểm. Trẻ con, người già muốn ra ngoài đều phải chờ vắng xe mới dám bước xuống đường. Bên cạnh đó, đường Vân Trì được thiết kế dành cho xe có tải trọng tối đa 10 tấn. Việc các phương tiện trọng tải lớn cố tình lưu thông không chỉ phá hỏng kết cấu hạ tầng, gây ô nhiễm môi trường mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng" - anh Nguyễn Anh Ngọc một người dân hay đi qua tuyến đường bức xúc.

CSGT Hà Nội xử lý xe quá tải trên đường Vân Trì để bảo vệ an toàn giao thông - Ảnh 2.
CSGT Hà Nội xử lý xe quá tải trên đường Vân Trì để bảo vệ an toàn giao thông - Ảnh 3.

Một số phương tiện vi phạm bị lực lượng CSGT kiểm tra, xử lý.

Trước thực trạng trên, sáng 18/9, PV đã phối hợp với Đội CSGT số 15, Phòng CSGT – Công an TP Hà Nội tiến hành kiểm tra, xử lý. Chỉ trong vài giờ, lực lượng chức năng đã lập biên bản nhiều trường hợp vi phạm, trong đó nhiều xe đầu kéo chở vật liệu và xe bồn bê tông Hoàng Minh chở quá tải, đi vào đường cấm. Các tài xế cam kết không tái phạm và bị xử phạt theo quy định.

Người dân kỳ vọng với sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng, tuyến đường Vân Trì sẽ sớm được trả lại sự yên bình, sạch sẽ. Họ mong rằng những chiếc xe "khủng" chỉ còn là ký ức, để người đi đường không còn phải sống chung với bụi bặm, tiếng ồn và nỗi lo tai nạn rình rập mỗi ngày.

CSGT Hà Nội xử lý xe quá tải trên đường Vân Trì để bảo vệ an toàn giao thông - Ảnh 4.

Chỉ trong thời gian ngắn, 2 phương tiện đi vào đường cấm đã bị lực lượng chức năng xử lý, lập biên bản vi phạm.

Như Gia đình và Xã hội đã thông tin trước đó, trên tuyến đường Vân Trì (Đông Anh cũ, Hà Nội), mặc dù đã được cắm biển giới hạn trọng tải 10 tấn, mỗi ngày vẫn phải oằn mình gánh hàng trăm lượt xe trọng tải lớn chở vật liệu xây dựng, phóng nhanh, tung bụi mù mịt, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và ô nhiễm nghiêm trọng.

Theo chân phương tiện chở vật liệu mang biển kiểm soát 29RM-026.08, đích đến là khu lối vào Công ty CP Công thương và Dịch vụ Việt Nam, nơi có các tổ hợp của các công ty như: Công ty CP Xây dựng – Sản xuất – Kinh doanh Bê tông Chèm MLS, Công ty Novo Việt Tiệp, Nhà máy Bê tông Amacao, Gạch Bê tông Amacao Việt Nam, Bê tông Hoàng Minh…

Trước đó, tại khu vực này, sau khi báo chí phản ánh, lực lượng CSGT đã nhiều lần toàn tra, xử lý hàng loạt các phương tiện đi vào đường Vân Trì. Tuy nhiên, đến nay nhiều phương tiện vẫn bất chấp vi phạm.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.

Video CSGT Hà Nội mạnh tay dẹp loạn xe 'khủng' phá đường Vân Trì:

Nhật Tân
