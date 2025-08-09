Tạm giữ người đàn ông ngoại quốc say xỉn hành hung CSGT ở Khánh Hòa
Người đàn ông quốc tịch Nga đấm vào miệng, gây thương tích cho trung tá cảnh sát giao thông (CSGT) ở tỉnh Khánh Hòa.
Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tống đạt quyết định tạm giữ hình sự đối với Khafizov Artur (19 tuổi, quốc tịch Nga), đang lưu trú tại một khách sạn tại phường Nam Nha Trang, để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.
Khafizov Artur là người đã đấm vào mặt Trung tá CSGT Ngô Tùng Giang khi cán bộ này đang làm nhiệm vụ.
Theo công an, sau khi sử dụng rượu bia, từ tối 6/8 đến gần sáng 7/8, Khafizov Artur điều khiển xe mô tô biển số 79C1 - 221.xx chở theo 1 người phụ nữ nước ngoài (chưa rõ lai lịch) chạy trên đường Trần Phú (phường Nha Trang).
Đến 6h10 ngày 7/8, khi đến ngã ba Tuệ Tĩnh - Trần Phú, Khafizov Artur tông vào xe máy của bà V.T.Đ.T. (53 tuổi, trú phường Nam Nha Trang) khiến bà T. ngã xuống đường.
Sau khi sự việc xảy ra, người phụ nữ đi cùng Khafizov Artur rời khỏi hiện trường, còn Khafizov Artur bị một số người dân giữ lại, trình báo cho lực lượng chức năng.
Tiếp nhận tin báo, Trung tá Ngô Tùng Giang - cán bộ Tổ CSGT địa bàn Nha Trang đến giải quyết vụ việc.
Quá trình xử lý vụ việc, Trung tá Giang dùng phần mềm phiên dịch trên điện thoại để trao đổi với Khafizov Artur. Tuy nhiên, Khafizov Artur bất ngờ đi vòng từ phía sau dùng tay đấm vào vùng miệng của Trung tá Giang, khiến chiến sĩ này bị thương.
Sau khi đấm cán bộ CSGT, người đàn ông quốc tịch Nga bị CSGT và công an địa phương khống chế, đưa về trụ sở làm việc.
Qua kiểm tra, kết quả kiểm tra cho thấy nồng độ cồn trong khí thở của Khafizov Artur là 0,644mg/l.
Cơ quan chức năng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Khafizov Artur, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.
Chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông đường bộ khu vực Nha Trang, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã cho Trung tá Giang nghỉ phép vài ngày để ổn định sức khỏe, tinh thần.
Hà Nội: Cháy cửa hàng thời trang trên phố Phạm Ngọc ThạchThời sự - 1 giờ trước
GĐXH - Sáng 9/8, đám cháy lớn bất ngờ bùng phát tại một cửa hàng thời trang trên phố Phạm Ngọc Thạch (phường Kim Liên, TP Hà Nội). May mắn, vụ cháy đã được kịp thời khống chế, không có thương vong về người.
Trao quyết định phê chuẩn ông Nguyễn Mạnh Cường làm Phó chủ tịch UBND TP.HCMXã hội - 2 giờ trước
Ông Nguyễn Mạnh Cường, 46 tuổi, được Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM, dự kiến phụ trách việc triển khai các cơ chế đặc thù.
Năm 2025, ngành học nào của Đại học Bách khoa Hà Nội lấy điểm chuẩn cao nhất?Giáo dục - 2 giờ trước
GĐXH - Với xét điểm thi tốt nghiệp THPT, các ngành dự kiến lấy điểm chuẩn cao nhất của Đại học Bách khoa Hà Nội lên đến 28 điểm.
Hà Nội xóa chợ cóc, chợ tạm: Khó nhưng phải làmXã hội - 3 giờ trước
UBND thành phố Hà Nội quyết tâm xử lý dứt điểm các chợ không phù hợp quy hoạch, các tụ điểm kinh doanh tự phát và hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ trên địa bàn trong năm 2025.
Nghệ An: Người dân các bản bị cô lập chủ động vận chuyển nhu yếu phẩm qua sôngXã hội - 3 giờ trước
Nhiều ngày qua, khi mực nước sông Nậm Nơn xuống thấp, người dân ở các bản cô lập do mưa lũ ở xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An đã chủ động tăng số lượng, lượt thuyền máy tham gia vận chuyển lương thực cho bản.
Cứu con trai khỏi bẫy lừa bán nội tạng, người mẹ xúc động gửi thư cảm ơn công anXã hội - 3 giờ trước
in theo lời dụ dỗ trên mạng, một thanh niên Tuyên Quang bị lừa sang Campuchia, bị đánh đập, chích điện, dọa bán nội tạng.
Cận cảnh đại công trường dự án mở rộng cao tốc nghìn tỷXã hội - 4 giờ trước
Sau lễ khởi công, dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên đang được đẩy nhanh tiến độ với hàng trăm công nhân thi công tại nhiều mũi. Dự án kỳ vọng hoàn chỉnh hạ tầng giao thông khu vực, tăng năng lực kết nối giữa các địa phương.
Ngày sinh Âm lịch của người ''cày cuốc' không biết mệt, về già sống như vuaĐời sống - 4 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi, có những người sinh vào các ngày Âm lịch đặc biệt mang trong mình năng lượng bền bỉ, làm việc không ngừng nghỉ và luôn hướng về một cuộc sống tươi sáng.
Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia, chủ mưu cầm đầu là người nước ngoàiXã hội - 5 giờ trước
Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vừa triệt phá thành công một đường dây mang thai hộ vì mục đích thương mại quy mô lớn, hoạt động xuyên quốc gia, do một đối tượng người Trung Quốc cầm đầu.
Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2025 sẽ ra sao?Xã hội - 5 giờ trước
Đại diện Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã có những phân tích, dự đoán về điểm chuẩn các ngành học năm 2025.
'Tính từng cọng hành': 3 con giáp sống siêu thực tế, làm gì cũng cân, đo, đong, đếmĐời sống
GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người không bao giờ hành động bốc đồng mà luôn suy xét thiệt hơn, khiến ai tiếp xúc cũng phải nể phục độ "cao tay". Bạn có thuộc nhóm con giáp này?