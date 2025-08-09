Tạm giữ người đàn ông ngoại quốc say xỉn hành hung CSGT ở Khánh Hòa

Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tống đạt quyết định tạm giữ hình sự đối với Khafizov Artur (19 tuổi, quốc tịch Nga), đang lưu trú tại một khách sạn tại phường Nam Nha Trang, để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Khafizov Artur là người đã đấm vào mặt Trung tá CSGT Ngô Tùng Giang khi cán bộ này đang làm nhiệm vụ.

Thời điểm cán bộ CSGT địa bàn Nha Trang hòa giải cho các bên liên quan. (Ảnh: CA)

Theo công an, sau khi sử dụng rượu bia, từ tối 6/8 đến gần sáng 7/8, Khafizov Artur điều khiển xe mô tô biển số 79C1 - 221.xx chở theo 1 người phụ nữ nước ngoài (chưa rõ lai lịch) chạy trên đường Trần Phú (phường Nha Trang).

Đến 6h10 ngày 7/8, khi đến ngã ba Tuệ Tĩnh - Trần Phú, Khafizov Artur tông vào xe máy của bà V.T.Đ.T. (53 tuổi, trú phường Nam Nha Trang) khiến bà T. ngã xuống đường.

Sau khi sự việc xảy ra, người phụ nữ đi cùng Khafizov Artur rời khỏi hiện trường, còn Khafizov Artur bị một số người dân giữ lại, trình báo cho lực lượng chức năng.

Tiếp nhận tin báo, Trung tá Ngô Tùng Giang - cán bộ Tổ CSGT địa bàn Nha Trang đến giải quyết vụ việc.

Quá trình xử lý vụ việc, Trung tá Giang dùng phần mềm phiên dịch trên điện thoại để trao đổi với Khafizov Artur. Tuy nhiên, Khafizov Artur bất ngờ đi vòng từ phía sau dùng tay đấm vào vùng miệng của Trung tá Giang, khiến chiến sĩ này bị thương.

Sau khi đấm cán bộ CSGT, người đàn ông quốc tịch Nga bị CSGT và công an địa phương khống chế, đưa về trụ sở làm việc.

Qua kiểm tra, kết quả kiểm tra cho thấy nồng độ cồn trong khí thở của Khafizov Artur là 0,644mg/l.

Cơ quan chức năng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Khafizov Artur, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông đường bộ khu vực Nha Trang, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã cho Trung tá Giang nghỉ phép vài ngày để ổn định sức khỏe, tinh thần.