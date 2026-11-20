Khi con gái thông báo muốn chuyển đến sống cùng bạn trai trước khi kết hôn, tôi đã phản đối ngay lập tức. Tôi sợ con chịu thiệt thòi, sợ những lời dị nghị và lo rằng nếu mối quan hệ không đi đến hôn nhân, người tổn thương nhiều nhất sẽ là con. Nhưng chồng tôi lại có suy nghĩ khác. Một câu hỏi của anh trong bữa cơm tối khiến tôi phải nhìn lại cách mình đang đối xử với con gái đã trưởng thành.

Con gái tôi năm nay 26 tuổi, tốt nghiệp đại học và có công việc ổn định ở thành phố. Con yêu bạn trai được hơn hai năm. Cậu ấy bằng tuổi con, làm cùng lĩnh vực, gia đình ở tỉnh khác. Hai đứa đã vài lần đưa nhau về nhà chơi, bố mẹ hai bên cũng biết chuyện tình cảm của chúng.

Tôi không phản đối mối quan hệ này. Qua những lần tiếp xúc, tôi thấy bạn trai con khá chững chạc, lễ phép và biết quan tâm đến người khác. Tôi từng nghĩ nếu hai đứa tiếp tục tìm hiểu, sang năm bàn chuyện cưới xin cũng là hợp lý.

Thế nhưng, cách đây không lâu, con gái bất ngờ nói với bố mẹ rằng hai đứa muốn thuê một căn hộ để sống chung trước khi quyết định kết hôn.

Tôi tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại. Khi con xác nhận, tôi lập tức không đồng ý.

Tôi nói con gái chưa kết hôn mà đã sống chung là không nên. Dù xã hội bây giờ cởi mở hơn, nhưng không phải ai cũng có suy nghĩ giống nhau. Nếu sau này hai đứa không đến được với nhau, con sẽ phải đối diện với những lời bàn tán, thậm chí gặp khó khăn khi bắt đầu một mối quan hệ mới.

Tôi còn lo con sẽ chịu thiệt thòi nếu dành quá nhiều tình cảm, thời gian và công sức cho một mối quan hệ chưa có sự cam kết rõ ràng. Phụ nữ dù hiện đại đến đâu, tôi vẫn nghĩ cần biết giữ cho mình một đường lui.

Cuộc tranh luận căng thẳng và câu hỏi khiến người mẹ lặng người

Con gái nghe hết rồi giải thích rằng hai đứa không phải quyết định bồng bột. Cả hai muốn có thời gian tìm hiểu kỹ hơn về thói quen sinh hoạt, cách chi tiêu, việc nhà và cách giải quyết những bất đồng khi cùng sống dưới một mái nhà.

Con nói yêu nhau và gặp nhau vài buổi mỗi tuần rất khác với việc cùng chịu trách nhiệm cho một cuộc sống chung. Nếu có những khác biệt không thể dung hòa, con muốn nhận ra trước khi kết hôn, thay vì cưới xong mới phát hiện rồi cả hai cùng khổ.

Tôi nghe nhưng vẫn không đồng tình. Tôi cho rằng nếu đã xác định nghiêm túc thì nên tiến tới hôn nhân, còn nếu chưa chắc chắn thì không cần thiết phải sống chung.

Cuộc nói chuyện kết thúc trong không khí căng thẳng. Con gái bỏ về phòng, còn tôi cứ nghĩ mãi về quyết định của con.

Tối hôm ấy, khi chỉ còn hai vợ chồng, tôi tiếp tục kể với chồng những điều mình lo lắng. Tôi mong anh sẽ đồng tình và cùng khuyên con thay đổi ý định.

Nhưng chồng tôi lại hỏi: "Em phản đối vì con chưa sẵn sàng chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình, hay vì em sợ người khác đánh giá con?".

Tôi hơi bất ngờ, đáp rằng cả hai. Chồng tôi im lặng một lúc rồi nói: "Ngày trước, chúng ta lấy nhau vì đến tuổi, vì gia đình hai bên thấy phù hợp. Sau khi cưới mới biết tính cách, thói quen của nhau. Có những chuyện phải mất nhiều năm mới hiểu hết. Bây giờ con muốn tìm hiểu kỹ người sẽ sống cùng mình cả đời, tại sao mình lại chỉ nhìn thấy điều đáng sợ?".

Tôi không trả lời được.

Thay vì cấm đoán gay gắt, những phân tích điềm tĩnh của người chồng giúp người mẹ nhận ra cần lắng nghe và trang bị sự tỉnh táo cho con gái trước lựa chọn sống thử. Ảnh minh họa.

Chồng tôi nói thêm rằng anh không có ý khuyến khích con sống chung bằng mọi giá. Anh cũng có những băn khoăn về trách nhiệm, sự an toàn và tương lai của hai đứa. Nhưng nếu chỉ dùng kinh nghiệm của thế hệ mình để cấm đoán, chúng tôi có thể khiến con ngại chia sẻ những quyết định quan trọng trong cuộc sống.

Anh hỏi tôi một câu nữa: "Nếu con nghe lời mình, cưới ngay rồi sau đó phát hiện hai đứa không thể sống với nhau, lúc ấy em có chắc mình sẽ không tiếc vì đã không để con có thời gian tìm hiểu?".

Trang bị cho con sự tỉnh táo thay vì cấm đoán bằng nỗi sợ

Câu hỏi ấy khiến tôi suy nghĩ rất lâu.

Tôi nhớ lại cuộc hôn nhân của mình. Ngày mới cưới, tôi và chồng cũng từng có những bất đồng về tiền bạc, việc nhà, cách ứng xử với gia đình hai bên. Có những chuyện nếu không cùng nhau điều chỉnh, có lẽ cuộc sống đã chẳng được như hôm nay.

Tôi hiểu điều con gái nói không phải không có lý. Một người có thể rất yêu ai đó nhưng chưa chắc đã phù hợp để sống cùng. Hôn nhân không chỉ có tình cảm mà còn là trách nhiệm, sự chia sẻ và khả năng cùng nhau giải quyết những vấn đề thường ngày.

Tuy nhiên, tôi vẫn không thể gạt bỏ hết những lo lắng của một người mẹ. Tôi sợ con gái đặt niềm tin nhầm chỗ, sợ con bị tổn thương, sợ những cam kết ban đầu không được thực hiện như lời hứa. Tôi cũng muốn biết nếu hai đứa quyết định sống chung thì quyền lợi, tài chính, trách nhiệm và cách bảo vệ bản thân của con sẽ được tính đến thế nào.

Vài ngày sau, tôi chủ động gọi con gái ra nói chuyện. Tôi bảo mình vẫn còn nhiều băn khoăn, nhưng sẽ không vội vàng gạt bỏ mong muốn của con. Tôi muốn hai đứa suy nghĩ nghiêm túc về những vấn đề có thể phát sinh, đặc biệt là sự tự nguyện, trách nhiệm tài chính, biện pháp tránh thai, sức khỏe sinh sản và cách xử lý nếu một ngày không còn muốn tiếp tục mối quan hệ.

Con gái nắm tay tôi, nói rằng hai đứa cũng đã nghĩ đến những điều ấy và sẽ không quyết định chỉ vì muốn được ở gần nhau.

Tôi chưa hoàn toàn yên tâm, cũng chưa thể nói mình đã đồng ý với lựa chọn của con. Nhưng tôi bắt đầu hiểu rằng trưởng thành không có nghĩa là phải sống theo đúng những gì cha mẹ từng trải qua.

Có lẽ điều tôi cần làm không phải là quyết định thay con nên sống chung hay phải cưới, mà là giúp con nhìn rõ những rủi ro, hiểu quyền và trách nhiệm của mình trước khi lựa chọn.

Tôi vẫn mong một ngày con gái có được cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nhưng sau câu hỏi của chồng, tôi nhận ra hạnh phúc ấy không thể chỉ được xây dựng bằng nỗi sợ của mẹ hay những khuôn mẫu mà thế hệ trước cho là đúng.

Điều tôi mong nhất lúc này là dù lựa chọn thế nào, con vẫn đủ tỉnh táo để bảo vệ mình và đủ tin tưởng để khi gặp khó khăn, con không ngại trở về kể với bố mẹ.

Lý Vân

Suốt 4 năm giữ hộ tiền tiết kiệm cho con gái, tôi chết lặng khi nhận cuộc gọi bất ngờ từ con rể GĐXH - Duy trì thói quen từ thời còn độc thân, người con gái sau khi lập gia đình vẫn đều đặn chuyển tiền thưởng, tiền tiết kiệm nhờ mẹ đẻ giữ hộ. Cho rằng đó là khoản tiền riêng của con nên người mẹ vui vẻ nhận giữ mà không hề hay biết sự mập mờ này suýt đẩy hôn nhân của các con vào rạn nứt cho đến khi nhận được một cuộc gọi từ con rể.