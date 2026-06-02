Kim Tuyến, Isaac được đề cử gương mặt đẹp nhất thế giới
Diễn viên Kim Tuyến, ca sĩ Isaac, Chi Xê là những nghệ sĩ Việt mới nhất được đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candler.
Ngày 30/5, TC Candler tiếp tục công bố danh sách đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026. Trong danh sách mới nhất, xuất hiện gương mặt đến từ Việt Nam đó là diễn viên Kim Tuyến.
NSƯT Kim Tuyến cùng bảng đề cử với các gương mặt quốc tế bao gồm diễn viên, người mẫu Ana Isabel Rosso, người mẫu Cele Aloe, diễn viên Deepika Padukone, ca sĩ Dita Karang, diễn viên Pattranite Limpatiyakorn.
Việc Kim Tuyến lọt vào bảng xếp hạng top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới đã thu hút sự chú ý của khán giả Việt Nam. Nữ diễn viên được nhận xét trẻ trung, rạng rỡ dù sắp bước sang tuổi 40.
Trần Thị Kim Tuyến sinh ngày 21/3/1987 tại TPHCM, nổi bật với chiều cao 1,72 m, từng giành giải nhì cuộc thi Phụ nữ Thế kỷ XXI. Sau đó, Kim Tuyến bén duyên điện ảnh, tham gia hàng loạt bộ phim như Chuyện tình đảo ngọc, Cát nóng, Ngủ với hồn ma, Tuổi thanh xuân, Mộng phù hoa...
Những năm gần đây, Kim Tuyến tiếp tục chuyển mình với các vai diễn trưởng thành, gai góc hơn ở cả địa hạt truyền hình lẫn điện ảnh như Vợ hiền mới ác, Mẹ biển, Nữ luật sư ... Năm 2023, cô được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú như một sự ghi nhận cho những đóng góp bền bỉ đối với nghệ thuật nước nhà.
Ở tuổi 39, Kim Tuyến vẫn giữ được sắc vóc trẻ trung và gu thời trang ấn tượng. Ngoài dấu ấn trong lĩnh vực nghệ thuật, Kim Tuyến còn được biết đến là người nhạy bén trong kinh doanh.
Ở bảng nữ, ngoài Kim Tuyến còn có sự góp mặt của nữ ca sĩ trẻ Chi Xê. Chi Xê tên thật là Nguyễn Linh Chi, sinh năm 1999. Cô nổi lên như một hiện tượng TikTok nhờ các bản cover triệu view, sau đó ra mắt vai trò ca sĩ chuyên nghiệp và được biết đến nhiều qua chương trình Em xinh say hi.
Ở bảng nam, ca sĩ Isaac cũng được xướng tên tại đề cử của TC Candler . Isaac cùng bảng đề cử với người mẫu Jaxon Human, ca sĩ J-Hope (thành viên nhóm nhạc BTS), diễn viên Suppakarn Jirachotikul, diễn viên Bakr Khalid, diễn viên Michael Evans Behling.
Isaac tên thật là Phạm Lưu Tuấn Tài, sinh năm 1988 tại Cần Thơ. Anh bắt đầu được đông đảo khán giả biết đến với vai trò trưởng nhóm kiêm giọng ca chính của nhóm nhạc nam 365daband. Sau khi nhóm 365daband tan rã vào năm 2016, Isaac hoạt động solo và gặt hái được nhiều thành công trong cả lĩnh vực âm nhạc lẫn điện ảnh.
Gần đây, Isaac tiếp tục chứng minh sức hút khi góp mặt trong Anh trai say hi.
Trước đó, nhiều nghệ sĩ Việt lọt vào đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026 của TC Candler như Hieuthuhai (Hiếu Thứ Hai), người mẫu Ngọc Trinh, Hoa hậu Kỳ Duyên, Thiên Ân, Sơn Tùng M-TP, diễn viên Thúy Ngân, Hùng Huỳnh, Jack, Anh Tú Atus, Linh Ka.
Năm 2025, người chiến thắng cuộc bình chọn top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candler thuộc về nữ ca sĩ Rosé của BlackPink. Ở bảng xếp hạng dành cho nam, diễn viên Trung Quốc Trương Triết Hạn xếp ở vị trí số một.
