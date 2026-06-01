Đừng ngó lơ 4 dấu hiệu tóc cháy nắng: Cách "hồi sinh" mái tóc khô xơ

Dấu hiệu tóc cháy nắng

Tóc đổi màu thành vàng nhạt hoặc nâu nhạt

Dấu hiệu tóc cháy nắng đầu tiên bạn có thể nhận thấy bằng mắt thường là màu tóc thay đổi. Thực chất mái tóc của bạn không nhất thiết phải chuyển hẳn sang màu vàng hoặc nâu nhạt mới được công nhận là dấu hiệu tóc cháy nắng.

Ví dụ như tóc bạn trước đó là màu đen nhưng sau khi cháy nắng sẽ có màu sáng hơn từ một đến vài tông màu cũng đã là dấu hiệu tóc chịu tổn thương bởi ánh nắng mặt trời.

Khi nhận thấy tóc có biểu hiện này bạn cần chú ý đội mũ rộng vành, che chắn tóc cẩn thận khi ra ngoài nắng và tốt hơn nên dùng thêm bình xịt bảo vệ, chống nắng cho tóc.

Tóc bị xơ, khô cứng

Mái tóc của bạn dần trở nên khô ráp, sần sùi khi dùng tay vuốt vào thì chứng tỏ chúng rất có thể đang bị cháy nắng. Mái tóc đang dần mất đi độ mềm mượt, óng ả như trước đây.

Nguyên nhân xuất phát từ việc lớp bảo vệ tóc bên ngoài bị ảnh hưởng, mất đi độ ẩm cần thiết cho mái tóc, nên khi vuốt tóc bạn sẽ cảm thấy khó khăn hơn.

Tóc bị chẻ ngọn

Dấu hiệu tóc cháy nắng thường là tình trạng tóc chẻ ngọn do tác động mạnh mẽ từ tia UVA và UVB lên tóc.

So với mái tóc thông thường, mái tóc bị cháy nắng thường có xu hướng chẻ ngọn nhiều hơn, ngọn tóc giòn dễ gãy rụng và tóc cũng khó giữ được nếp tóc như ban đầu.

Tùy theo mức độ cháy nắng nhẹ hay nặng mà bạn cần có biện pháp chữa cháy nắng, phục hồi khô xơ, bổ sung độ ẩm cần thiết cho mái tóc của mình.

Tóc có mùi

Bạn hãy thử lấy vài sợi tóc và ngửi xem tóc có mùi cháy khét hay không. Đây cũng chính là lời cảnh báo cho bạn biết rằng mái tóc đang phải chịu hư tổn từ ánh nắng mặt trời.

Bên cạnh đó, phần tóc nào bị cháy nắng nghiêm trọng thì thường có mùi khét nặng hơn và cũng khô hơn bình thường.

Cách phục hồi tóc khô xơ

Ủ tóc với mặt nạ thiên nhiên

Một trong những cách chữa cháy nắng cho tóc rất hiệu quả mà bạn nên thử ngay khi thấy tóc cháy nắng, đó là sử dụng mặt nạ cho mái tóc tại nhà từ thiên nhiên.

Những nguyên liệu như dầu dừa, bơ, chuối, sữa chua, dầu oliu… đều giúp tóc ẩm mượt, giảm khô xơ và bổ sung dưỡng chất cần thiết để phục hồi những sợi tóc hư tổn do cháy nắng.

Sử dụng mật ong

Mật ong là một nguyên liệu được ứng dụng nhiều trong lĩnh vực làm đẹp, chúng là chất giữ ẩm tự nhiên nhờ khả năng hút và giữ nước, nên được dùng cải thiện tóc cháy nắng hay bị khô xơ.

Bạn dùng 1/2 ly mật ong massage lên tóc sạch ướt và để khoảng 20 phút, sau đó xả lại bằng nước ấm. Có thể thêm vào 1 - 2 muỗng canh dầu olive để làm mật ong bớt rít và dễ thoa.

Nếu tóc cháy nắng bị hư tổn nặng vì phơi trần quá nhiều, bạn hãy trộn đều mật ong với chất giàu protein như bơ hoặc lòng đỏ trứng, sẽ cung cấp thêm chất sừng protein kết dính mà tia UV làm tổn hại. Bạn có thể thực hiện cách này mỗi tháng một lần.

Ủ tóc với đu đủ

Nếu nhà bạn có sẵn 1 quả đu đủ chín, hãy gọt vỏ và xay nhuyễn chúng. Sau đó, thêm nửa cốc sữa chua không đường rồi bôi lên tóc. Đợi khoảng 20 phút rồi gội sạch để mái tóc mềm mượt và chắc khỏe hơn.

Dưỡng tóc bằng tinh dầu

Tóc bị cháy nắng phải làm sao để khắc phục? Bạn có thể bổ sung tinh dầu vào chế độ chăm sóc tóc để đẩy nhanh tốc độ phục hồi, dưỡng ẩm tối ưu cho mái tóc.

Các loại tinh dầu như tinh dầu bưởi, tinh dầu hoa oải hương… đều có tác dụng rất tốt với tóc bị cháy nắng, đồng thời còn giúp bạn thư giãn tinh thần và có giấc ngủ ngon hơn nữa đấy.

Bạn có thể kết hợp tinh dầu với dầu gội và gội đầu như thông thường hoặc ủ tóc bằng tinh dầu trước khi gội đều được.

Lưu ý khi chăm sóc tóc cháy nắng

Nếu để lâu thì tình trạng tóc cháy nắng sẽ ngày càng nghiêm trọng, do đó bạn cần khắc phục càng sớm càng tốt. Sau đây là 1 số điều mà bạn cần lưu ý để giảm thiểu hư tổn cho tóc do tác động từ mặt trời:

So với mái tóc thường, tóc cháy nắng rất yếu. Chính vì vậy mà bạn không nên chải đầu quá nhiều vì càng chải thì tóc càng dễ gãy rụng.

Tuyệt đối không nên tẩy tóc hay dùng các hóa chất độc hại trong thuốc nhuộm tóc vì sẽ khiến tình trạng cháy tóc ngày một dễ hư tổn hơn. Không nên buộc tóc quá chặt.

Hạn chế dùng các hóa chất làm tóc, ép, uốn, duỗi hay nhuộm tóc giúp ngăn ngừa và bảo vệ tóc khỏi những tổn hại.

Cách bảo vệ mái tóc cháy nắng là bạn không nên gội đầu với nước có nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp, vì sẽ làm mất đi lớp dầu tự nhiên của tóc và tóc dễ bị hư tổn hơn rất nhiều.