Đừng ngó lơ 4 dấu hiệu tóc cháy nắng: Cách "hồi sinh" mái tóc khô xơ
GĐXH - Mùa hè là thời điểm tóc của bạn dễ bị cháy nắng nếu không được chăm sóc cẩn thận. Để tránh được tình trạng này, hãy tham khảo 4 dấu hiệu nhận biết và cách phục hồi tóc khô xơ tại nhà trong bài viết dưới đây.
Dấu hiệu tóc cháy nắng
Tóc đổi màu thành vàng nhạt hoặc nâu nhạt
Dấu hiệu tóc cháy nắng đầu tiên bạn có thể nhận thấy bằng mắt thường là màu tóc thay đổi. Thực chất mái tóc của bạn không nhất thiết phải chuyển hẳn sang màu vàng hoặc nâu nhạt mới được công nhận là dấu hiệu tóc cháy nắng.
Ví dụ như tóc bạn trước đó là màu đen nhưng sau khi cháy nắng sẽ có màu sáng hơn từ một đến vài tông màu cũng đã là dấu hiệu tóc chịu tổn thương bởi ánh nắng mặt trời.
Khi nhận thấy tóc có biểu hiện này bạn cần chú ý đội mũ rộng vành, che chắn tóc cẩn thận khi ra ngoài nắng và tốt hơn nên dùng thêm bình xịt bảo vệ, chống nắng cho tóc.
Tóc bị xơ, khô cứng
Mái tóc của bạn dần trở nên khô ráp, sần sùi khi dùng tay vuốt vào thì chứng tỏ chúng rất có thể đang bị cháy nắng. Mái tóc đang dần mất đi độ mềm mượt, óng ả như trước đây.
Nguyên nhân xuất phát từ việc lớp bảo vệ tóc bên ngoài bị ảnh hưởng, mất đi độ ẩm cần thiết cho mái tóc, nên khi vuốt tóc bạn sẽ cảm thấy khó khăn hơn.
Tóc bị chẻ ngọn
Dấu hiệu tóc cháy nắng thường là tình trạng tóc chẻ ngọn do tác động mạnh mẽ từ tia UVA và UVB lên tóc.
So với mái tóc thông thường, mái tóc bị cháy nắng thường có xu hướng chẻ ngọn nhiều hơn, ngọn tóc giòn dễ gãy rụng và tóc cũng khó giữ được nếp tóc như ban đầu.
Tùy theo mức độ cháy nắng nhẹ hay nặng mà bạn cần có biện pháp chữa cháy nắng, phục hồi khô xơ, bổ sung độ ẩm cần thiết cho mái tóc của mình.
Tóc có mùi
Bạn hãy thử lấy vài sợi tóc và ngửi xem tóc có mùi cháy khét hay không. Đây cũng chính là lời cảnh báo cho bạn biết rằng mái tóc đang phải chịu hư tổn từ ánh nắng mặt trời.
Bên cạnh đó, phần tóc nào bị cháy nắng nghiêm trọng thì thường có mùi khét nặng hơn và cũng khô hơn bình thường.
Cách phục hồi tóc khô xơ
Ủ tóc với mặt nạ thiên nhiên
Một trong những cách chữa cháy nắng cho tóc rất hiệu quả mà bạn nên thử ngay khi thấy tóc cháy nắng, đó là sử dụng mặt nạ cho mái tóc tại nhà từ thiên nhiên.
Những nguyên liệu như dầu dừa, bơ, chuối, sữa chua, dầu oliu… đều giúp tóc ẩm mượt, giảm khô xơ và bổ sung dưỡng chất cần thiết để phục hồi những sợi tóc hư tổn do cháy nắng.
Sử dụng mật ong
Mật ong là một nguyên liệu được ứng dụng nhiều trong lĩnh vực làm đẹp, chúng là chất giữ ẩm tự nhiên nhờ khả năng hút và giữ nước, nên được dùng cải thiện tóc cháy nắng hay bị khô xơ.
Bạn dùng 1/2 ly mật ong massage lên tóc sạch ướt và để khoảng 20 phút, sau đó xả lại bằng nước ấm. Có thể thêm vào 1 - 2 muỗng canh dầu olive để làm mật ong bớt rít và dễ thoa.
Nếu tóc cháy nắng bị hư tổn nặng vì phơi trần quá nhiều, bạn hãy trộn đều mật ong với chất giàu protein như bơ hoặc lòng đỏ trứng, sẽ cung cấp thêm chất sừng protein kết dính mà tia UV làm tổn hại. Bạn có thể thực hiện cách này mỗi tháng một lần.
Ủ tóc với đu đủ
Nếu nhà bạn có sẵn 1 quả đu đủ chín, hãy gọt vỏ và xay nhuyễn chúng. Sau đó, thêm nửa cốc sữa chua không đường rồi bôi lên tóc. Đợi khoảng 20 phút rồi gội sạch để mái tóc mềm mượt và chắc khỏe hơn.
Dưỡng tóc bằng tinh dầu
Tóc bị cháy nắng phải làm sao để khắc phục? Bạn có thể bổ sung tinh dầu vào chế độ chăm sóc tóc để đẩy nhanh tốc độ phục hồi, dưỡng ẩm tối ưu cho mái tóc.
Các loại tinh dầu như tinh dầu bưởi, tinh dầu hoa oải hương… đều có tác dụng rất tốt với tóc bị cháy nắng, đồng thời còn giúp bạn thư giãn tinh thần và có giấc ngủ ngon hơn nữa đấy.
Bạn có thể kết hợp tinh dầu với dầu gội và gội đầu như thông thường hoặc ủ tóc bằng tinh dầu trước khi gội đều được.
Lưu ý khi chăm sóc tóc cháy nắng
Nếu để lâu thì tình trạng tóc cháy nắng sẽ ngày càng nghiêm trọng, do đó bạn cần khắc phục càng sớm càng tốt. Sau đây là 1 số điều mà bạn cần lưu ý để giảm thiểu hư tổn cho tóc do tác động từ mặt trời:
So với mái tóc thường, tóc cháy nắng rất yếu. Chính vì vậy mà bạn không nên chải đầu quá nhiều vì càng chải thì tóc càng dễ gãy rụng.
Tuyệt đối không nên tẩy tóc hay dùng các hóa chất độc hại trong thuốc nhuộm tóc vì sẽ khiến tình trạng cháy tóc ngày một dễ hư tổn hơn. Không nên buộc tóc quá chặt.
Hạn chế dùng các hóa chất làm tóc, ép, uốn, duỗi hay nhuộm tóc giúp ngăn ngừa và bảo vệ tóc khỏi những tổn hại.
Cách bảo vệ mái tóc cháy nắng là bạn không nên gội đầu với nước có nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp, vì sẽ làm mất đi lớp dầu tự nhiên của tóc và tóc dễ bị hư tổn hơn rất nhiều.
Nhan sắc nóng bỏng của mỹ nhân Colombia đăng quang Miss Grand All StarsĐẹp - 5 giờ trước
Tân Hoa hậu hoà bình quốc tế gây ấn tượng mạnh với nhan sắc nóng bỏng, thần thái cuốn hút và phong độ ổn định xuyên suốt cuộc thi.
'Bạn gái màn ảnh' của Trấn Thành vừa quyết định thi Miss Grand Việt Nam có nhan sắc ra sao?Thời trang - 1 ngày trước
GĐXH - Rapper Pháo, cô gái vào vai người yêu của Trấn Thành trong phim ngắn ca nhạc "Thỏ ơi", mới đây gây chú ý khi quyết định đăng ký tham gia Miss Grand Vietnam. Bên cạnh tài năng âm nhạc đã được khẳng định, nữ rapper quê Tuyên Quang còn sở hữu nhan sắc và vóc dáng nổi bật. Ngoài đời, sắc vóc của Pháo hiện ra sao?
Quần short màu sắc “khuấy đảo” tủ đồ mùa hè của các cô nàngThời trang - 1 ngày trước
Mùa hè luôn là thời điểm lý tưởng để các cô gái làm mới phong cách bằng những món đồ mang tinh thần trẻ trung, thoải mái và đầy năng lượng. Không chỉ mang lại cảm giác dễ chịu khi mặc, những chiếc quần short màu sắc còn giúp tổng thể trang phục trở nên nổi bật và giàu sức sống hơn.
Phương Oanh lộng lẫy trong váy trễ vai bên bờ biểnĐẹp - 1 ngày trước
GĐXH - Phương Oanh vừa xuất hiện bên bờ biển với váy trễ vai tông sáng, tạo nên hình ảnh thanh lịch và sang trọng. Khán giả không ngừng khen ngợi vẻ đẹp đôi mươi của nàng hậu gốc Hà thành.
Thủy Tiên 'Vị đắng tình yêu' có nhan sắc bền bỉ theo thời gian dù đã bước vào tuổi trung niênThời trang - 1 ngày trước
GĐXH - Thủy Tiên - nữ diễn viên nổi tiếng qua phim "Vị đắng tình yêu", từng gây tiếng vang ở thập niên 90 nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, đậm chất phụ nữ Hà thành xưa. Ở tuổi trung niên, chị vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung và cuốn hút.
Ủ tóc kiểu mới đang gây sốt: Đơn giản đến mức ai lười cũng làm đượcĐẹp - 2 ngày trước
GĐXH - Ủ tóc không chỉ giúp tóc mềm mượt tức thì, ủ tóc đúng cách còn bổ sung dưỡng chất, phục hồi hư tổn và bảo vệ mái tóc trước tác động từ môi trường.
Hè 2026: Chỉ cần thêm vài món đồ này, outfit đã trẻ lại xinh hơn hẳnThời trang - 2 ngày trước
Có một điểm khá thú vị trong thời trang hè năm nay: nhiều cô gái không còn cố mặc thật nổi bật mà ưu tiên những món đồ đơn giản nhưng giúp tổng thể nhìn tươi và có sức sống hơn.
Nhan sắc tuổi 30 của con gái tỷ phú Johnathan Hạnh NguyễnThời trang - 2 ngày trước
GĐXH - Tiên Nguyễn - con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, ở tuổi 30 sở hữu nhan sắc gợi cảm cùng phong cách thời trang sành điệu, sang trọng.
'Càng gội càng nhiều gàu': Sự thật ngỡ ngàng đằng sau mái tóc lúc nào cũng ngứaĐẹp - 3 ngày trước
GĐXH - Nhiều người thắc mắc tại sao gội đầu xong vẫn có gàu dù đã dùng dầu gội và vệ sinh tóc đều đặn. Hãy cùng khám phá bài viết này lý do tại sao gội đầu xong vẫn có gàu và cách khắc phục để sở hữu mái tóc sạch gàu, khỏe mạnh.
Dầu gội không Silicon đang là xu hướng được nhiều người quan tâmĐẹp - 3 ngày trước
Xu hướng dùng dầu gội không Silicon ngày càng phổ biến, đặc biệt với những người yêu thích chăm sóc tóc an toàn và lành tính. Herbario gây chú ý nhờ công thức dịu nhẹ và các thành phần từ thiên nhiên.
Nhan sắc tuổi 30 của con gái tỷ phú Johnathan Hạnh NguyễnThời trang
GĐXH - Tiên Nguyễn - con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, ở tuổi 30 sở hữu nhan sắc gợi cảm cùng phong cách thời trang sành điệu, sang trọng.