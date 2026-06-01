Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân

Đừng ngó lơ 4 dấu hiệu tóc cháy nắng: Cách "hồi sinh" mái tóc khô xơ

Thứ hai, 11:02 01/06/2026 | Đẹp
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Mùa hè là thời điểm tóc của bạn dễ bị cháy nắng nếu không được chăm sóc cẩn thận. Để tránh được tình trạng này, hãy tham khảo 4 dấu hiệu nhận biết và cách phục hồi tóc khô xơ tại nhà trong bài viết dưới đây.

Dấu hiệu tóc cháy nắng

Tóc đổi màu thành vàng nhạt hoặc nâu nhạt

Dấu hiệu tóc cháy nắng đầu tiên bạn có thể nhận thấy bằng mắt thường là màu tóc thay đổi. Thực chất mái tóc của bạn không nhất thiết phải chuyển hẳn sang màu vàng hoặc nâu nhạt mới được công nhận là dấu hiệu tóc cháy nắng.

Ví dụ như tóc bạn trước đó là màu đen nhưng sau khi cháy nắng sẽ có màu sáng hơn từ một đến vài tông màu cũng đã là dấu hiệu tóc chịu tổn thương bởi ánh nắng mặt trời.

Khi nhận thấy tóc có biểu hiện này bạn cần chú ý đội mũ rộng vành, che chắn tóc cẩn thận khi ra ngoài nắng và tốt hơn nên dùng thêm bình xịt bảo vệ, chống nắng cho tóc.

Tóc bị xơ, khô cứng

Mái tóc của bạn dần trở nên khô ráp, sần sùi khi dùng tay vuốt vào thì chứng tỏ chúng rất có thể đang bị cháy nắng. Mái tóc đang dần mất đi độ mềm mượt, óng ả như trước đây.

Đừng ngó lơ 4 dấu hiệu tóc cháy nắng: Cách &quot;hồi sinh&quot; mái tóc khô xơ - Ảnh 1.

Dấu hiệu tóc cháy nắng đầu tiên bạn có thể nhận thấy bằng mắt thường là màu tóc thay đổi.

Nguyên nhân xuất phát từ việc lớp bảo vệ tóc bên ngoài bị ảnh hưởng, mất đi độ ẩm cần thiết cho mái tóc, nên khi vuốt tóc bạn sẽ cảm thấy khó khăn hơn.

Tóc bị chẻ ngọn

Dấu hiệu tóc cháy nắng thường là tình trạng tóc chẻ ngọn do tác động mạnh mẽ từ tia UVA và UVB lên tóc.

So với mái tóc thông thường, mái tóc bị cháy nắng thường có xu hướng chẻ ngọn nhiều hơn, ngọn tóc giòn dễ gãy rụng và tóc cũng khó giữ được nếp tóc như ban đầu.

Tùy theo mức độ cháy nắng nhẹ hay nặng mà bạn cần có biện pháp chữa cháy nắng, phục hồi khô xơ, bổ sung độ ẩm cần thiết cho mái tóc của mình.

Tóc có mùi

Bạn hãy thử lấy vài sợi tóc và ngửi xem tóc có mùi cháy khét hay không. Đây cũng chính là lời cảnh báo cho bạn biết rằng mái tóc đang phải chịu hư tổn từ ánh nắng mặt trời.

Đừng ngó lơ 4 dấu hiệu tóc cháy nắng: Cách &quot;hồi sinh&quot; mái tóc khô xơ - Ảnh 2.

So với mái tóc thông thường, mái tóc bị cháy nắng thường có xu hướng chẻ ngọn nhiều hơn, ngọn tóc giòn dễ gãy rụng và tóc cũng khó giữ được nếp tóc như ban đầu.

Bên cạnh đó, phần tóc nào bị cháy nắng nghiêm trọng thì thường có mùi khét nặng hơn và cũng khô hơn bình thường.

Cách phục hồi tóc khô xơ

Ủ tóc với mặt nạ thiên nhiên

Một trong những cách chữa cháy nắng cho tóc rất hiệu quả mà bạn nên thử ngay khi thấy tóc cháy nắng, đó là sử dụng mặt nạ cho mái tóc tại nhà từ thiên nhiên.

Những nguyên liệu như dầu dừa, bơ, chuối, sữa chua, dầu oliu… đều giúp tóc ẩm mượt, giảm khô xơ và bổ sung dưỡng chất cần thiết để phục hồi những sợi tóc hư tổn do cháy nắng.

Sử dụng mật ong

Mật ong là một nguyên liệu được ứng dụng nhiều trong lĩnh vực làm đẹp, chúng là chất giữ ẩm tự nhiên nhờ khả năng hút và giữ nước, nên được dùng cải thiện tóc cháy nắng hay bị khô xơ.

Bạn dùng 1/2 ly mật ong massage lên tóc sạch ướt và để khoảng 20 phút, sau đó xả lại bằng nước ấm. Có thể thêm vào 1 - 2 muỗng canh dầu olive để làm mật ong bớt rít và dễ thoa.

Đừng ngó lơ 4 dấu hiệu tóc cháy nắng: Cách &quot;hồi sinh&quot; mái tóc khô xơ - Ảnh 3.

Mật ong là một nhiên liệu được ứng dụng nhiều trong lĩnh vực làm đẹp, chúng là chất giữ ẩm tự nhiên nhờ khả năng hút và giữ nước, nên được dùng cải thiện tóc cháy nắng hay bị khô xơ.

Nếu tóc cháy nắng bị hư tổn nặng vì phơi trần quá nhiều, bạn hãy trộn đều mật ong với chất giàu protein như bơ hoặc lòng đỏ trứng, sẽ cung cấp thêm chất sừng protein kết dính mà tia UV làm tổn hại. Bạn có thể thực hiện cách này mỗi tháng một lần.

Ủ tóc với đu đủ

Nếu nhà bạn có sẵn 1 quả đu đủ chín, hãy gọt vỏ và xay nhuyễn chúng. Sau đó, thêm nửa cốc sữa chua không đường rồi bôi lên tóc. Đợi khoảng 20 phút rồi gội sạch để mái tóc mềm mượt và chắc khỏe hơn.

Dưỡng tóc bằng tinh dầu

Tóc bị cháy nắng phải làm sao để khắc phục? Bạn có thể bổ sung tinh dầu vào chế độ chăm sóc tóc để đẩy nhanh tốc độ phục hồi, dưỡng ẩm tối ưu cho mái tóc.

Các loại tinh dầu như tinh dầu bưởi, tinh dầu hoa oải hương… đều có tác dụng rất tốt với tóc bị cháy nắng, đồng thời còn giúp bạn thư giãn tinh thần và có giấc ngủ ngon hơn nữa đấy.

Đừng ngó lơ 4 dấu hiệu tóc cháy nắng: Cách &quot;hồi sinh&quot; mái tóc khô xơ - Ảnh 4.

Bạn có thể bổ sung tinh dầu vào chế độ chăm sóc tóc để đẩy nhanh tốc độ phục hồi, dưỡng ẩm tối ưu cho mái tóc.

Bạn có thể kết hợp tinh dầu với dầu gội và gội đầu như thông thường hoặc ủ tóc bằng tinh dầu trước khi gội đều được.

Lưu ý khi chăm sóc tóc cháy nắng

Nếu để lâu thì tình trạng tóc cháy nắng sẽ ngày càng nghiêm trọng, do đó bạn cần khắc phục càng sớm càng tốt. Sau đây là 1 số điều mà bạn cần lưu ý để giảm thiểu hư tổn cho tóc do tác động từ mặt trời:

So với mái tóc thường, tóc cháy nắng rất yếu. Chính vì vậy mà bạn không nên chải đầu quá nhiều vì càng chải thì tóc càng dễ gãy rụng.

Tuyệt đối không nên tẩy tóc hay dùng các hóa chất độc hại trong thuốc nhuộm tóc vì sẽ khiến tình trạng cháy tóc ngày một dễ hư tổn hơn. Không nên buộc tóc quá chặt.

Hạn chế dùng các hóa chất làm tóc, ép, uốn, duỗi hay nhuộm tóc giúp ngăn ngừa và bảo vệ tóc khỏi những tổn hại.

Cách bảo vệ mái tóc cháy nắng là bạn không nên gội đầu với nước có nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp, vì sẽ làm mất đi lớp dầu tự nhiên của tóc và tóc dễ bị hư tổn hơn rất nhiều.

Đừng ngó lơ 4 dấu hiệu tóc cháy nắng: Cách "hồi sinh" mái tóc khô xơ - Ảnh 5.'Càng gội càng nhiều gàu': Sự thật ngỡ ngàng đằng sau mái tóc lúc nào cũng ngứa

GĐXH - Nhiều người thắc mắc tại sao gội đầu xong vẫn có gàu dù đã dùng dầu gội và vệ sinh tóc đều đặn. Hãy cùng khám phá bài viết này lý do tại sao gội đầu xong vẫn có gàu và cách khắc phục để sở hữu mái tóc sạch gàu, khỏe mạnh.

Đừng ngó lơ 4 dấu hiệu tóc cháy nắng: Cách "hồi sinh" mái tóc khô xơ - Ảnh 6."Cứu tinh" cho da đầu nhạy cảm: Top dầu gội dịu nhẹ giúp sạch gàu, giảm ngứa thần tốc

GĐXH - Da đầu nhạy cảm thường dễ ngứa, đỏ, châm chích hoặc bong tróc. Nếu chọn sai dầu gội, tình trạng khó chịu có thể nặng hơn.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

'Càng gội càng nhiều gàu': Sự thật ngỡ ngàng đằng sau mái tóc lúc nào cũng ngứa

'Càng gội càng nhiều gàu': Sự thật ngỡ ngàng đằng sau mái tóc lúc nào cũng ngứa

"Cứu tinh" cho da đầu nhạy cảm: Top dầu gội dịu nhẹ giúp sạch gàu, giảm ngứa thần tốc

"Cứu tinh" cho da đầu nhạy cảm: Top dầu gội dịu nhẹ giúp sạch gàu, giảm ngứa thần tốc

Tóc xơ xác như rơm vì nắng nóng: 5 công thức ủ tóc bằng bơ giúp tóc mềm mượt tức thì

Tóc xơ xác như rơm vì nắng nóng: 5 công thức ủ tóc bằng bơ giúp tóc mềm mượt tức thì

Tóc xơ xác như rơm vì nắng nóng: 5 bước phục hồi tóc cháy nắng cấp tốc ngay tại nhà

Tóc xơ xác như rơm vì nắng nóng: 5 bước phục hồi tóc cháy nắng cấp tốc ngay tại nhà

5 cách làm mặt nạ trị mụn đầu đen tại nhà từ nguyên liệu tự nhiên

5 cách làm mặt nạ trị mụn đầu đen tại nhà từ nguyên liệu tự nhiên

Cùng chuyên mục

Nhan sắc nóng bỏng của mỹ nhân Colombia đăng quang Miss Grand All Stars

Nhan sắc nóng bỏng của mỹ nhân Colombia đăng quang Miss Grand All Stars

Đẹp - 5 giờ trước

Tân Hoa hậu hoà bình quốc tế gây ấn tượng mạnh với nhan sắc nóng bỏng, thần thái cuốn hút và phong độ ổn định xuyên suốt cuộc thi.

'Bạn gái màn ảnh' của Trấn Thành vừa quyết định thi Miss Grand Việt Nam có nhan sắc ra sao?

'Bạn gái màn ảnh' của Trấn Thành vừa quyết định thi Miss Grand Việt Nam có nhan sắc ra sao?

Thời trang - 1 ngày trước

GĐXH - Rapper Pháo, cô gái vào vai người yêu của Trấn Thành trong phim ngắn ca nhạc "Thỏ ơi", mới đây gây chú ý khi quyết định đăng ký tham gia Miss Grand Vietnam. Bên cạnh tài năng âm nhạc đã được khẳng định, nữ rapper quê Tuyên Quang còn sở hữu nhan sắc và vóc dáng nổi bật. Ngoài đời, sắc vóc của Pháo hiện ra sao?

Quần short màu sắc “khuấy đảo” tủ đồ mùa hè của các cô nàng

Quần short màu sắc “khuấy đảo” tủ đồ mùa hè của các cô nàng

Thời trang - 1 ngày trước

Mùa hè luôn là thời điểm lý tưởng để các cô gái làm mới phong cách bằng những món đồ mang tinh thần trẻ trung, thoải mái và đầy năng lượng. Không chỉ mang lại cảm giác dễ chịu khi mặc, những chiếc quần short màu sắc còn giúp tổng thể trang phục trở nên nổi bật và giàu sức sống hơn.

Phương Oanh lộng lẫy trong váy trễ vai bên bờ biển

Phương Oanh lộng lẫy trong váy trễ vai bên bờ biển

Đẹp - 1 ngày trước

GĐXH - Phương Oanh vừa xuất hiện bên bờ biển với váy trễ vai tông sáng, tạo nên hình ảnh thanh lịch và sang trọng. Khán giả không ngừng khen ngợi vẻ đẹp đôi mươi của nàng hậu gốc Hà thành.

Thủy Tiên 'Vị đắng tình yêu' có nhan sắc bền bỉ theo thời gian dù đã bước vào tuổi trung niên

Thủy Tiên 'Vị đắng tình yêu' có nhan sắc bền bỉ theo thời gian dù đã bước vào tuổi trung niên

Thời trang - 1 ngày trước

GĐXH - Thủy Tiên - nữ diễn viên nổi tiếng qua phim "Vị đắng tình yêu", từng gây tiếng vang ở thập niên 90 nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, đậm chất phụ nữ Hà thành xưa. Ở tuổi trung niên, chị vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung và cuốn hút.

Ủ tóc kiểu mới đang gây sốt: Đơn giản đến mức ai lười cũng làm được

Ủ tóc kiểu mới đang gây sốt: Đơn giản đến mức ai lười cũng làm được

Đẹp - 2 ngày trước

GĐXH - Ủ tóc không chỉ giúp tóc mềm mượt tức thì, ủ tóc đúng cách còn bổ sung dưỡng chất, phục hồi hư tổn và bảo vệ mái tóc trước tác động từ môi trường.

Hè 2026: Chỉ cần thêm vài món đồ này, outfit đã trẻ lại xinh hơn hẳn

Hè 2026: Chỉ cần thêm vài món đồ này, outfit đã trẻ lại xinh hơn hẳn

Thời trang - 2 ngày trước

Có một điểm khá thú vị trong thời trang hè năm nay: nhiều cô gái không còn cố mặc thật nổi bật mà ưu tiên những món đồ đơn giản nhưng giúp tổng thể nhìn tươi và có sức sống hơn.

Nhan sắc tuổi 30 của con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

Nhan sắc tuổi 30 của con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

Thời trang - 2 ngày trước

GĐXH - Tiên Nguyễn - con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, ở tuổi 30 sở hữu nhan sắc gợi cảm cùng phong cách thời trang sành điệu, sang trọng.

'Càng gội càng nhiều gàu': Sự thật ngỡ ngàng đằng sau mái tóc lúc nào cũng ngứa

'Càng gội càng nhiều gàu': Sự thật ngỡ ngàng đằng sau mái tóc lúc nào cũng ngứa

Đẹp - 3 ngày trước

GĐXH - Nhiều người thắc mắc tại sao gội đầu xong vẫn có gàu dù đã dùng dầu gội và vệ sinh tóc đều đặn. Hãy cùng khám phá bài viết này lý do tại sao gội đầu xong vẫn có gàu và cách khắc phục để sở hữu mái tóc sạch gàu, khỏe mạnh.

Dầu gội không Silicon đang là xu hướng được nhiều người quan tâm

Dầu gội không Silicon đang là xu hướng được nhiều người quan tâm

Đẹp - 3 ngày trước

Xu hướng dùng dầu gội không Silicon ngày càng phổ biến, đặc biệt với những người yêu thích chăm sóc tóc an toàn và lành tính. Herbario gây chú ý nhờ công thức dịu nhẹ và các thành phần từ thiên nhiên.

Xem nhiều

Nhan sắc tuổi 30 của con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

Nhan sắc tuổi 30 của con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

Thời trang

GĐXH - Tiên Nguyễn - con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, ở tuổi 30 sở hữu nhan sắc gợi cảm cùng phong cách thời trang sành điệu, sang trọng.

Hậu ly hôn chồng thiếu gia, Diệp Lâm Anh ngày càng nóng bỏng

Hậu ly hôn chồng thiếu gia, Diệp Lâm Anh ngày càng nóng bỏng

Thời trang
Ngô Thanh Vân diện cả 'cây' đồ hiệu đắt giá gây chú ý ở Hàn Quốc

Ngô Thanh Vân diện cả 'cây' đồ hiệu đắt giá gây chú ý ở Hàn Quốc

Đẹp
Đời thường em gái Đặng Văn Lâm 19 tuổi cao 1m77: Nét đẹp lai Việt - Nga, vừa bị loại casting người mẫu

Đời thường em gái Đặng Văn Lâm 19 tuổi cao 1m77: Nét đẹp lai Việt - Nga, vừa bị loại casting người mẫu

Đẹp
Phương Oanh lộng lẫy trong váy trễ vai bên bờ biển

Phương Oanh lộng lẫy trong váy trễ vai bên bờ biển

Đẹp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top