Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân

Từng giảm 20kg sau sinh, mỹ nhân phim giờ vàng hiện tại có sắc vóc ra sao?

Thứ hai, 19:08 01/06/2026 | Giảm cân
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Sau sinh, Lan Phương từng giảm được 20kg. Hiện tại, nữ diễn viên tự tin khoe nhan sắc rạng rỡ cùng vóc dáng cân đối, thon gọn.

Hậu ly hôn chồng Tây, cuộc sống của 3 mẹ con Lan Phương ra sao?Hậu ly hôn chồng Tây, cuộc sống của 3 mẹ con Lan Phương ra sao?

GĐXH - Lan Phương thường xuyên chia sẻ trên trang cá nhân niềm vui bên hai con gái xinh xắn. Cô cho biết cuộc sống hậu ly hôn đang dần ổn định và nhẹ nhõm hơn.

Là nghệ sĩ nên Lan Phương luôn chú trọng sắc vóc của mình trước khán giả. Chính điều này đã là động lực giúp cô giảm được 20kg sau sinh.

Sắc vóc mỹ nhân VFC sau 2 lần sinh nở đẹp như gái đôi mươi nhờ giảm 20kg- Ảnh 2.

Cách đây ít tháng, Lan Phương đã khoe sắc vóc với hoạt động thể thao ngoài trời của mình. Ngoài gương mặt xinh đẹp, body của nữ diễn viên cũng được khán giả quan tâm.

Sắc vóc mỹ nhân VFC sau 2 lần sinh nở đẹp như gái đôi mươi nhờ giảm 20kg- Ảnh 3.

Theo Lan Phương, cô đã giảm tổng cộng 20 kg so với khi mang bầu em bé Mia. Trong hai tháng gần đây, cô giảm được 8 kg nhờ chăm chỉ tập pilate và gym. Trở lại luyện tập sau thời gian dài không dám vận động vì bị dây rốn bám màng khi mang thai và đau vết mổ sau sinh, cô cảm thấy cơ thể trở nên năng động và tinh thần cũng phấn chấn hơn.

Sắc vóc mỹ nhân VFC sau 2 lần sinh nở đẹp như gái đôi mươi nhờ giảm 20kg- Ảnh 4.

Tập luyện cũng giúp cô cảm thấy sức khỏe tăng cường, cơ thể phục hồi nhanh hơn. Vóc dáng cô thay đổi nhanh chóng và cân nặng giảm xuống hàng tuần. Cùng với việc luyện tập, Lan Phương cắt giảm tinh bột trắng và đồ chiên rán, dầu mỡ trong chế độ ăn.

Sắc vóc mỹ nhân VFC sau 2 lần sinh nở đẹp như gái đôi mươi nhờ giảm 20kg- Ảnh 5.

Thay vì ăn thoải mái các loại tinh bột trắng từ cơm trắng, bánh mỳ trắng như trước đây, cô chuyển sang ăn khoai lang, cơm gạo lứt hay bánh mì đen. Cô cũng bớt dầu mỡ khi xào nấu hay chiên rán, cắt giảm đồ ngọt.

Sắc vóc mỹ nhân VFC sau 2 lần sinh nở đẹp như gái đôi mươi nhờ giảm 20kg- Ảnh 6.

Ngoài ra, cô không kiêng khem bất kỳ loại đồ ăn nào mà bổ sung đầy đủ các nhóm chất từ rau xanh, trái cây, thịt, cá nạc, sữa hạt... để có sữa cho con bú. Theo nữ diễn viên, lượng đồ ăn nạp vào cơ thể ít lại không ảnh hưởng đến lượng sữa của mẹ.

Sắc vóc mỹ nhân VFC sau 2 lần sinh nở đẹp như gái đôi mươi nhờ giảm 20kg- Ảnh 7.

Từ ngày luyện tập và điều chỉnh chế độ ăn, cô vẫn thấy đủ sữa cho con bú. Những lúc phải ra ngoài làm việc, không thể cho con bú trực tiếp, cô sẽ hút sữa 4-5 lần mỗi ngày để gửi về cho bé bú. Cô muốn duy trì việc nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ càng lâu càng tốt, ít nhất là cho đến khi bé tròn 6 tháng tuổi.

Sắc vóc mỹ nhân VFC sau 2 lần sinh nở đẹp như gái đôi mươi nhờ giảm 20kg- Ảnh 8.

Lan Phương bắt đầu trở lại công việc sau một tháng ở cữ. Cô chưa nhận phim mà chỉ nhận một số công việc quảng cáo, đi sự kiện nên vẫn có thể dành nhiều thời gian cho con.

Sắc vóc mỹ nhân VFC sau 2 lần sinh nở đẹp như gái đôi mươi nhờ giảm 20kg- Ảnh 9.

Nhờ việc giảm cân như vậy nên Lan Phương đã lấy được sắc vóc trẻ đẹp như ngoài 20.

Sắc vóc mỹ nhân VFC sau 2 lần sinh nở đẹp như gái đôi mươi nhờ giảm 20kg- Ảnh 10.

Nữ diễn viên "Gia đình mình vui bất thình lình" hạnh phúc và tự tin với vóc dáng gợi cảm hiện tại.

Lan Phương được khán giả truyền hình từ hơn chục năm trước biết đến với phim "Cô gái xấu xí", sau đó cô ra Bắc và nổi tiếng với nhiều phim của VFC như: Cả một đời ân oán, Thương ngày nắng về, Gia đình mình vui bất thình lình. Mỗi vai diễn của cô đều được khán giả đón nhận và yêu mến. Chính vì vậy hiện tại, Lan Phương trở thành gương mặt hot của "vũ trụ" VFC.

Tin vui của Lan PhươngTin vui của Lan Phương

GĐXH - Lan Phương mới đây đã hạnh phúc vì thắng kiện phúc thẩm vụ ly hôn với chồng Tây. Cuối cùng sau bao ngày mệt mỏi, cô đã giành được quyền nuôi 2 con gái.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Nữ diễn viên VFC nổi tiếng giàu có ở miền Bắc tuổi trung niên trẻ đẹp ngỡ ngàng

Nữ diễn viên VFC nổi tiếng giàu có ở miền Bắc tuổi trung niên trẻ đẹp ngỡ ngàng

Giảm cân - 2 tuần trước

GĐXH - Lã Thanh Huyền là diễn viên quen thuộc với khán giả qua các phim giờ vàng. Ở đời thực, dù đã bước sang tuổi trung niên nhưng nhan sắc và gu thời trang của cô vẫn khiến giả khen hết lời.

Giảm từ 68kg xuống 53kg, bí quyết của MC Mai Ngọc là gì?

Giảm từ 68kg xuống 53kg, bí quyết của MC Mai Ngọc là gì?

Đẹp - 3 tuần trước

GĐXH - MC Mai Ngọc chia sẻ bí quyết giảm cân hiệu quả từ 68kg xuống 53kg chỉ sau một năm sinh con. Với kỷ luật và sự kiên nhẫn, cô đã lấy lại vóc dáng hoàn hảo.

Đi cầu thang bộ mỗi ngày có đủ để giảm cân?

Đi cầu thang bộ mỗi ngày có đủ để giảm cân?

Giảm cân - 1 tháng trước

Đi cầu thang bộ được xem là cách vận động đơn giản, không cần dụng cụ và dễ thực hiện mỗi ngày. Nếu chỉ đi cầu thang có đủ để giảm cân, hay cần kết hợp thêm những yếu tố khác?

Từ 73kg xuống 48kg trong 6 tháng, cô gái Nhật đã “lội ngược dòng” thành công nhờ 5 tư duy giảm cân

Từ 73kg xuống 48kg trong 6 tháng, cô gái Nhật đã “lội ngược dòng” thành công nhờ 5 tư duy giảm cân

Giảm cân - 1 tháng trước

Bài viết này chia sẻ về hành trình "lột xác" của một cô gái người Nhật Bản. Thay vì chỉ tập trung vào các bài tập khắc nghiệt, cô ấy nhấn mạnh vào việc thay đổi "tư duy giảm cân".

Giảm 12kg, em gái Trấn Thành gây sốc với vóc dáng nóng bỏng

Giảm 12kg, em gái Trấn Thành gây sốc với vóc dáng nóng bỏng

Giảm cân - 1 tháng trước

GĐXH - Diễn viên Uyển Ân - em gái Trấn Thành khiến khán giả sốc bởi vóc dáng gợi cảm sau khi giảm 12kg.

Mẹ Hồ Ngọc Hà khoe tin vui ở tuổi hưu

Mẹ Hồ Ngọc Hà khoe tin vui ở tuổi hưu

Giảm cân - 1 tháng trước

GĐXH - Bà Ngọc Hương – mẹ của Hồ Ngọc Hà mới đây đã hạnh phúc chia sẻ niềm vui và đam mê của mình ở độ tuổi U70. Dù đã bước sang tuổi xưa nay hiếm, bà vẫn dành trọn tình yêu cho việc học và nâng cao chuyên môn trong lĩnh vực giảng dạy yoga.

Vẻ ngoài tuổi trung niên của 'phú bà' Vbiz - Hoa khôi Thể thao vừa mời bạn bè đến thăm biệt thự 200 tỷ

Vẻ ngoài tuổi trung niên của 'phú bà' Vbiz - Hoa khôi Thể thao vừa mời bạn bè đến thăm biệt thự 200 tỷ

Giảm cân - 1 tháng trước

GĐXH - Hoa khôi Thể thao Thu Hương khiến khán giả choáng váng khi mời bạn bè nghệ sĩ thân thiết đến dự tiệc ở biệt thự 200 tỷ. Ngoài ngôi nhà xa hoa, người hâm mộ còn bất ngờ trước vẻ ngoài trẻ đẹp của chị.

Nữ ca sĩ người Việt gốc Hoa gây chú ý ở tuổi 42

Nữ ca sĩ người Việt gốc Hoa gây chú ý ở tuổi 42

Đẹp - 1 tháng trước

GĐXH - Lương Bích Hữu gây ấn tượng với nhan sắc trẻ trung ở tuổi 42. Khán giả bất ngờ với quá trình giảm cân và duy trì vóc dáng hoàn hảo.

44 tuổi và trải qua 3 lần sinh nở nhưng Khánh Thi vẫn sở hữu vóc dáng nóng bỏng nhờ siết cân đúng cách

44 tuổi và trải qua 3 lần sinh nở nhưng Khánh Thi vẫn sở hữu vóc dáng nóng bỏng nhờ siết cân đúng cách

Giảm cân - 1 tháng trước

GĐXH - Khánh Thi dù đã trải qua 3 lần sinh nở và ở tuổi ngoài 40 nhưng cô vẫn giữ được sắc vóc trẻ trung, khỏe khoắn nhờ giảm cân khoa học.

Vòng eo con kiến của nữ ca sĩ 37 tuổi vừa viral trong lễ trao giải 'Làn sóng xanh'

Vòng eo con kiến của nữ ca sĩ 37 tuổi vừa viral trong lễ trao giải 'Làn sóng xanh'

Giảm cân - 1 tháng trước

GĐXH - Ở tuổi 37, Tóc Tiên dường như được thời gian ‘bỏ quên’ nhờ những nỗ lực tập luyện và duy trì chế độ ăn uống cân bằng.

Xem nhiều

Mẹ Hồ Ngọc Hà khoe tin vui ở tuổi hưu

Mẹ Hồ Ngọc Hà khoe tin vui ở tuổi hưu

Giảm cân

GĐXH - Bà Ngọc Hương – mẹ của Hồ Ngọc Hà mới đây đã hạnh phúc chia sẻ niềm vui và đam mê của mình ở độ tuổi U70. Dù đã bước sang tuổi xưa nay hiếm, bà vẫn dành trọn tình yêu cho việc học và nâng cao chuyên môn trong lĩnh vực giảng dạy yoga.

44 tuổi và trải qua 3 lần sinh nở nhưng Khánh Thi vẫn sở hữu vóc dáng nóng bỏng nhờ siết cân đúng cách

44 tuổi và trải qua 3 lần sinh nở nhưng Khánh Thi vẫn sở hữu vóc dáng nóng bỏng nhờ siết cân đúng cách

Giảm cân
Bùi Quỳnh Hoa khoe vòng eo cuốn hút trong bộ đồ bơi cut-out táo bạo

Bùi Quỳnh Hoa khoe vòng eo cuốn hút trong bộ đồ bơi cut-out táo bạo

Đẹp
Vẻ ngoài tuổi trung niên của 'phú bà' Vbiz - Hoa khôi Thể thao vừa mời bạn bè đến thăm biệt thự 200 tỷ

Vẻ ngoài tuổi trung niên của 'phú bà' Vbiz - Hoa khôi Thể thao vừa mời bạn bè đến thăm biệt thự 200 tỷ

Giảm cân
Từ 73kg xuống 48kg trong 6 tháng, cô gái Nhật đã “lội ngược dòng” thành công nhờ 5 tư duy giảm cân

Từ 73kg xuống 48kg trong 6 tháng, cô gái Nhật đã “lội ngược dòng” thành công nhờ 5 tư duy giảm cân

Giảm cân

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top