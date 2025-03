Kinh hoàng khoảnh khắc cá sấu 'hiền lành' ngoạm tay cụ ông giữa công viên giải trí

Ngày 17/2, một cụ ông ở Indonesia đã bị cá sấu cắn khi đang cho nó ăn tại một công viên giải trí. Con cá sấu này được cho là đã được thuần hóa và được người dân địa phương xem là "biểu tượng may mắn".

Cụ ông giấu tên cùng những du khách khác đã đến thăm loài bò sát "may mắn" này. Nó đã được cứu khỏi trận lũ lụt vào tuần trước và được nuôi tại một công viên giải trí địa phương để những người sùng đạo đến cúng dường.

Tin rằng con cá sấu hiền lành, cụ ông đã đưa tay ra cho nó ăn. Tuy nhiên, con vật săn mồi này đã ngoạm lấy cánh tay của ông và kéo ông xuống nước. Đoạn phim cho thấy những người chứng kiến kinh hoàng la hét khi con cá sấu quật cụ ông trong hàm răng của nó trước khi thả ra tại trung tâm Cimory Dairyland.

Khoảnh khắc con cá sấu tấn công cụ ông

Lực lượng cứu hộ sau đó đã đến đưa cụ ông đến bệnh viện với một cánh tay bị thương nặng. Một người chứng kiến, chị Siti Aisyah (Indonesia) cho biết: "Cụ ông bị cá sấu cắn khi ông muốn cho nó ăn. Người dân đã ngay lập tức đưa ông đi sơ cứu và ông được đưa đến bệnh viện vì tay bị thương nặng."

Ông Hasanuddin, chỉ huy sở cứu hỏa địa phương, cho biết con vật này đã bị bắt gặp trong một khu dân cư bị ngập lụt vào ngày 12/2 trước khi được nuôi tại điểm du lịch Cimory. Công viên này cũng bao gồm các cối xay gió mini, động vật chăn nuôi và triển lãm nông nghiệp. Ban quản lý đã hy vọng rằng người dân địa phương sẽ đến thăm để quyên góp cho con cá sấu. Tuy nhiên, hiện tại họ đã để các nhân viên bảo vệ động vật hoang dã thả nó về tự nhiên.

Ông Hasanuddin cho biết thêm: "Khi chúng tôi đến, người dân đã tụ tập đông đúc tại hiện trường và hướng dẫn chúng tôi đến chỗ nạn nhân, vì vậy quá trình sơ tán diễn ra nhanh chóng. Chúng tôi nhận được thông tin rằng con cá sấu này trước đó đã được nhìn thấy gần một bãi rác và đã đẻ trứng trên cạn. Nếu có một con cá sấu cái thì rất có thể vẫn còn một con cá sấu đực đang ẩn náu quanh đó."

Vụ việc kinh hoàng này là vụ tấn công cá sấu mới nhất trong một loạt các vụ tấn công cá sấu ở Indonesia, sau khi một cặp mẹ con bị cùng một con cá sấu dữ tợn cắn chết vào đầu tháng này. Bà Alvina Doki (64 tuổi) đang giặt quần áo cho gia đình ở sông Ledewero thì con vật này nổi lên từ vùng nước đục và tấn công bà ở tỉnh Đông Nusa Tenggara.

Trong một trường hợp khác vào tháng 12/2024, một con bò sát dài đã vồ lấy bà Nurhawati Zihura (46 tuổi, là mẹ của bốn đứa con), khi bà đang rửa chân trong nước biển bên cạnh ngôi làng ven biển của mình ở Bắc Sumatra. Người dân địa phương bị sốc khi nghe thấy tiếng la hét của bà nhưng chỉ có thể đứng nhìn con vật quật xác bà trong một "vòng xoáy tử thần" ám ảnh và bà đã tử vong.

Quần đảo Indonesia là nơi sinh sống của 14 loài cá sấu với một quần thể lớn cá sấu cửa sông cực kỳ to lớn và hung dữ phát triển mạnh trong khí hậu của khu vực. Các nhà bảo tồn tin rằng cá sấu đã bị đẩy sâu hơn vào đất liền gần các làng mạc hơn do việc đánh bắt quá mức làm giảm nguồn cung cấp thức ăn tự nhiên của cá sấu kết hợp với việc mất môi trường sống do sự phát triển của các khu vực ven biển thành các trang trại. Với việc người dân địa phương vẫn sử dụng sông để tắm giặt và đánh bắt cá thô sơ, sự kết hợp chết người của các yếu tố này đã dẫn đến số lượng các vụ tấn công cá sấu ngày càng tăng.

