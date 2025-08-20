Mới nhất
Lý do đáng sợ khiến bãi biển đẹp như mơ bỗng vắng khách giữa mùa hè

Thứ tư, 12:01 20/08/2025
Một người phụ nữ đã chia sẻ lên mạng xã hội lý do đáng kinh ngạc khiến một bãi biển ở Anh trở nên vắng vẻ lạ thường trong đợt nắng nóng đỉnh điểm.

Vừa qua, Lauren Whitman đã đăng tải video lên TikTok, bày tỏ sự ngạc nhiên về sự hoang vắng ở bãi biển Weston-super-Mare, thị trấn thuộc Somerset, Anh, một trong những bãi biển tự nhiên lớn nhất Vương quốc Anh.

Thị trấn này tự hào có bãi biển dài đầy cát, nổi tiếng với bầu không khí ven biển truyền thống và nhiều điểm tham quan hấp dẫn. Tuy nhiên, Lauren, người có một cậu con trai nhỏ, đã vô cùng bất ngờ khi thấy không có ai khác tận hưởng cái nóng hơn 30 độ C vào đầu tháng này, theo báo cáo của SomersetLive.

Trong một video trên mạng xã hội, cô viết: "Tôi tự hỏi tại sao bãi biển lại vắng vẻ đến vậy khi nhiệt độ ngoài trời lên tới hơn 30 độ". Đoạn video nhanh chóng thu hút hơn 1,7 triệu lượt xem chỉ trong hai ngày.

Nhưng sau đó, video đã chuyển cảnh, tiết lộ lý do thực sự khiến mọi người tránh xa bãi biển. Cậu con trai ba tuổi của cô xuất hiện với chiếc áo phông bị bọ rùa bám đầy. Tiếp đó, cô chỉ vào một tòa nhà màu trắng gần đó, nơi hàng trăm con bọ rùa khác đang bay lượn giữa cô và tòa nhà. Lauren còn giơ cánh tay lên để cho thấy một con bò quanh cánh tay mình trước khi quay camera để lộ hàng loạt con bọ rùa trên bụng.

Lý do đáng sợ khiến bãi biển vắng tanh giữa nắng nóng - Ảnh 1.
Lý do đáng sợ khiến bãi biển vắng tanh giữa nắng nóng - Ảnh 2.

Bọ rùa "xâm chiếm" bãi biển ở Weston-super-Mare, Somerset, Anh.

Cuối cùng, Lauren chia sẻ một đoạn video ngắn về người bạn đồng hành trên bãi biển của cô, người này cũng có rất nhiều bọ rùa bò khắp lưng trần. Cô viết trong chú thích: "Chưa bao giờ trải qua điều gì giống như thế này".

Phản ứng từ cư dân mạng không kém phần hoảng hốt. Một người thốt lên: "Tôi sợ bọ rùa kinh khủng. Nhìn thế này chắc tôi ngất mất!". Người khác thắc mắc: "Khoan đã, vậy là sau 'ngày kiến bay' giờ lại có cả 'ngày bọ rùa' à?".

Một người bình luận thêm: "Hôm nay một con bọ rùa bay vào tay tôi và... cắn! Tôi đâu biết chúng cắn người!".

Hiện tượng bọ rùa "xâm chiếm" bãi biển cũng được ghi nhận ở những khu vực khác như Formby, với một cư dân mô tả: "Bãi biển hôm nay như một nghĩa địa bọ rùa".

Nguyên nhân được cho là đợt nắng nóng gần đây, tương tự mùa hè đặc biệt nóng năm 1976, khi đó hơn 23 tỷ con bọ rùa được ghi nhận đổ về các bờ biển phía Nam và Đông nước Anh. Các chuyên gia cho biết nắng nóng là thời tiết thuận lợi làm bùng nổ số lượng rệp, nguồn thức ăn của bọ rùa khiến chúng cũng tăng trưởng nhanh.

Quốc Tiệp (t/h)

