Kinh nghiệm đi du lịch tiết kiệm tiền nhiều lợi ích

Thời điểm nên đặt vé máy bay

Anh Nguyễn Đình Sơn, phố Quan Hoa, phường Cầu Giấy, Hà Nội- người có kinh nghiệm suốt 20 năm năm nào cũng đi du lịch cho biết: "Kinh nghiệm đi du lịch để có những trải nghiệm tốt nhất trong chuyến đi là các khâu chuẩn bị phải kỹ càng, lên kế hoạch cho cả năm để có chuyến đi với những trải nghiệm tuyệt vời nhất".

Trong đó, đặt vé máy bay sớm là điều cần phải chú ý đầu tiên. Hầu hết các hãng hàng không mở chuyến bay để đặt chỗ khoảng 11 tháng trước khi khởi hành. Càng gần ngày khởi hành, các vé hạng giá rẻ sẽ được lấp đầy và số lượng chỗ trống càng giảm. Do đó, hay theo dõi các chương trình khuyến mại, hãy cố gắng đặt chỗ trước ít nhất 5 tuần. Những món hời giảm giá vào phút cuối rất hiếm và cũng rất ít, đôi khi chờ đợi điều này có thể còn làm lỡ kế hoạch.

Chủ động đăng ký nhận thông tin khuyến mại

Theo kinh nghiệm, nhiều hãng bay trên thế giới thường khuyến mại vào tháng 1, 9 và "Black Friday" hay Ngày thứ 6 đen. Du khách nên đăng ký nhận bản tin hàng không và các dịch vụ tin tức du lịch qua địa chỉ email của mình để cập nhật chính sách giảm giá sớm nhất. Khi nhìn thấy giảm giá hay click ngay để tìm thấy những chiếc vé có giá tốt nhất cho mình.

So sánh giá qua nhiều trang web trước khi quyết định mua

Cho dù bạn đi vào bất cứ thời điểm nào thì việc so sánh giá phòng, vé máy bay trên nhiều trang web đều rất hữu ích. Do đó, du khách nên tìm kiếm toàn diện" qua nhiều ứng dụng như Skyscanner, Google Flights… các nền tảng mạng đăng tải chương trình giảm giá, khuyến mại để xem mức giá mà các đại lý du lịch, hãng bay khác nhau bán ra trên cùng một đường bay.

Kinh nghiệm nâng cấp hạng ghế miễn phí

Bạn nên mặc lịch sự và đến sớm sẽ tăng cơ hội cho mình được nâng hạng ghế. Nếu hãng bay cần người tình nguyện nhường lại chỗ và bay chuyến sau, hãy thử hỏi họ liệu bạn có được nâng cấp hạng ghế nếu đồng ý bay chuyến muộn hơn không? Tất nhiên nâng cấp chỉ có một người không thể xin cho tập thể được chơi của một.

Đi du lịch hãy luôn mang theo khăn choàng

Trừ khi bạn chắc chắn có thể mua chúng ở nơi bạn đến, nếu không hãy mang theo một chiếc khăn choàng cỡ lớn. Chiếc khăn đó có thể làm chăn đắp khi bị lạnh trên máy bay, che nắng khi cần, che cơ thể khi bạn muốn thay đồ trên bãi biển hoặc vào những nơi linh thiêng như chùa, đền thờ.

Mẹo tránh say tàu xe thông qua việc chọn chỗ ngồi

Du khách nên chọn chỗ ngồi gần cửa sổ hoặc phía trước máy bay, đi ô tô cũng nên ngồi phía trên vì ngồi phía dưới xóc và nhiều mùi xăng hơn. Không ăn đồ mặn, nhiều dầu mỡ, cay cũng như tránh đọc sách báo, xem điện thoại vì bạn sẽ khó chịu hoặc chóng mặt hơn. Nên mang theo gừng, kẹo gừng như một phương án dự phòng để khỏi bị say xe.

Chọn thời điểm đi đi khám phá thế giới tốt nhất

Thời điểm tốt nhất cho những người muốn thực hiện chuyến đi vòng quanh thế giới là từ giữa tháng 4 đến tháng 6. Trong giai đoạn này, thời tiết trên thế giới đều ôn hòa, không quá khắc nghiệt và giá cả đang ở mức phải chăng nhất do chưa đến mùa cao điểm.

Chọn đi du lịch vào ngày thường, tránh ngày lễ

Chọn đặt phòng, mua vé vào các ngày giữa tuần sẽ tiết kiệm được chi phí so với dịp cuối tuần đắt đỏ. Ngoài đặt phòng ở cơ sở lưu trú chấp nhận cho hoàn tiền, du khách nên vào những trang chuyên thanh lý voucher, phòng khách sạn uy tín. Đó là những phòng khách sạn người mua trước đó không được hoàn lại tiền nhưng cũng không thể nhận phòng do có việc đột xuất, hủy kế hoạch. Du khách sẽ có cơ hội đặt được phòng giá rẻ từ họ.

Ăn ở quán ăn của người địa phương vừa ngon, giá lại tốt

Hãy đến những quán chuyên bán cho người dân địa phương. Đó là các hàng quán với dãy dài người dân xếp hàng chờ đợi và thường có thực đơn bằng ngôn ngữ địa phương. Nếu không hiểu tiếng, bạn có thể chọn những món được minh họa trên thực đơn hoặc đồ ăn của dân địa phương ngồi bàn kế bên gọi.

Những dịch vụ trải nghiệm đặc trưng thì tuyệt đối không nên tiếc tiền

Tất nhiên khi có dịch vụ đáng trải nghiệm thì tuyệt đối không nên tiếc tiền. Bởi sau một thời gian làm việc, đủ loại áp lực, mệt mỏi, đi du lịch để quên hết, để lấy lại sự cân bằng, quay lại cuộc sống hàng ngày, vì thế theo tôi nếu tiết kiệm thì chỉ thư giãn cuối tuần, đến nơi ít người, sống chậm để nghỉ ngơi. Còn du lịch thật sự không nên tiết kiệm quá. Vì có thể bạn sẽ hối tiếc với những gì không có những trải nghiệm đặc thù của nơi mình đã đến.