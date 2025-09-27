Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 và 2027 sẽ như thế nào?

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026: Ổn định để chuyển giao

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 dự kiến được tổ chức vào ngày 11 và 12/6, sớm hơn so với các năm trước. Theo thông tin được công bố tại hội nghị tổng kết công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 và chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vừa diễn ra, Bộ GD&ĐT khẳng định kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 về cơ bản sẽ giữ ổn định mô hình (2 môn bắt buộc và 2 môn tự chọn) như đã áp dụng năm 2025. Đây là kỳ thi đầu tiên cho lứa học sinh hoàn thành toàn bộ chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tuy nhiên, kỳ thi sẽ có một vài điều chỉnh quan trọng nhằm tối ưu hóa công tác quản lý.

Theo ông Huỳnh Văn Chương - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT), Bộ sẽ sửa đổi các quy định liên quan đến thanh tra, kiểm tra để thích ứng với việc chuyển bộ phận thanh tra giáo dục các cấp về thanh tra chính phủ và thanh tra tỉnh. Các quy định về quy trình tổ chức thi cũng được điều chỉnh để đảm bảo sự thuận tiện cho các đơn vị hành chính trong bối cảnh tái sắp xếp.

Đặc biệt, việc giảm thời gian thu nhận đơn phúc khảo và điều chỉnh quy trình chấm phúc khảo sẽ giúp công tác tuyển sinh đại học được thực hiện nhanh chóng và chính xác hơn.

Bước ngoặt lịch sử 2027: Lộ trình chi tiết thi máy tính

Điểm nhấn lớn nhất trong định hướng của Bộ GD&ĐT là việc áp dụng công nghệ vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027. Học sinh 2K9 sẽ là lứa đầu tiên được thí điểm thi trên máy tính tại các điểm thi đáp ứng đủ điều kiện về cơ sở vật chất.

Thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Theo lộ trình được công bố chi tiết, Bộ GD&ĐT sẽ bắt đầu bằng việc tổ chức thử nghiệm câu hỏi thi trên máy tính với quy mô khoảng 100.000 thí sinh vào tháng 4-5/2026.

Tiếp đó, vào tháng 7/2026, đề án tổ chức thi trên máy tính sẽ được trình chính phủ xem xét ban hành. Cuối năm 2026 (dự kiến tháng 10-12), Bộ sẽ ban hành quy trình, quy định cụ thể về thi trên máy tính, đồng thời các địa phương có đủ điều kiện sẽ bắt đầu bố trí điểm thí điểm và tiến hành đầu tư hạ tầng.

Cuối cùng, vào tháng 6/2027, kỳ thi sẽ diễn ra theo phương thức kết hợp: thi trên máy tính tại các điểm đủ điều kiện và thi trên giấy tại các điểm thi còn lại.

Sự chuyển đổi này được kỳ vọng sẽ tăng tính minh bạch, giảm thiểu sai sót do yếu tố con người và rút ngắn thời gian công bố kết quả.

Quyết định thí điểm thi máy tính đã đặt ra một thách thức lớn về tính công bằng và đồng bộ hạ tầng giữa các vùng miền. Các chuyên gia giáo dục nhận định rằng, việc chỉ áp dụng "tại nơi đủ điều kiện" đòi hỏi các địa phương, đặc biệt là các tỉnh có kinh tế khó khăn, phải sớm có kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất và đào tạo đội ngũ cán bộ khảo thí để tránh tạo ra khoảng cách bất bình đẳng về cơ hội cho học sinh.

Theo các chuyên gia, học sinh 2K8 (thi năm 2026) cần tập trung tuyệt đối vào chiều sâu kiến thức của 4 môn thi đã chọn, vì nội dung thi theo chương trình mới sẽ đánh giá năng lực ứng dụng cao hơn. Còn học sinh 2K9 (thi năm 2027), ngoài việc học kiến thức, yếu tố kỹ thuật trở nên cực kỳ quan trọng; các em cần chủ động làm quen sớm với giao diện và thao tác thi trên máy tính, cũng như các dạng câu hỏi trắc nghiệm mới để tránh tâm lý bỡ ngỡ trong kỳ thi thí điểm.