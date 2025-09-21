Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tim mạch, can thiệp thành công 4 ca bệnh khó
Các chuyên gia của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa và Bệnh viện Tim mạch Hạ Môn (Trung Quốc) đã phối hợp thực hiện thành công 4 ca can thiệp tim mạch phức tạp.
Trong khuôn khổ Biên bản ghi nhớ hợp tác được ký kết tháng 5/2025 giữa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa và Bệnh viện Tim mạch Hạ Môn (Trung Quốc), ngày 10/9, các chuyên gia tim mạch của 2 bệnh viện đã phối hợp thực hiện thành công 4 ca can thiệp tim mạch phức tạp tại Đơn vị Tim mạch can thiệp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.
Trong số 4 ca bệnh, có 3 trường hợp tổn thương động mạch vành phức tạp được điều trị bằng kỹ thuật sóng xung kích trong lòng mạch (Intravascular Lithotripsy – IVL) kết hợp đặt stent và 1 trường hợp rối loạn nhịp nặng được áp dụng kỹ thuật đặt máy tạo nhịp bó nhánh trái (Left Bundle Branch Pacing – LBBP). Cả IVL và LBBP đều là những kỹ thuật chuyên sâu, hiện đang được ứng dụng tại các trung tâm tim mạch lớn trên thế giới, nay đã được triển khai thành công tại Thanh Hóa với sự hỗ trợ của các chuyên gia quốc tế.
Theo đó, bệnh nhân T.N.B. (55 tuổi) nhập viện trong tình trạng đau ngực, khó thở, có tiền sử đặt stent động mạch vành phải cách đây 1 tháng. Kết quả chụp mạch cho thấy hẹp nặng động mạch liên thất trước và động mạch mũ. Ê kíp đã tiến hành nong và đặt 2 stent tại động mạch liên thất trước, tái thông mạch vành, giúp cải thiện rõ rệt triệu chứng.
Bệnh nhân T.T.N. (78 tuổi) có nhiều bệnh nền phức tạp như tăng huyết áp, đái tháo đường, đã đặt stent động mạch mũ. Hình ảnh chụp mạch cho thấy tổn thương động mạch vành phải đoạn II vôi hóa nặng, hẹp tới 95%.
Kíp can thiệp đã kết hợp sử dụng bóng xung kích IVL để phá vôi trong lòng mạch và kỹ thuật khoan phá mảng vôi bằng Rotapro, sau đó nong và đặt stent tại động mạch vành phải đoạn I và II. Nhờ đó, dòng chảy mạch vành được khôi phục tối ưu, giảm thiểu nguy cơ tái hẹp.
Bệnh nhân N.V.T. (80 tuổi) có nhiều tổn thương phức tạp trên động mạch liên thất trước, động mạch mũ và nhánh bờ. Kíp can thiệp đã đặt stent động mạch liên thất trước, nong bóng phủ thuốc nhánh bờ và đặt thêm stent tại động mạch mũ, giúp tái lập tuần hoàn mạch vành, giảm đau ngực và khó thở cho bệnh nhân.
Bệnh nhân N.V.H. (62 tuổi) nhập viện vì mệt, khó thở, chóng mặt, được chẩn đoán suy nút xoang, có tiền sử đặt stent động mạch vành và suy tim. Các bác sĩ đã tiến hành đặt máy tạo nhịp bó nhánh trái LBBP. Đây là một kỹ thuật tiên tiến trong lĩnh vực tạo nhịp tim, giúp đồng bộ hoạt động điện học của tim và khôi phục nhịp tim ổn định cho người bệnh.
Với sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên gia Bệnh viện Tim mạch Hạ Môn và các bác sĩ Đơn vị Can thiệp Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, cả 4 ca can thiệp đã được can thiệp an toàn, hiệu quả.
Sau điều trị, cả 4 bệnh nhân đều hết triệu chứng, các chỉ số ổn định và đủ điều kiện xuất viện.
Thành công của những ca bệnh khó này không chỉ mang lại cơ hội sống cho người bệnh mà còn khẳng định năng lực tiếp cận và ứng dụng kỹ thuật cao của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.
Đây cũng là minh chứng rõ nét, hiệu quả của việc hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế, tạo động lực để đội ngũ y bác sĩ địa phương tiếp tục học hỏi, nâng cao chuyên môn, từng bước làm chủ những kỹ thuật hiện đại.
Sự kiện hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Tim mạch Hạ Môn một lần nữa khẳng định quyết tâm của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa trong việc phát triển y tế chuyên sâu, phấn đấu trở thành trung tâm y tế chuyên sâu kỹ thuật cao của khu vực, mang đến cho người bệnh cơ hội tiếp cận những thành tựu tiên tiến của y học ngay tại quê hương.
