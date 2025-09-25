Kỳ tích: Giành giật sự sống từ 'cửa tử' của người đàn ông ở Phú Thọ bị ngừng tim nhiều lần
GĐXH - Các bác sĩ đã cứu sống ngoạn mục người bệnh bị điện giật, ngừng tim nhiều lần, tiên lượng rất nặng.
Giành lại sự sống có người bị điện giật, mất ý thức, ngừng tim
Theo lời kể của gia đình, ông Đ.C.T, (46 tuổi, trú tại xã Phú Khê, tỉnh Phú Thọ) đi sửa điện giúp hàng xóm thì bất ngờ bị điện giật, mất ý thức, ngừng tim.
Người nhà đã nhanh chóng tiến hành ép tim ngoài lồng ngực liên tục trong khoảng 10 phút sau đó đưa đến Trung tâm y tế khu vực.
Tại đây, người bệnh tiếp tục bị ngừng tim 2 lần, được cấp cứu hồi sinh tim phổi, khi tim đập trở lại, người bệnh được đặt ống nội khí quản, thở máy, duy trì thuốc vận mạch và chuyển tuyến đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.
Tại đây, người bệnh nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, tổn thương cơ tim rất nặng, Glasgow 6 điểm, đồng tử 2 bên co nhỏ, thở theo bóp bóng qua ống nội khí quản, tím tái toàn thân, đang duy trì vận mạch liều cao. Người bệnh có tiên lượng rất nặng, nguy cơ diễn biến xấu cao, thậm chí tử vong.
Các bác sĩ đã lập tức triển khai các biện pháp hồi sức nâng cao: Duy trì thở máy, thuốc vận mạch và đặc biệt là hạ thân nhiệt chỉ huy nhằm bảo vệ tế bào não, giảm nguy cơ tổn thương thần kinh sau ngừng tuần hoàn.
Sơ cứu khi bị điện giật đúng cách, người bệnh hồi phục kỳ diệu
Sau 4 ngày điều trị tích cực, tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt. Người bệnh tỉnh dần, cai được máy thở, rút ống nội khí quản, ngừng sử dụng thuốc vận mạch và có thể tự xúc ăn.
Đặc biệt, người bệnh không có di chứng tổn thương não hay thần kinh dù đã ngừng tim nhiều lần. Đây là thành quả của sự nỗ lực không ngừng, sự phối hợp nhịp nhàng của ekip bác sĩ từ tuyến cơ sở đến tuyến tỉnh, giúp giành giật sự sống cho người bệnh trước “lưỡi hái tử thần”.
Chia sẻ trong niềm xúc động, vợ người bệnh nghẹn ngào: “Khi chồng tôi bị điện giật, tôi đã nghĩ anh sẽ không thể qua khỏi, tôi hoảng loạn vô cùng. Thật sự, việc anh được cứu sống là một kỳ tích. Tôi và gia đình vô cùng biết ơn đội ngũ bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.”
Theo ThS.BS Phan Hồng Thái: Người bệnh bị điện giật có thể rơi vào ngừng tuần hoàn rất nhanh, nguy cơ tử vong trong tích tắc. Trường hợp người bệnh T. là ca đặc biệt nguy kịch, có ảnh hưởng đến hệ thống các tạng với biểu hiện là ngừng tim, ngừng thở nhiều lần.
Với các triệu chứng như vậy, nguy cơ để lại di chứng về thần kinh không hồi phục rất cao. Do vậy, các bác sĩ đã tích cực sử dụng rất nhiều phương pháp điều trị tiên tiến, trong đó có hạ thân nhiệt chỉ huy, giúp giảm cả tỉ lệ tử vong cũng như mức độ di chứng, từ đó mang lại kết quả điều trị tốt hơn.
Xử trí khi bị điện giật
Qua đây, ThS.BS Phan Hồng Thái khuyến cáo trong trường hợp phát hiện có người bị điện giật, người dân cần bình tĩnh xử trí đúng cách:
- Nhanh chóng ngắt nguồn điện hoặc dùng vật cách điện (gậy gỗ, cán chổi, ghế nhựa…) để tách nạn nhân khỏi dòng điện, tuyệt đối không chạm trực tiếp bằng tay.
- Kiểm tra phản ứng của nạn nhân. Nếu nạn nhân ngừng thở, mất mạch, cần ép tim ngoài lồng ngực, hô hấp nhân tạo nếu người hỗ trợ đã được đào tạo kỹ thuật.
- Gọi cấp cứu 115 ngay lập tức.
- Nếu nạn nhân còn tỉnh, nên đặt nằm yên, giữ ấm, theo dõi liên tục cho đến khi nhân viên y tế đến. Tuyệt đối không đổ nước lên người bị nạn và hạn chế di chuyển nếu nghi ngờ có chấn thương cột sống.
- Bác sĩ khuyến cáo, mỗi người dân nên tự trang bị kiến thức sơ cứu cơ bản để xử trí ban đầu đúng cách, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng cho chính mình và người thân.
Chuyện lạ: Thai phụ được bác sĩ ghép tạm bàn tay vào cẳng chân chờ ngày nối lạiY tế - 20 giờ trước
GĐXH - Người phụ nữ đang mang song thai bị tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng, bác sĩ đã phải ghép tạm bàn tay vào cẳng chân chờ ngày nối lại.
Mẹ hiến thận cứu con trai 28 tuổi ở Quảng Ninh bị suy thận giai đoạn cuốiY tế - 1 ngày trước
GĐXH - Ngay sau ghép, thận đã hoạt động bình thường, nước tiểu bài tiết ngay khi nối xong mạch. Ca phẫu thuật kết thúc trong niềm vui của gia đình cùng đội ngũ thầy thuốc.
Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tim mạch, can thiệp thành công 4 ca bệnh khóSống khỏe - 4 ngày trước
Các chuyên gia của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa và Bệnh viện Tim mạch Hạ Môn (Trung Quốc) đã phối hợp thực hiện thành công 4 ca can thiệp tim mạch phức tạp.
Bệnh viện Răng Hàm Mặt TW TPHCM tập huấn chăm sóc răng miệng học đường và khám chữa bệnh cho người dân Côn ĐảoSống khỏe - 4 ngày trước
Bệnh viện Răng Hàm Mặt TW TPHCM mở khóa tập huấn cho đội ngũ y tế học đường, cung cấp kiến thức chăm sóc răng miệng và kỹ năng cấp cứu cơ bản cho nhân viên y tế, giáo viên phụ trách y tế học đường tại Đặc khu Côn Đảo.
Khai trương Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống mua bán người 111Y tế - 6 ngày trước
GĐXH - Chiều nay (19/9), Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) tại Việt Nam tổ chức Lễ khai trương Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống mua bán người.
Bé 16 tuổi ở Hải Phòng bị vỡ gan nguy kịch may mắn được cứu sốngY tế - 6 ngày trước
GĐXH - Bác sĩ cho biết đây là trường hợp vỡ gan do chấn thương rất nặng và nguy kịch. Các bác sĩ đã huy động tối đa nhân lực và vật lực để cứu sống bệnh nhân.
Bộ Y tế triển khai Hướng dẫn quốc gia về sàng lọc và quản lý đái tháo đường thai kỳY tế - 6 ngày trước
GĐXH – Sáng nay (19/9), Cục Bà mẹ và Trẻ em, Bộ Y tế tổ chức Hội thảo Phổ biến và triển khai Hướng dẫn quốc gia về sàng lọc và quản lý đái tháo đường thai kỳ.
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn 'mở đường' cứu người đàn ông gặp nạn trên cầu Nhật TânY tế - 1 tuần trước
GĐXH - Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã trực tiếp động viên, đồng thời đề nghị các y bác sĩ khẩn trương triển khai những biện pháp cấp cứu chuyên sâu, nhằm giành giật sự sống cho bệnh nhân gặp nạn trên đường.
Triển lãm quốc tế về chăm sóc và phục hồi chức năng người cao tuổi lần đầu tổ chức tại Việt NamY tế - 1 tuần trước
GĐXH – Điểm nhấn của Vietnam Medipharm Expo năm 2025 diễn ra tới đây tại Hà Nội là việc tổ chức song song với VIREC 2025 – một triển lãm quốc tế lần đầu về chăm sóc, phục hồi chức năng người cao tuổi...
Nutricare đồng hành với Báo Sức khỏe và Đời sống trao tặng 40.000 ly sữa cho các bệnh nhi ung thưY tế - 1 tuần trước
Sáng 15/9, Báo Sức khỏe & Đời sống cùng Công ty Cổ phần dinh dưỡng Nutricare đã tổ chức lễ trao tặng 40.000 ly sữa dinh dưỡng y học Leanmax Hope cho bệnh nhi ung thư đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội).
Chuyện lạ: Thai phụ được bác sĩ ghép tạm bàn tay vào cẳng chân chờ ngày nối lạiY tế
GĐXH - Người phụ nữ đang mang song thai bị tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng, bác sĩ đã phải ghép tạm bàn tay vào cẳng chân chờ ngày nối lại.