Kỳ tích: Giành giật sự sống từ 'cửa tử' của người đàn ông ở Phú Thọ bị ngừng tim nhiều lần

Thứ năm, 17:45 25/09/2025 | Y tế
GĐXH - Các bác sĩ đã cứu sống ngoạn mục người bệnh bị điện giật, ngừng tim nhiều lần, tiên lượng rất nặng.

Giành lại sự sống có người bị điện giật, mất ý thức, ngừng tim

Theo lời kể của gia đình, ông Đ.C.T, (46 tuổi, trú tại xã Phú Khê, tỉnh Phú Thọ) đi sửa điện giúp hàng xóm thì bất ngờ bị điện giật, mất ý thức, ngừng tim.

Người nhà đã nhanh chóng tiến hành ép tim ngoài lồng ngực liên tục trong khoảng 10 phút sau đó đưa đến Trung tâm y tế khu vực.

Tại đây, người bệnh tiếp tục bị ngừng tim 2 lần, được cấp cứu hồi sinh tim phổi, khi tim đập trở lại, người bệnh được đặt ống nội khí quản, thở máy, duy trì thuốc vận mạch và chuyển tuyến đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Kỳ tích: Giành giật sự sống từ 'cửa tử' của người đàn ông ở Phú Thọ bị ngừng tim nhiều lần - Ảnh 1.

Người bệnh được cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: BVCC

Tại đây, người bệnh nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, tổn thương cơ tim rất nặng, Glasgow 6 điểm, đồng tử 2 bên co nhỏ, thở theo bóp bóng qua ống nội khí quản, tím tái toàn thân, đang duy trì vận mạch liều cao. Người bệnh có tiên lượng rất nặng, nguy cơ diễn biến xấu cao, thậm chí tử vong.

Các bác sĩ đã lập tức triển khai các biện pháp hồi sức nâng cao: Duy trì thở máy, thuốc vận mạch và đặc biệt là hạ thân nhiệt chỉ huy nhằm bảo vệ tế bào não, giảm nguy cơ tổn thương thần kinh sau ngừng tuần hoàn.

Sơ cứu khi bị điện giật đúng cách, người bệnh hồi phục kỳ diệu

Sau 4 ngày điều trị tích cực, tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt. Người bệnh tỉnh dần, cai được máy thở, rút ống nội khí quản, ngừng sử dụng thuốc vận mạch và có thể tự xúc ăn. 

Đặc biệt, người bệnh không có di chứng tổn thương não hay thần kinh dù đã ngừng tim nhiều lần. Đây là thành quả của sự nỗ lực không ngừng, sự phối hợp nhịp nhàng của ekip bác sĩ từ tuyến cơ sở đến tuyến tỉnh, giúp giành giật sự sống cho người bệnh trước “lưỡi hái tử thần”.

Kỳ tích: Giành giật sự sống từ 'cửa tử' của người đàn ông ở Phú Thọ bị ngừng tim nhiều lần - Ảnh 2.

Sau 4 ngày điều trị tích cực, tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt. Ảnh: BVCC

Chia sẻ trong niềm xúc động, vợ người bệnh nghẹn ngào: “Khi chồng tôi bị điện giật, tôi đã nghĩ anh sẽ không thể qua khỏi, tôi hoảng loạn vô cùng. Thật sự, việc anh được cứu sống là một kỳ tích. Tôi và gia đình vô cùng biết ơn đội ngũ bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.”

Theo ThS.BS Phan Hồng Thái: Người bệnh bị điện giật có thể rơi vào ngừng tuần hoàn rất nhanh, nguy cơ tử vong trong tích tắc. Trường hợp người bệnh T. là ca đặc biệt nguy kịch, có ảnh hưởng đến hệ thống các tạng với biểu hiện là ngừng tim, ngừng thở nhiều lần. 

Với các triệu chứng như vậy, nguy cơ để lại di chứng về thần kinh không hồi phục rất cao. Do vậy, các bác sĩ đã tích cực sử dụng rất nhiều phương pháp điều trị tiên tiến, trong đó có hạ thân nhiệt chỉ huy, giúp giảm cả tỉ lệ tử vong cũng như mức độ di chứng, từ đó mang lại kết quả điều trị tốt hơn.

Xử trí khi bị điện giật

Qua đây, ThS.BS Phan Hồng Thái khuyến cáo trong trường hợp phát hiện có người bị điện giật, người dân cần bình tĩnh xử trí đúng cách:

- Nhanh chóng ngắt nguồn điện hoặc dùng vật cách điện (gậy gỗ, cán chổi, ghế nhựa…) để tách nạn nhân khỏi dòng điện, tuyệt đối không chạm trực tiếp bằng tay.

- Kiểm tra phản ứng của nạn nhân. Nếu nạn nhân ngừng thở, mất mạch, cần ép tim ngoài lồng ngực, hô hấp nhân tạo nếu người hỗ trợ đã được đào tạo kỹ thuật.

- Gọi cấp cứu 115 ngay lập tức.

- Nếu nạn nhân còn tỉnh, nên đặt nằm yên, giữ ấm, theo dõi liên tục cho đến khi nhân viên y tế đến. Tuyệt đối không đổ nước lên người bị nạn và hạn chế di chuyển nếu nghi ngờ có chấn thương cột sống.

- Bác sĩ khuyến cáo, mỗi người dân nên tự trang bị kiến thức sơ cứu cơ bản để xử trí ban đầu đúng cách, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng cho chính mình và người thân. 

Một người phụ nữ ở Huế bị điện giật tử vong trong lúc đi chăn bòMột người phụ nữ ở Huế bị điện giật tử vong trong lúc đi chăn bò

GĐXH - Trong lúc đi làm thuê, chăn bò, người phụ nữ ở Huế không may vướng vào dây điện dẫn đến tử vong thương tâm.

M.H (th)
