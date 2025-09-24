Mẹ hiến thận cứu con trai 28 tuổi ở Quảng Ninh bị suy thận giai đoạn cuối
GĐXH - Ngay sau ghép, thận đã hoạt động bình thường, nước tiểu bài tiết ngay khi nối xong mạch. Ca phẫu thuật kết thúc trong niềm vui của gia đình cùng đội ngũ thầy thuốc.
Vừa qua, các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí cho biết đã thực hiện thành công ca ghép thận cùng huyết thống cho người bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối. Đây là ca ghép thận thứ 4 trong năm của bệnh viện.
Người bệnh được ghép thận là nam, (28 tuổi, trú tại phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh) mắc suy thận giai đoạn cuối. Thay vì chuyển lên tuyến trên, gia đình đã tin tưởng lựa chọn Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí là nơi thực hiện kỹ thuật đặc biệt này.
Người hiến thận là mẹ ruột của người bệnh. Sau khi hoàn tất các xét nghiệm chuyên sâu và thủ tục pháp lý, ca phẫu thuật được tiến hành.
Với kinh nghiệm được tích lũy sau thành công của các ca ghép, cùng sự hỗ trợ chuyên môn từ các chuyên gia Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, sau 3 giờ đồng hồ, ca phẫu thuật đã được thực hiện thành công.
Ngay sau ghép, thận đã hoạt động bình thường, nước tiểu bài tiết ngay khi nối xong mạch. Ca phẫu thuật kết thúc trong niềm vui của gia đình cùng đội ngũ thầy thuốc. Người bệnh tiếp tục được theo dõi, chăm sóc đặc biệt tại khu điều trị người bệnh sau ghép thận, đảm bảo quá trình hồi phục an toàn và hiệu quả nhất.
Thành công này có ý nghĩa đặc biệt đối với người dân tỉnh Quảng Ninh và khu vực Đông Bắc của Tổ quốc. Người bệnh suy thận mạn giờ đây có thể tiếp cận kỹ thuật ghép thận ngay tại tỉnh nhà, không cần chuyển tuyến, giảm chi phí, thời gian và gánh nặng kinh tế …, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống.
Được biết, chỉ trong 9 tháng đầu năm, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí đã thực hiện thành công 4 ca ghép thận, khẳng định sự trưởng thành vượt bậc của đội ngũ thầy thuốc trong làm chủ kỹ thuật cao, chuyên sâu – những kỹ thuật trước đây chỉ triển khai ở tuyến cuối.
