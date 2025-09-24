Mới nhất
Chuyện lạ: Thai phụ được bác sĩ ghép tạm bàn tay vào cẳng chân chờ ngày nối lại

Thứ tư, 23:37 24/09/2025 | Y tế
GĐXH - Người phụ nữ đang mang song thai bị tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng, bác sĩ đã phải ghép tạm bàn tay vào cẳng chân chờ ngày nối lại.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, một trường hợp bị tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng vừa được các bác sĩ tại bệnh viện xử trí thành công bước đầu. Mở ra hy vọng phục hồi chức năng bàn tay cho một sản phụ trẻ đang mang song thai.

Người bệnh là chị L.N.P (gần 20 tuổi), không may bị tai nạn trong lúc làm việc tại nhà máy, khiến vùng 1/3 dưới cẳng tay phải bị dập nát và bàn tay bị đứt lìa hoàn toàn. Sau khi được sơ cứu tại một cơ sở y tế, người bệnh được chuyển gấp đến Bệnh viện Đa khoa Bình Dương.

Khi tiếp nhận, các bác sĩ ghi nhận người bệnh không rơi vào tình trạng sốc, tỉnh táo, đang mang song thai ở tuần thứ 23. Ngay lập tức đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện đã hội chẩn liên khoa khẩn cấp với sự tham gia của các khoa: Hồi sức cấp cứu, Phụ Sản, Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, Huyết học – Truyền máu và Chấn thương chỉnh hình nhằm đánh giá toàn diện và đưa ra phương án can thiệp tối ưu nhất.

Mục tiêu hàng đầu được đặt ra là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thai phụ và hai thai nhi. Tuy nhiên, mong muốn của cô gái trẻ là có thể giữ lại bàn tay để sau này được trực tiếp chăm sóc hai con bằng chính đôi tay của mình.

Chuyện lạ: Thai phụ được bác sĩ ghép tạm bàn tay vào cẳng chân chờ ngày nối lại - Ảnh 1.

Ghép tạm bàn tay bị đứt lìa vào chân người phụ nữ chờ phục hồi chức năng. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Bình Dương

Trước nguyện vọng của thai phụ, các bác sĩ đã đưa ra quyết định khó khăn nhưng đầy tính nhân văn là sẽ tiến hành bảo tồn bàn tay đứt lìa bằng cách ghép tạm thời vào cẳng chân (P), kèm nối mạch vi phẫu, che phủ đầu gần cẳng tay vào vạt da ngẫu nhiên vùng bụng. Nhằm duy trì tuần hoàn máu và giữ nguyên cấu trúc mô trong thời gian chờ nối lại tay vào thời điểm thích hợp hơn.

Theo chia sẻ của ekip phẫu thuật: "Đây là một ca phẫu thuật đặc biệt phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ và liên tục giữa nhiều chuyên khoa, đồng thời phải đảm bảo ổn định sức khỏe của cả mẹ và thai nhi".

Ca mổ kéo dài liên tục 3 giờ, trong suốt quá trình phẫu thuật các bác sĩ vừa thực hiện nối mạch để ghép tạm bàn tay vào chân, vừa theo dõi sát tình trạng thai nhi để đảm bảo không xảy ra biến chứng nào ngoài ý muốn.

Kết quả bước đầu rất khả quan: tình trạng sản phụ ổn định, song thai phát triển bình thường và bàn tay được bảo tồn đang tiến triển tốt.

Dự kiến, khi thai lớn trên 32 tuần sẽ xem xét phương án tiến hành phẫu thuật nối lại bàn tay cho người bệnh.

Ghép bàn tay vào bắp chânGhép bàn tay vào bắp chân

Một người đàn ông 55 tuổi ở Trung Quốc vừa được ghép bàn tay vào bắp chân sau một tai nạn lao động.

L.Vũ (th)
