Hàng loạt người dân một chung cư ở TPHCM bị sốt, đau bụng sau khi ăn bánh mì
Nhiều người dân sinh sống tại một chung cư ở phường Long Bình (TPHCM) đã phản ánh về các triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì mua tại một cửa hàng trong khu vực.
Ngày 26/9, trao đổi với PV VietNamNet , chị Th. - cư dân tại chung cư ở phường Long Bình cho biết bản thân và con trai đã xuất hiện các triệu chứng bất thường sau khi ăn bánh mì vào chiều 23/9.
Theo lời kể của chị Th., trưa 24/9, chị bắt đầu có triệu chứng tiêu chảy, chán ăn và sốt nhẹ. "Chiều cùng ngày, tình trạng sốt cao và tiêu chảy liên tục buộc tôi phải đến phòng khám để truyền dịch. Bác sĩ ban đầu chẩn đoán là sốt virus", chị Th. chia sẻ.
Tuy nhiên, sau khi được truyền dịch, cơn sốt chỉ thuyên giảm tạm thời rồi tái phát vào tối cùng ngày, kèm theo tình trạng nôn mửa và tiêu chảy kéo dài suốt đêm. Sáng 25/9, chị Th. vẫn sốt cao 40 độ và phải quay lại phòng khám để truyền nước lần nữa.
Do tình trạng sức khỏe không có dấu hiệu cải thiện mà còn diễn biến phức tạp hơn, tối cùng ngày, chị Th. đã vào bệnh viện cấp cứu. Kết quả xét nghiệm cho thấy chị nhiễm khuẩn đường ruột với mức độ nghiêm trọng, cao gấp 10 lần người bình thường và đang được điều trị bằng thuốc kháng sinh liều cao.
Trong khi đó, con trai chị Th., dù chỉ ăn một phần nhỏ bánh mì , cũng xuất hiện triệu chứng sốt và tiêu chảy nhẹ. Hiện tại, tình trạng sức khỏe của bé đã ổn định hơn và được theo dõi tại nhà.
Ngoài ra, anh T., một cư dân khác cùng sinh sống tại chung cư, cũng ghi nhận tình trạng tương tự ở hai con của mình. Sáng 23/9, hai con của anh T. (lớp 11 và lớp 4) đã ăn sáng tại một điểm bán hàng trong chung cư, bao gồm bánh mì và xôi.
"Đến tối 24/9, cả hai cháu đều phản ánh bị đau bụng và sốt nhẹ suốt ngày. Ban đầu, tôi cho uống thuốc hạ sốt và nghĩ đây chỉ là triệu chứng đau bụng thông thường", anh T. cho hay.
Đến 25/9, khi tình trạng đau bụng của các con vẫn tiếp diễn, anh T. bắt đầu nghi ngờ. Qua tìm hiểu, anh phát hiện nhiều bạn cùng lớp của con trai cũng có biểu hiện tương tự. Kiểm tra thông tin trên nhóm cư dân, anh nhận thấy nhiều gia đình khác cũng đang đối mặt với tình trạng này và phải đến các cơ sở y tế để khám chữa bệnh.
Anh T. nhận định: "Điểm chung duy nhất là tất cả đều từng mua bánh mì của cùng một thương hiệu. Đáng chú ý, thương hiệu này có 3 cửa hàng trong khu vực và theo thông tin từ nhóm cư dân, cả 3 địa điểm đều có khách hàng bị ảnh hưởng sau khi sử dụng sản phẩm vào ngày đó".
Theo thống kê sơ bộ từ anh T. và thông tin chia sẻ trong nhóm cư dân, ước tính có khoảng 10 người xuất hiện các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm. Tình trạng sức khỏe của hai con anh T. hiện có dấu hiệu tích cực.
Tối 25/9, anh T. trình báo sự việc lên UBND phường Long Bình và liên hệ với đường dây nóng của thành phố, được hướng dẫn lập đơn trình báo tập thể.
Đại diện UBND phường Long Bình và Sở An toàn thực phẩm TPHCM xác nhận đơn vị đã tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân và đang phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an để tiến hành xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc.
Kỳ tích: Giành giật sự sống từ 'cửa tử' của người đàn ông ở Phú Thọ bị ngừng tim nhiều lầnY tế - 21 giờ trước
GĐXH - Các bác sĩ đã cứu sống ngoạn mục người bệnh bị điện giật, ngừng tim nhiều lần, tiên lượng rất nặng.
Chuyện lạ: Thai phụ được bác sĩ ghép tạm bàn tay vào cẳng chân chờ ngày nối lạiY tế - 1 ngày trước
GĐXH - Người phụ nữ đang mang song thai bị tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng, bác sĩ đã phải ghép tạm bàn tay vào cẳng chân chờ ngày nối lại.
Mẹ hiến thận cứu con trai 28 tuổi ở Quảng Ninh bị suy thận giai đoạn cuốiY tế - 2 ngày trước
GĐXH - Ngay sau ghép, thận đã hoạt động bình thường, nước tiểu bài tiết ngay khi nối xong mạch. Ca phẫu thuật kết thúc trong niềm vui của gia đình cùng đội ngũ thầy thuốc.
Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tim mạch, can thiệp thành công 4 ca bệnh khóSống khỏe - 5 ngày trước
Các chuyên gia của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa và Bệnh viện Tim mạch Hạ Môn (Trung Quốc) đã phối hợp thực hiện thành công 4 ca can thiệp tim mạch phức tạp.
Bệnh viện Răng Hàm Mặt TW TPHCM tập huấn chăm sóc răng miệng học đường và khám chữa bệnh cho người dân Côn ĐảoSống khỏe - 5 ngày trước
Bệnh viện Răng Hàm Mặt TW TPHCM mở khóa tập huấn cho đội ngũ y tế học đường, cung cấp kiến thức chăm sóc răng miệng và kỹ năng cấp cứu cơ bản cho nhân viên y tế, giáo viên phụ trách y tế học đường tại Đặc khu Côn Đảo.
Khai trương Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống mua bán người 111Y tế - 6 ngày trước
GĐXH - Chiều nay (19/9), Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) tại Việt Nam tổ chức Lễ khai trương Tổng đài điện thoại quốc gia về phòng, chống mua bán người.
Bé 16 tuổi ở Hải Phòng bị vỡ gan nguy kịch may mắn được cứu sốngY tế - 6 ngày trước
GĐXH - Bác sĩ cho biết đây là trường hợp vỡ gan do chấn thương rất nặng và nguy kịch. Các bác sĩ đã huy động tối đa nhân lực và vật lực để cứu sống bệnh nhân.
Bộ Y tế triển khai Hướng dẫn quốc gia về sàng lọc và quản lý đái tháo đường thai kỳY tế - 1 tuần trước
GĐXH – Sáng nay (19/9), Cục Bà mẹ và Trẻ em, Bộ Y tế tổ chức Hội thảo Phổ biến và triển khai Hướng dẫn quốc gia về sàng lọc và quản lý đái tháo đường thai kỳ.
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn 'mở đường' cứu người đàn ông gặp nạn trên cầu Nhật TânY tế - 1 tuần trước
GĐXH - Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã trực tiếp động viên, đồng thời đề nghị các y bác sĩ khẩn trương triển khai những biện pháp cấp cứu chuyên sâu, nhằm giành giật sự sống cho bệnh nhân gặp nạn trên đường.
Triển lãm quốc tế về chăm sóc và phục hồi chức năng người cao tuổi lần đầu tổ chức tại Việt NamY tế - 1 tuần trước
GĐXH – Điểm nhấn của Vietnam Medipharm Expo năm 2025 diễn ra tới đây tại Hà Nội là việc tổ chức song song với VIREC 2025 – một triển lãm quốc tế lần đầu về chăm sóc, phục hồi chức năng người cao tuổi...
Chuyện lạ: Thai phụ được bác sĩ ghép tạm bàn tay vào cẳng chân chờ ngày nối lạiY tế
GĐXH - Người phụ nữ đang mang song thai bị tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng, bác sĩ đã phải ghép tạm bàn tay vào cẳng chân chờ ngày nối lại.