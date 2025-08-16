Ký ức ám ảnh của người cứu hộ thấy nạn nhân kẹt trong hang mà không thể cứu
Ký ức chứng kiến nạn nhân bị kẹt trong khe đá, đau đớn trước cửa tử mà không thể cứu được, đã theo người cứu hộ suốt 16 năm qua.
Bi kịch tại hang động Nutty Putty
Vụ nhà thám hiểm John Edward Jones bị mắc kẹt trong một khe hẹp và vĩnh viễn không được đưa lên mặt đất, từng khiến cả nước Mỹ rúng động. Câu chuyện thương tâm tại hang động Nutty Putty vẫn ám ảnh hàng triệu người.
Brandon Kowallis – một thành viên đội cứu hộ và cũng là người cuối cùng nhìn thấy John còn sống – kể rằng dù anh và đồng đội đã nỗ lực không ngừng nghỉ, họ vẫn bất lực. Nhiều năm trôi qua, ký ức ấy vẫn day dứt, ám ảnh Brandon.
Mới đây, anh đã chia sẻ trên trang cá nhân về thử thách định mệnh năm ấy và lý do không thể cứu được John.
Tháng 11/2009, John Edward Jones – sinh viên y khoa 26 tuổi, đồng thời là người chồng và người cha tận tụy – tham gia chuyến khám phá Nutty Putty, một hang động nguy hiểm nằm ở sa mạc bang Utah, Mỹ.
Chuyến đi tưởng chừng bình thường ấy đã nhanh chóng biến thành cơn ác mộng khi John rẽ nhầm lối và rơi vào một khe hẹp không có trên bản đồ, chỉ rộng khoảng 25 x 45cm.
Cơ thể anh bị kẹt cứng, không thể xoay trở. Người đầu tiên nhận ra mức độ nguy hiểm là anh trai của John, lập tức quay ra ngoài gọi cứu hộ.
Cuộc giải cứu nghẹt thở
Ngay khi nhận tin báo, lực lượng cứu hộ địa phương lập tức triển khai. Trong suốt hơn 27 tiếng, hàng chục nhân viên cứu hộ chiến đấu với thời gian, địa hình hiểm trở và điều kiện ngột ngạt để đưa John ra ngoài.
Tuy nhiên, vị trí gần như thẳng đứng cùng không gian quá chật khiến áp lực dồn lên cơ thể John ngày càng lớn. Máu dồn lên đầu làm John liên tục rơi vào trạng thái mất ý thức, hơi thở khó khăn và các dấu hiệu sinh tồn suy yếu.
Brandon nhớ lại: “Tình hình xấu đi nhanh chóng. Anh ấy lúc tỉnh lúc mê. Anh ấy nói mình nhìn thấy thiên thần và ác quỷ”. Brandon cùng đồng đội Debbie được yêu cầu di chuyển xuống cái hố chật hẹp để kiểm tra John.
Những gì anh nhìn thấy vẫn ám ảnh anh cho đến tận ngày nay. Anh nghe thấy tiếng thở khò khè - dấu hiệu cho thấy chất lỏng đang tích tụ trong phổi của John và đôi chân nạn nhân đang co giật dữ dội.
Đội cứu hộ thử nhiều cách nhưng đều thất bại. Giải pháp cuối cùng là dùng búa khoan mở rộng khe hẹp, một phương án đầy rủi ro có thể khiến xương John gãy, theo thông tin đăng tải trên tờ Mirror .
Khoảnh khắc chia ly
Trong nỗ lực cuối cùng, họ đưa xuống cho John một chiếc radio để nghe tiếng cha mẹ và vợ động viên, cầu nguyện và mong anh giữ vững niềm tin. Cuối cùng, mọi hy vọng đều tắt khi John ngừng tim và ngạt thở.
Việc đưa thi thể anh ra ngoài cũng quá nguy hiểm. Cuối cùng, chính quyền buộc phải đưa ra quyết định đau lòng: Bịt kín lối vào nơi anh mắc kẹt bằng thuốc nổ có kiểm soát. John vĩnh viễn nằm lại trong lòng Nutty Putty.
Anh ra đi để lại vợ Emily và con gái nhỏ Lizzie. Khi ấy, Emily đang mang thai con thứ hai và sau này đặt tên bé theo tên cha. Ngày nay, lối vào hang đã bị niêm phong, với một đài tưởng niệm nhỏ đặt tại đó để ghi nhớ về John.
Với Brandon – người cuối cùng nhìn thấy John còn sống – ký ức đau đớn ấy chưa từng phai. Năm 2025, lần đầu tiên anh trở lại nơi xảy ra thảm kịch sau 16 năm, mang theo nguyên vẹn hình ảnh về ngày định mệnh ấy.
